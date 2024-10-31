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США готовы защитить Южную Корею ядерным оружием

Ольга Лебедева
31 октября 2024 г.

США готовы использовать для защиты Южной Кореи любые средства, включая ядерное оружие, заявил глава Пентагона, принимая южнокорейского коллегу. Ллойд Остин и Ким Ён Хён призвали вывести солдат КНДР из России.

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Глава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд ОстинФото: Kevin Wolf/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Соединенные Штаты полностью привержены защите Южной Кореи и готовы использовать для этого любые средства, включая ядерное оружие. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой по должности Ким Ён Хёном в среду, 31 октября, в Вашингтоне, министр обороны США Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что обязательства США по расширенному сдерживанию остаются нерушимыми. Они "подкрепляются полным спектром американских оборонительных средств - обычных ракетных систем, ядерных и передовых неядерных вооружений", пояснил Остин.

Одновременно глава Пентагона сообщил о возобновлении крупномасштабных военных учений с Южной Кореей, что, по его словам, "значительно укрепит боеготовность" обеих стран.

США и Южная Корея призвали вывести солдат КНДР из России

Ллойд Остин и Ким Ён Хён также призвали вывести северокорейские подразделения из России. Вашингтон "продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы удержать Россию от использования этих войск в бою", однако существует "высокая вероятность" того, что Москва не откажется от своего намерения, заявил Остин. По его словам, северокорейские военные оснащены российской военной формой и оружием.

В свою очередь Ким Ён Хён предупредил, что возможное участие войск КНДР в войне РФ против Украины "может привести к эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове". Это связано с тем, что в обмен на использование своих подразделений Пхеньян "с высокой вероятностью" потребует от Москвы передачу технологий для поддержки программ вооружения КНДР, в том числе по ядерному оружию, межконтинентальным баллистическим ракетам и разведывательным спутникам, пояснил южнокорейский министр.

Силы КНДР перебрасываются в Курскую область

По данным США и НАТО, часть находящихся на Дальнем Востоке РФ северокорейских подразделений перебрасываются в Курскую область на границе с Украиной. "Мы по-прежнему обеспокоены, что Россия собирается задействовать этих солдат в бою или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курске", - отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. В Вашингтоне оценивают численность переброшенных сил в 10 тысяч человек.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе тщательно следят за развитием ситуации и в рамках альянса активно консультируются по данному вопросу с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент РФ Владимир Путин косвенно подтвердил, что северокорейские солдаты проходят в РФ подготовку к участию в боевых действиях. Как пояснила DW эксперт по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марина Мирон, речь предположительно идет о северокорейском спецназе, то есть самых подготовленных войсках КНДР.

 

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