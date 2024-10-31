США готовы защитить Южную Корею ядерным оружием

Соединенные Штаты полностью привержены защите Южной Кореи и готовы использовать для этого любые средства, включая ядерное оружие. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой по должности Ким Ён Хёном в среду, 31 октября, в Вашингтоне, министр обороны США Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что обязательства США по расширенному сдерживанию остаются нерушимыми. Они "подкрепляются полным спектром американских оборонительных средств - обычных ракетных систем, ядерных и передовых неядерных вооружений", пояснил Остин.

Одновременно глава Пентагона сообщил о возобновлении крупномасштабных военных учений с Южной Кореей, что, по его словам, "значительно укрепит боеготовность" обеих стран.

США и Южная Корея призвали вывести солдат КНДР из России

Ллойд Остин и Ким Ён Хён также призвали вывести северокорейские подразделения из России. Вашингтон "продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы удержать Россию от использования этих войск в бою", однако существует "высокая вероятность" того, что Москва не откажется от своего намерения, заявил Остин. По его словам, северокорейские военные оснащены российской военной формой и оружием.

В свою очередь Ким Ён Хён предупредил, что возможное участие войск КНДР в войне РФ против Украины "может привести к эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове". Это связано с тем, что в обмен на использование своих подразделений Пхеньян "с высокой вероятностью" потребует от Москвы передачу технологий для поддержки программ вооружения КНДР, в том числе по ядерному оружию, межконтинентальным баллистическим ракетам и разведывательным спутникам, пояснил южнокорейский министр.

Силы КНДР перебрасываются в Курскую область

По данным США и НАТО, часть находящихся на Дальнем Востоке РФ северокорейских подразделений перебрасываются в Курскую область на границе с Украиной. "Мы по-прежнему обеспокоены, что Россия собирается задействовать этих солдат в бою или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курске", - отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. В Вашингтоне оценивают численность переброшенных сил в 10 тысяч человек.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе тщательно следят за развитием ситуации и в рамках альянса активно консультируются по данному вопросу с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент РФ Владимир Путин косвенно подтвердил, что северокорейские солдаты проходят в РФ подготовку к участию в боевых действиях. Как пояснила DW эксперт по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марина Мирон, речь предположительно идет о северокорейском спецназе, то есть самых подготовленных войсках КНДР.