Парламент Южной Кореи выступил против военного положения

Парламент Южной Кореи выступил против военного положения3 декабря 2024 г.
Парламент Южной Кореи - Национальная ассамблея - выступил против военного положения, которое ранее неожиданно объявил президент страны Юн Сок Ёль. Поздно вечером во вторник, 3 декабря, за его отмену проголосовали 190 из 300 депутатов, которые смогли пройти в оцепленное здание Национальной ассамблеи, сообщает агентство Reuters.
Лидер правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун назвал введение военного положения в стране ошибочным и неконституционным, передает агентство Yonhap. Он пообещал вместе с народом "блокировать" военное положение.
Объявляя военное положение, глава государства в телеобращении к нации объяснил эту меру необходимостью "искоренить силы, поддерживающие Северную Корею", и "поддержать конституционный порядок".
Режим военного положения предполагает запрет в Республике Корея любой политической деятельности, приостановление работы политических партий, а также переход всех СМИ и издательств под контроль государства. Нарушители этого режима могут быть подвергнуты обыску, задержанию или аресту без ордера суда, кроме того им грозит наказание вплоть до смертной казни.