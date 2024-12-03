Парламент Южной Кореи выступил против военного положения

Парламент в Сеуле не поддержал президента Южной Кореи, объявившего военное положение в стране, и проголосовал за его отмену. Глава государства объяснил свой шаг намерением поддержать конституционный порядок.

Парламент Южной Кореи - Национальная ассамблея - выступил против военного положения, которое ранее неожиданно объявил президент страны Юн Сок Ёль. Поздно вечером во вторник, 3 декабря, за его отмену проголосовали 190 из 300 депутатов, которые смогли пройти в оцепленное здание Национальной ассамблеи, сообщает агентство Reuters.

Лидер правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун назвал введение военного положения в стране ошибочным и неконституционным, передает агентство Yonhap. Он пообещал вместе с народом "блокировать" военное положение.

Объявляя военное положение, глава государства в телеобращении к нации объяснил эту меру необходимостью "искоренить силы, поддерживающие Северную Корею", и "поддержать конституционный порядок".

Режим военного положения предполагает запрет в Республике Корея любой политической деятельности, приостановление работы политических партий, а также переход всех СМИ и издательств под контроль государства. Нарушители этого режима могут быть подвергнуты обыску, задержанию или аресту без ордера суда, кроме того им грозит наказание вплоть до смертной казни.