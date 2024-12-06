В правящей партии Южной Кореи требуют отставки президента

Хан Дон Хун потребовал от Юн Сок Ёля уйти в отставку из-за его демарша с введением военного положения в Южной Корее, это усилило позиции требующих импичмента, пишет AFP.

Лидер правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун потребовал от президента Южной Кореи Юн Сок Ёля уйти в отставку из-за его демарша с введением военного положения и заявил, что глава государства представляет большую опасность для страны. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщило агентство AFP.

По его данным, этот комментарий почти гарантирует, что достаточное количество законодателей проголосует за импичмент президента 7 декабря.

Глава правящей партии изменил позицию

AFP напомнило, что еще 5 декабря Хан Дон Хун говорил, что будет блокировать импичмент, - к изменению позиции привел отказ главы государства признать, что он поступил неправильно.

"Учитывая новые факты, я считаю, что скорейшее отстранение президента Юн Сук Ёля от исполнения обязанностей необходимо для защиты Республики Корея (РК) и ее народа", - заявил лидер партии. Он отметил, что президент не предпринял никаких кадровых мер в отношении военных, которые "незаконно вмешались" в ситуацию. "Более того, он не признает, что это незаконное военное положение является неправильным", - отметил Хан Дон Хун.

По его версии, лидер страны во время военного положения приказал главе контрразведки заключить под стражу ряд ключевых политиков на основании обвинений в "антигосударственной деятельности".

"Поэтому, если президент Юн продолжит занимать пост президента, существует значительный риск повторения экстремальных действий, подобных нынешнему чрезвычайному положению, что может подвергнуть Республику Корея и ее граждан большой опасности", - добавил он.

Требования об импичменте

Крупнейшая оппозиционная сила в Южной Корее - Демократическая партия "Тобуро" - заявила 4 декабря, что намерена добиваться импичмента президента страны. В партии добавили, что выдвинут обвинение в мятеже против главы государства, министров обороны и внутренних дел, а также "ключевых военных и полицейских фигур, таких как командующий военным положением и начальник полиции", передавало агентство AFP.

До этого Юн Сок Ёль объявил об окончании действия режима военного положения в стране, введенного им же несколькими часами ранее.

Перед этим парламент страны - Национальная ассамблея - выступил против режима военного положения. По данным агентства Reuters, поздно вечером 3 декабря за его отмену проголосовали 190 из 300 депутатов, которые смогли пройти в оцепленное здание парламента.

Войска вернулись в казармы

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, войска, мобилизованные для реализации режима военного положения, вернулись на базы, что позволило восстановить нормальную обстановку, передавало Yonhap. По его данным, "объявление военного положения вызвало шоковые волны в стране и за ее пределами". Так, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон наблюдает за развитием ситуации в Южной Корее "с серьезной озабоченностью".