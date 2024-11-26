Помощи ЕС мало для победы: дебаты Европарламента об Украине

Совет ЕС, Еврокомиссия и большинство парламентских групп - за наращивание помощи Украине. Многие евродепутаты призывают не терять ни дня и дать Киеву все, что можно. Звучат и призывы "не участвовать в эскалации".

В Европарламенте в Страсбурге во вторник, 26 ноября, прошли бурные дебаты о помощи Украине, сопротивляющейся российской агрессии в условиях нарастающего военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна. В дискуссии приняли участие члены Еврокомиссии и Совета ЕС, который до конца 2024 года по ротации возглавляет Венгрия.

Ее представитель Янош Бока пообещал, что Евросоюз и его страны будут усиленно помогать Украине обеспечивать устойчивость энергетики этой зимой на фоне российских атак по украинским городам и инфраструктуре. Он также констатировал, что "Россия продолжает эскалацию в своей войне", задействуя не только северокорейские вооружения, но и войска КНДР. "Это интернационализация конфликта. Это также явное нарушение международного права и резолюций Совета Безопасности ООН", - заявил Бока, заверив, что усилия ЕС по поддержке Украины продолжатся, а связанные с ней темы остаются в центре повестки дня в Брюсселе.

Еврокомиссар: Нынешнего уровня помощи недостаточно

"Мы знаем, что нынешнего уровня помощи недостаточно, чтобы переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины, - признал представитель Еврокомиссии Дидье Рейндерс. - Мы знаем, что Россия поставила всю свою экономику на военные рельсы и полагается на военную поддержку Северной Кореи и Ирана, а также на существенную помощь Китая".

Дидье Рейндерс Фото: Europäische Union

Поэтому, подчеркнул он, Евросоюз и его члены должны усилить помощь Украине во всех сферах - от военной до политической и финансовой, предоставив ей все необходимое для победы. По мнению Рейндерса, вступление в ЕС - высшая гарантия безопасности, которую может предложить Украине этот блок. Как уходящий еврокомиссар по вопросам юстиции, он также призвал бороться с безнаказанностью, чтобы привлечь к ответственности виновных в российской агрессии против Украины и заставить РФ возместить нанесенный Украине ущерб.

Новый виток эскалации со стороны Москвы в виде тысяч северокорейских "госнаемников" продемонстрировал, что "Россия на самом деле слаба и нуждается в солдатах и боеприпасах из Восточной Азии для продолжения своей преступной войны на уничтожение", заявил от имени европейской фракции христианских демократов, крупнейшей в Европарламенте, немец Михаэль Галер (Michael Gahler). Он призвал не терять оставшееся до прихода к власти Дональда Трампа время и приветствовал решение США, Великобритании и Франции снять ограничения на использование ВСУ ракет ATACMS, Storm Shadows и SCALP. "От действующего канцлера Германии я не ожидаю ничего большего, но уверен, что четкие заявления лидеров партий ХДС, СвДП и "зеленых" по поводу поставок TAURUS будут реализованы в новой коалиции", - сказал немецкий евродепутат.

"Украина должна вступить в НАТО"

"Я не хочу узнать, какую цену Украина и Европа заплатят за бездействие", - заявил от имени второго по величине в Европарламенте альянса - социал-демократов -нидерландский депутат Тийс Ройтен. По его словам, ЕС должен предоставить Украине все необходимое для самообороны безо всяких ограничений, чтобы обеспечить ей максимально сильную позицию на поле боя и за любым столом переговоров.

Тийс Ройтен Фото: Europäische Union

"Европа должна активизироваться и гарантировать важнейшие условия: ничего об Украине без Украины; мир должен быть честным, справедливым и прочным, основанным на формуле мира Украины и международном праве. И нам нужны надежные гарантии безопасности для Украины, в первую очередь членство в НАТО", - подытожил Ройтен.

А вот представлявший третью по численности группу - правых популистов и крайне правых "Патриоты за Европу" француз Жан-Поль Гарро назвал снятие ограничений на использование ВСУ западного оружия шаги серьезной ошибкой. "Мы не должны быть последователями стратегии разжигания войны и тем более соучастниками эскалации, которая ведет только к разрушению", - заявил он, продолжив свое выступление призывами к миру. Конкретных шагов к его достижению евродепутат не предложил.

Создать коалицию союзников внутри ЕС

Любое колебание, любая задержка в помощи для Украины - это не дипломатия, а умиротворение в духе Чемберлена, заявил латвийский европарламентарий Рихардс Кольс от имени правоконсервативной группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР). "Призрак Чемберлена преследует Европу и сегодня, убеждая некоторых, что уступки агрессору принесут мир", - отозвался он на выступление предыдущего оратора, упомянув и звонок Олафа Шольца (Olaf Scholz) Владимиру Путину.

Кольс заявил, что единственный способ активно продвинуться в вопросе поддержки Украины, - создать в ЕС коалицию желающих помогать Украине стран, которые обеспечат ей все необходимое оружие, а против России введут все возможные санкции. "Процесс присоединения Украины к ЕС должен начаться не как можно скорее, а немедленно", - также убежден представитель ЕКР.

С призывом продолжать мобилизацию финансовой и военной помощи для Украины без каких-либо ограничений на применение оружия выступил и Пятрас Ауштрявичюс от имени либеральной группы "Обновляя Европу". Помимо этого, он призвал усилить режим глобальных санкций против России и ее союзников, включая тех, кто активно помогает ей обходить ограничительные меры. "В-третьих, мы должны предоставить Украине гарантии безопасности от западных организаций, тем самым обеспечив будущее членство Украины в НАТО, - сказал он. - Судьба будущей глобальной безопасности Европы и Запада в целом сейчас решается в Украине".

Если Евросоюз стоит на стороне свободного мира, то он обязан поддерживать борьбу Украины за свободу до тех пор, пока она в этом нуждается, заявил и датчанин Вилли Сёвндейл от имени группы "зеленых" в Европарламенте.

Обвинения в адрес Запада

Последними от политических групп выступили представители левых и крайне правых, обвинившие Запад в разжигании конфликта. Так, немецкая депутатка Озлем Демирель (Özlem Demirel) заявила, что "страны НАТО затянули войну, в том числе поставками оружия". "На повестке дня - не эскалация. На повестке дня может быть только деэскалация", - указала она.

Озлем Демирель Фото: Europäische Union

Ее земляк с противоположной стороны политического спектра Петр Быстрон (Petr Bystron), представлявший ультраправую группу "Европа суверенных наций", неоднократно повторил, что война, якобы, уже закончилась, одновременно призвав "не втягивать нас в войну". Евродепутат, которого журналистские расследования связывали с Москвой, заявил, что "войну против России ведут оружейное лобби, НАТО и секретные службы".

"Слова Путина" в Европарламенте

Изменить регламент заседания в связи с российской пропагандой после этого попросила нидерландка Хильде Вотманс. Она считает, что депутаты должны получить право вмешиваться в подобные высказывания: "Если люди из крайне правых постоянно произносят здесь слова Путина, мы должны иметь право реагировать". Ее поддержали аплодисментами, но регламент остался в силе.

Хильде Вотманс Фото: Europäische Union

На заявления представителей политических полюсов в Европарламенте резко отреагировал немецкий депутат Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky): "Люди здесь разглагольствуют о мире… Мой совет вам, госпожа Демирель, господин Быстрон: когда вы говорите об этом, представьте - я знаю, что некоторым это может быть сложно, - что вы смотрите в глаза украинцев, в глаза женщин, которые потеряли своих мужей, которых насилуют, которых бомбят. В глаза детей, которые теряют своих родителей и подвергаются уничтожению. В глаза мужчин, которых пытают и насилуют в подвалах, на оккупированных территориях, которые вы хотите оставить России. Вы должны это понимать, когда разглагольствуете в защиту Путина!" Член партии "зеленых" добавил, что она всегда будет на стороне украинцев, независимо от того, что "исходит справа или слева".

"Уступка территории не принесет мира"

"Мы все хотим мира. Но мир не означает покорность тиранам, развязывающим войны, или отречение от тех, кто им сопротивляется, - парировал француз Рафаэль Глюксманн. - Вы только что сказали нам, как в крайне правой части этого зала, так и в крайне левой, что необходимо избегать эскалации любой ценой, в своего рода вальсе капитуляции, где "Альтернатива для Германии" с упоением цитирует Левую партию. Но спросите себя: кто является движущей силой эскалации?"

Рафаэль Глюксманн Фото: Europäische Union

Он пояснил "капитулянтам", что целью Путина является не Донбасс и Крым, а Украина и Европа. "Уступка территории не принесет мира: она приблизит войну к нашему дому. Уступки не успокоят тирана, а лишь раззадорят его аппетит. Единственный путь к миру - помочь украинскому сопротивлению победить российскую военную машину", - подчеркнул Глюксманн. При этом, по его подсчетам, вся Европа поставила в Украину в три раза меньше боеприпасов, чем одна только Северная Корея поставила в Россию. Депутат призвал не терять ни дня и не ждать единогласия среди членов ЕС. Он, как и латвиец Кольс, считает необходимым создать коалицию государств, готовых действовать, чтобы помочь Украине в гораздо больших масштабах. "Ближайшие дни и недели определят будущее нашего континента", - резюмировал он.

Поддержка Украины останется важнейшим приоритетом следующей Еврокомиссии, которая заступит на свои посты 1 декабря, заверил уходящий еврокомиссар Дидье Рейндерс, завершая трехчасовые дебаты: "Мы будем прилагать больше усилий, чтобы поставить помощь ЕС на более устойчивую и предсказуемую основу. Это необходимо для укрепления Украины сейчас и для ее восстановления после долгожданного мира". Со своей стороны, представитель председательствующей в Совете ЕС Венгрии Янош Бока заверил, что работа в поддержку Украины будет продолжена, "и эта работа должна также включать дипломатические действия для достижения устойчивого мира".

Голосование по резолюции "Об усилении непоколебимой поддержки Евросоюзом Украины против агрессивной войны России и растущего военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией" состоится в четверг, 28 ноября.