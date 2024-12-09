Президенту Южной Кореи запретили выезжать из страны

Юн Сок Ёлю запрещено покидать Южную Корею в связи с расследованием дела о введении военного положения. Следствие в отношении президента ведется в соответствии с законом и на общих основаниях, заявили в полиции.

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили покидать страну, заявил, выступая на заседании парламентского комитета в Сеуле в понедельник, 9 декабря, представитель министерства юстиции страны. Запрет связан с продолжающимся расследованием по делу о кратковременном введении президентом военного положения, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заявление представителя Минюста. По его словам, соответствующее распоряжение отдал глава управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников.

Расследование ведется "в соответствии с законом и принципами"

В свою очередь руководитель Национального следственного штаба в Национальном полицейском управлении Южной Кореи У Чон Су указал, что президента страны могут вызвать на допрос, так как для этого не имеется "никаких человеческих или физических ограничений". Полиция проводит расследование "в соответствии с законом и принципами" и "без всяких исключений", добавил У.

Накануне в Южной Корее по делу о госизмене был арестован бывший министр обороны Ким Ён Хён. Ким был открытым сторонником решения президента о введении в Южной Корее военного положения. Согласно некоторым данным, именно он инициировал это решение. Ким Ён Хён подал в отставку 4 декабря,

Как объявляли военное положение в Южной Корее

Вечером 3 декабря президент Юн Сок Ёль неожиданно ввел в Южной Корее военное положение, но уже через несколько часов, на фоне мощного политического сопротивления, отменил его. Это был первый случай введения военного положения в Южной Корее со времени перехода страны к демократии в конце 1980-х годов.

7 декабря попытка оппозиции запустить в парламенте процедуру импичмента президента завершилась неудачей. Почти все депутаты правящей партии незадолго до голосования покинули пленарное заседание, чтобы бойкотировать его. В итоге в голосовании участвовали всего 195 из 300 парламентариев и запрос оппозиции не набрал необходимого кворума: не хватило всего пяти голосов до требуемых 200.

Юн Сок Ёль пока остается на посту главы государства. В то же время общественное давление на президента, по всей видимости, сохранится на высоком уровне и в ближайшие дни. Вечером 7 декабря перед зданием парламента собрались около 100 тысяч человек, требуя отставки Юна. Оппозиция обвиняет его в нарушении конституции.