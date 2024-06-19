Аналитик: КНДР помогла РФ справиться с нехваткой снарядов

Военный аналитик Вольфганг Рихтер, комментируя визит Владимира Путина в Пхеньян, оценил для DW сотрудничество РФ и КНДР в военной сфере, а также значение применения северокорейского оружия в войне в Украине.

Аналитик берлинского Фонда "Наука и политика" Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter), комментируя государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР, в интервью DW проанализировал сотрудничество двух стран в военной сфере, связанные с этим возможные нарушения режима ядерного нераспространения, а также значение использования северокорейского оружия в войне в Украине.

DW: Страны Запада и Украина утверждают, что Северная Корея поставляет России артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности, и есть предположения, что в ответ Россия помогает КНДР с ракетными и ядерными технологиями. Насколько они достоверны? И является ли главной целью визита президента Путина в Пхеньян углубление сотрудничества между двумя странами именно в военной области?

Вольфганг Рихтер: Россия сейчас в определенной степени изолирована, не от Глобального Юга, а по крайней мере от западного мира. Россия находится под западными санкциями, и она заинтересована в том, чтобы продемонстрировать, что она не оказалась в глобальной изоляции и что у нее все еще есть союзники. Поэтому Москва поддерживает тесные связи с Китаем, Северной Кореей, Вьетнамом, а также с государствами-членами БРИКС. Это Бразилия, Индия, Южная Африка и другие страны. И я думаю, что (в случае данного визита. - Ред.) эта политическая демонстрация стоит на первом плане.

Вольфганг Рихтер Фото: DW

Далее, каковы интересы обеих стран? Россия, конечно, заинтересована в поставках ей боеприпасов. Очевидно, что северные корейцы обладают большими их запасами, которые могут быть использованы и российской артиллерией, а также, в частности, и (запасами. - Ред.) ракет малой дальности. (Сведения о поставках таких ракет. - Ред.) в меньшей степени подтверждены, но вопрос артиллерийских снарядов, я думаю, у нас достаточно хорошо изучен.

В то же время, Северная Корея находится под санкциями Совбеза ООН. Это означает, что Пхеньян до сих пор пребывал в глобальной изоляции и теперь надеется выйти из нее. Одновременно он надеется получить новые технологии. Из-за санкций КНДР была не в состоянии приобретать высокотехнологичные разработки. В особенности, когда речь идет о ракетных или ядерных технологиях.

Однако здесь есть оговорка. Россия также взяла на себя обязательства по ядерному нераспространению, и будет ли она теперь нарушать их, а также соответствующие санкции против Северной Кореи, пока не подтверждено. Мы посмотрим, каковы будут результаты этих переговоров. Возможно, вы не все увидите в двустороннем коммюнике. Но, конечно, можно предположить, что Пхеньян получит что-то взамен - и, может быть, это будут передовые технологии, не обязательно ядерные.

Отсюда (из Европы. - Ред.) видно, что этот визит Путина в Северную Корею отвечает интересам обоих государств - по политическим причинам и по очень практическим соображениям. За всем этим стоит знак вопроса: не рушится ли сейчас режим ядерного нераспространения? Допустим, он не рухнет, но не будет ли он нарушен, что может осложнить проведение, например, следующей обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)?

- Каково значение использования северокорейского оружия на полях сражений в Украине? И насколько опасна возможная передача российских ракетных и ядерных технологий Северной Корее?

- Мы пока не уверены, что именно передает Россия. Я думаю, что если она что-то передает, то это высокие технологии, но действительно ли это ядерные технологии, пока не подтверждено. Если да, то это, конечно, ставит под угрозу режим нераспространения, по крайней мере ту его часть, которая касается Северной Кореи. Пхеньян особенно заинтересован в разработке новых передовых систем и, возможно, в получении выгоды от российских ракетных технологий.

С другой стороны, северокорейские боеприпасы были поставлены (Москве. - Ред.). По меньшей мере мы получили информацию о том, что несколько миллионов артиллерийских снарядов было отправлено в Россию. Цифра может достигать 3 млн, тогда как, для сравнения, ЕС уже столкнулся с трудностями при производстве 1 млн 155-миллиметровых снарядов за год. В итоге была выпущена лишь половина этого количества снарядов, другая должна быть поставлена к концу года.

И это (северокорейские поставки. - Ред.), конечно, имеет эффект, является поддержкой российских военных действий в Украине. И, возможно, они даже помогли справиться с кратковременной нехваткой боеприпасов на поле боя. Так что это пусть и не является решающим фактором, но это значительные поставки.

Я думаю, что речь идет об обмене. Корейцы, вероятно, предусмотрели, что сейчас не станут полностью опустошать свои склады в пользу русских, но будут ожидать чего-то взамен, потому что Пхеньян по-прежнему хочет быть готов к конфликту на Корейском полуострове. Мы наблюдаем там напряженность уже много лет, но теперь все больше и больше, прежде всего в отношениях КНДР не только с Южной Кореей, но и с Японией и, конечно, в первую очередь, с США. Так что корейцам необходимо поддерживать определенный баланс (между поставками и сохранением своих боеприпасов. - Ред.).