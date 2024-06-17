Путин 18 июня отправится в Северную Корею

До сих пор Путин посещал КНДР лишь однажды - в начале своего первого президентского срока в 2000 году, когда Северной Кореей правил Ким Чен Ир.

Президент России Владимир Путин 18 и 19 июня посетит Северную Корею с "дружественным государственным визитом", сообщила в понедельник, 17 июня, пресс-служба Кремля. Визит в КНДР состоится по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, программа поездки в Пхеньян будет "весьма насыщенной". В ходе переговоров в различных форматах будут обсуждаться "наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы", сообщил Ушаков журналистам. В состав делегации РФ входит и новый министр обороны Андрей Белоусов.

Кроме того, Ушаков заявил, что в Пхеньяне Россия и КНДР планируют подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает "дальнейшее сотрудничество в международной политике, экономике и по вопросам безопасности". Сейчас этот документ находится в стадии подготовки, но "если он будет подписан, он придет на смену основополагающих документов, которые были подписаны в 1961 году, в 2000 и 2001 годах, уточнил Ушаков.

На уточняющий вопрос, предполагает ли новый договор сотрудничество в военно-технической сфере, помощник Путина ответил: "Если будет подписан договор, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества и он будет подписан, естественно, с учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая учет вопросов безопасности".

Поставки северокорейского оружия в РФ и возможные темы переговоров

После начала полномасштабного военного вторжения в Украину Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей, находящейся в международной изоляции из-за своей ядерной программы. Представители западных стран считают, что Пхеньян поставляет Москве артиллерийские снаряды и ракеты, которые РФ использует для обстрелов Украины. В России эту информацию не подтверждали и не опровергали, в КНДР поставки вооружений РФ отрицают.

Как ранее писала газета "Ведомости", во время визита Путина в Северную Корею может обсуждаться и отправка северокорейских рабочих в Россию. Из-за войны против Украины российская экономика столкнулась с острой нехваткой рабочей силы, так как многих мужчин отправляют на фронт, а часть из них покинули страну, чтобы избежать военной службы, отмечало агентство Reuters.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию в сентябре 2023 года, прибыв на бронепоезде на Дальний Восток. Во время визита он пригласил Владимира Путина в Северную Корею, на что российский президент ответил согласием. В феврале в день рождения Кима Путин подарил ему лимузин российского производства, чем нарушил санкции, введенные против Пхеньяна Советом Безопасности ООН из-за ядерной программы КНДР.

До сих пор Путин посещал КНДР лишь однажды - в начале своего первого президентского срока в 2000 году, когда Северной Кореей правил Ким Чен Ир.

Путин посетит 19 и 20 июня Вьетнам

В сообщении пресс-службы Кремля говорится также, что 19 и 20 июня Владимир Путин прибудет во Вьетнам по приглашению генсека Центрального комитета Коммунистической партии этой страны Нгуен Фу Чонга. В Ханое Путин встретится с президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном. Планируется обсудить взаимодействие России и Вьетнама в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. Сообщается, что по итогам переговоров будет подписано несколько двусторонних документов.

В 2024 году это будут уже четвертый и пятый официальные зарубежные визиты Путина. 16-17 мая российский президент посетил Китай, 23-24 мая - Беларусь, 26-27 мая - Узбекистан.