Wie viel kostet ein Medientraining?  

Die Preise der Medientrainings an den Standorten Bonn und Berlin variieren je nach Dauer und Art des Trainings: zwischen 690 Euro für beispielsweise ein eintägiges Basistraining und bis zu 1.590 Euro für ein mehrtägiges Training in TV-Moderation.



Es werden spezielle Tarife für Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) und Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV), Mitglieder der Gewerkschaft Ver.di und des Bundesverbands der Kommunikatoren e.V. (BdKom) angeboten. Bildungschecks werden anerkannt.



Darüber hinaus konzipieren wir Medientrainings passgenau für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation. Für ein Angebot und weitere Informationen setzen Sie sich mit uns in Verbindung - wir beraten Sie gern.