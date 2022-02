Welche Trainings bieten Sie an?

Das Trainingsportfolio der DW Akademie umfasst vielseitige Angebote in den Bereichen Medientraining, Kommunikationsberatung und journalistische Weiterbildung an unseren Standorten in Bonn und Berlin sowie auf Anfrage auch an anderen Trainingsorten im In- und Ausland, sowohl als Online-Training, als auch in Präsenz.

Hierzu bieten wir Ihnen zwei Trainingskonzepte: unsere offenen Trainings für Einzelpersonen oder aber individuell auf Sie zugeschnittene Angebote. Termine für offene Trainings finden Sie auf unserer Internetseite. Diese richten sich an Fach- und Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie an Journalisten und Pressesprecher.



Darüber hinaus konzipieren wir Medientrainings passgenau für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation. Wir bieten speziell auf Ihre Wünsche abgestimmte, ein- bis mehrtägige Trainingsangebote sowie Einzelcoachings an.