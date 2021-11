Watawala wa Kitaliban nchini Afghanistan wamesema kuwa kitisho kinachowekwa na kundi linalojiita Dola la Kiislamu - IS nchini humo kipo chini ya udhibiti licha ya mashambulizi ya karibuni ya umwagaji damu ambayo yamewauwa watu kadhaa. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kuwa IS sio kitisho tena, akiongeza kuwa karibu wafuasi 600 au watu wanaoliunga mkono kundi hilo wamekamatwa tangu Taliban ilipoingia madarakani nchini humo katikati ya Agosti. Amesema kulikuwa hata na wanawake wachache miongoni mwa waliokamatwa, ambao watahojiwa na wanawake wengine. Amesema wanamgambo wa IS sio wengi nchini Afghanistan kwa sababu hawana uungwaji mkono wa umma.