Echa polskie

Lech Wałęsa apeluje do Niemiec: Zacznijcie działać!

„Powinniście wreszcie wykorzystać szanse zbudowania pięknej Europy” – zaapelował do Niemiec Lech Wałęsa. W wywiadzie dla niemieckiego magazynu przyznał też, że nie chce iść do piekła. Przejdź do artykułu