Відбудова Маріуполя потребуватиме 14 мільярдів доларів і 7-10 років - мер

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 6 липня (час київський).

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На відбудову Маріуполя треба 14 мільярдів доларів і 10 років - мер

Відбудова Маріуполя потребуватиме понад 14 мільярдів доларів і від семи до 10 років, повідомив мер міста Вадим Бойченко. За його словами, через війну в місті знищені або пошкоджені 1356 багатоповерхових будинків, розбомблені 40 відсотків приватних будинків, більшість з яких не підлягають реконструкції.

"Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їхній досвід відбудови. Сподіваємося, що у "плані Маршала" для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя", - зазначив Бойченко та додав, що про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк і великий український бізнес.

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Депутат Новинський складає мандат

Депутат Верховної Ради України Вадим Новинський написав заяву про складення повноважень, копію якої оприлюднив у Facebook. "У нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві та на відновленні зруйнованих храмів", - написав він.

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ПЦУ та УПЦ провели спільну зустріч у Софії Київській

Духовенство Православної церкви України та Української православної церкви провело зустріч на території Софії Київської 5 липня. Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. "Крига скресла! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім - наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч - це початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного й мирного майбутнього України", - пише він у Facebook.

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Угорщина не постачає Україні зброю, щоб не наражати на небезпеку угорців Закарпаття - Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пояснив рішення країни не постачати зброю Україні бажанням не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. "150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що в разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоби вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців", - сказав він в ітнтерв'ю американському телеканалу СNN. Сіярто додав, що зараз угорська частина кордону з Україною є найбезпечнішою, тому його, наприклад, використовує Міжнародний комітет Червоного хреста.

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У Росії розкритикували оприлюднення розмови Макрона і Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що публікація розмови між президентами Франції Еммануелем Макроном і Росії Володимиром Путіним є порушенням "дипломатичного етикету".

Путін і Макрон у Кремлі на початку лютого

"Дипломатичний етикет не передбачає одностороннього витоку записів", - цитує слова Лаврова під час поїздки до В'єтнаму агенція AFP.

Деталі конфіденційної розмови, яка відбулася за кілька днів до початку повномасштабної війни РФ в Україні, оприлюднила телекомпанія France 2.

Читайте також: Як Макрон умовляв Путіна не розпочинати війну і що він йому обіцяв

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Мінцифри вручило "Відзнаку миру" компанії Amazon за допомогу Україні

Міністерство цифрової трансформації України вручило "Відзнаку миру" компанії Amazon. Це нагорода, запроваджена президентом України Володимиром Зеленським для компаній та посадовців, які допомагають Україні в боротьбі з Росією, що розв'язала проти неї війну. "Amazon AWS активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Компанія допомогла врятувати нашу цифрову інфраструктуру під час війни. Зокрема, критично важливою була міграція державних реєстрів України та критичних баз даних у хмарне середовище Amazon AWS. А ще з перших днів війни заборонила реєстрацію нових клієнтів з Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні мінцифри.

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Прем'єр-міністр Ірландії приїхав з візитом до України

До України прибув з неанонсованим візитом прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, повідомляє газета The Irish Times.

Міхал Мартін (архівне фото)

У Києві в нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. На порядку денному переговорів будуть запити Києва щодо підтримки з боку Ірландії та Європейського Союзу на тлі війни, розв'язаної Росією проти України. Напередодні візиту Мартін заявив, що Ірландія підтримуватиме Україну перед обличчям "аморальної та неспровокованої терористичної війни" РФ.

Мартін уже відвідав зруйновані внаслідок наступу російської армії райони Київщини, зокрема, Бородянку та Гостомельский аеропорт, повідомляє The Guardian.



++11.23++

Росія призупинила транзит нафти з Казахстану в Європу

Російський суд зобов'язав "Каспійський трубопровідний консорціум" (КТК) - один із найбільших у світі трубопроводів, який постачає нафту з Казахстану до Європи, - припинити роботу на 30 днів. Суд обґрунтував своє рішення необхідністю запобігання можливій шкоді довкіллю від роботи трубопроводу, бо там нібито виявили документальні порушення в планах боротьби з розливами нафти. У КТК уже заявили, що вимушені виконати рішення суду, втім збираються його оскаржити.

Казахстан має великі запаси нафти, але не має виходу до морів, окрім Каспійського. Тому близько 80 відсотків нафти, що експортується з Казахстану, проходить через термінал у портовому місті Новоросійськ на півдні Росії. Загалом річна потужність терміналу становить 67 мільйонів тонн нафти.

++10.54++

ДБР ініціює звільнення заступника голови Харківської облради через російський паспорт

Державне бюро розслідувань ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради через наявність у нього російського громадянства, повідомляє пресслужба бюро. "За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії", - зазначають у ДБР. Відповідне звернення вже направили до Харківської облради, "оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, в тому числі таємної інформації". Питання відсторонення посадовця Харківська облрада планує розглянути найближчим часом, кажуть у ДБР.

++10.22++

В ніч на 6 липня РФ наносила ракетні удари зі своєї території по Харкову, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. В Основ'янському районі влучили по відкритій території, в Новобаварському - в адміністративну будівлю, в Київському - у вищий навчальний заклад.

У Харківській області 5 липня війська РФ обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Постраждали троє осіб, у тому числі дитина, молодша двох років. ​

++09.56++

"Приватбанк" установив ринковий курс безготівкового обміну валют

З середи, 6 липня, "Приватбанк" встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Рішення стосується курсу конвертації за картками: зняття готівки та переказів з валютних карток у гривні в Україні, а також всіх видів операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток. "Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", - ідеться у повідомленні "Приватбанку".

++09.29++

Ключовим у боротьбі за Донбас стане Слов'янськ - розвідка

Битва за Слов'янськ Донецької області стане наступною ключовою в боротьбі за Донбас, вважає військова розвідка Великобританії.

Українські військові в Слов'янську наприкінці квітня

За її даними, Росія кинула на Ізюмський напрямок більшість своїх підрозділів східної та західної групи військ. Зараз вони знаходяться приблизно в 16 кілометрах на північ від Слов'янська. "Оскільки місту також загрожує центральна та південна групи військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", - йдеться у щоденному звіті розвідки.

Тим часом у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) ідеться, що РФ продовжує закріплювати адміністративний контроль над окупованими територіями, що може створити умови для їхньої прямої анексії. Аналітики вважають, що Кремль зберігає мету зміни влади в Україні та територіальної експансії далеко за межі Донбасу.

Читайте детальніше: Ключовим у боротьбі за Донбас стане Слов'янськ - британська розвідка

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Ситуація в регіонах

Голови обласних військових адміністрацій розповіли про ситуацію в регіонах:

У Миколаївській області в ніч на 6 липня під вогнем РФ опинилося село Нечаяне, де за попередньою інформацією загинула людина . 5 липня в області загинула щонайменше ще одна людина в селі Засілля. Протягом доби зафіксовані обстріли аквазони Очаківської громади, Куцурубської та Широківської громад, селища Квітневе Первомайської громади. "У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - повідомив Віталій Кім.

. 5 липня в області загинула щонайменше ще одна людина в селі Засілля. Протягом доби зафіксовані обстріли аквазони Очаківської громади, Куцурубської та Широківської громад, селища Квітневе Первомайської громади. "У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - повідомив Віталій Кім. У Дніпропетровській області російські війська обстріляли село Шестерня . Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, серед людей постраждалих немає, повідомив Валентин Резніченко.

. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, серед людей постраждалих немає, повідомив Валентин Резніченко. У Донецькій області 5 липня внаслідок атак РФ загинули п'ятеро людей: двоє в Авдіївці, по одній людині - в Слов'янську, Красногорівці та Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення, повідомив Павло Кириленко.

++08.29++

У Великобританії стартують анонсовані Джонсоном навчання ЗСУ

До Великобританії прибули перші українські військовослужбовці для участі в навчаннях, які анонсував прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час візиту до Києва в червні.

Навчання британських військових (архівне фото)

Як повідомив британський міністр оборони Бен Воллес, навчання стартують незабаром. "Українські військові пройдуть курси, засновані на базовій військовій підготовці Великобританії. Це включає в себе навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польової техніки, тактики патрулювання та законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів", - розповів він.

Читайте детальніше: У Великобританії стартують анонсовані Джонсоном навчання ЗСУ

++07.58++

Зведення генштабу ЗСУ

Російські війська наступають в районах Мазанівки та Луганського Донецької області, бої тривають, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Спробу наступу РФ у районах населених пунктів Долина, Верхньокам’янське, Білогорівка, Григорівка, Спірне та Вершина на Донеччині українські війська відбили.

Дистанційно росіяни мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги на Харківщині. Авіаударів РФ завдала в районі Вуглегірської теплової електростанції та неподалік Авдіївки. Ракетних обстрілів і далі зазнає Миколаївщина. Під вогнем важкого озброєння - населенні пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. РФ утримує у готовності до завдання ракетних ударів по Україні в морі чотири носії високоточної зброї, зазначають у генштабі.

++07.27++

35 країн за посилення спортивних санкцій проти Росії

35 країн виступили за посилення спортивних санкцій щодо Росії через розв'язану нею війну в Україні та щодо Білорусі через сприяння їй. Спільну заяву щодо цього підписали США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Корея, Великобританія та країни Європейського Союзу за винятком Болгарії та Угорщини.

В ній ідеться, що російські та білоруські спортсмени, допущені до змагань, мають виступати у нейтральному статусі, а використання прапорів, гербів і гімнів РФ і Білорусі мають бути заборонені. Також у заяві сказано, що особи, пов'язані з російською та білоруською владою, мають бути усунені від впливових посад у міжнародних спортивних федераціях, а членство національних спортивних органів Росії та Білорусі в міжнародних федераціях має бути призупинене. Крім того, слід вивчити можливість призупинення трансляції спортивних змагань у Росії та Білорусі, повідомляється на сайті державного департаменту США.