Генштаб ЗСУ скасував дію документа щодо переміщень військовозобов'язаних

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) скасував дію порядку щодо надання військовозобов'язаним дозволу на виїзд за межі місця перебування або проживання, повідомив у середу, 6 липня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії порядку з відправленням на доопрацювання", - написав Залужний у соцмережах.

Оновлений документ, за його словами, буде розроблено на основі змін до законодавства, що регулює переміщення громадян в умовах воєнного стану, адже "наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів". При цьому Залужний наголосив, що від початку розроблений Генштабом порядок надання дозволів стосувався "винятково внутрішньої роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки і не створював зобов'язань, обмежень прав і свобод громадян України". "Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації ЗСУ та військово-політичного керівництва держави", - зазначив він.

Дозвіл військкоматів на переміщення викликав жваві дискусії

5 липня Генштаб ЗСУ заявив про розробку порядку, згідно з яким для виїзду за межі місця реєстрації військовозобов'язаним потрібні будуть спеціальні дозволи від територіальних центрах комплектування. Передбачалося, що такий дозвіл діятиме від 30 діб до року. Це викликало жваві дискусії у суспільстві та змусило високопосадовців роз'яснювати суть указу. Координатора руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека навіть поскаржилася, що опублікований Генштабом "документ трохи незрозуміло виписаний".

А президент України Володимир Зеленський визнав, що у суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу, і доручив вищому військовому керівництву країни доповісти йому деталі обмеження пересування військовозобов'язаних. Він також пообіцяв "з цим розібратися" і попросив Генштаб "надалі не ухвалювати без нього таких рішень".