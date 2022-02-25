Дозвіл військкоматів на переміщення громадян: міноборони пообіцяло баланс

Речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник пообіцяв дотримання балансу між забезпеченням права громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом. Про це він сказав у вівторок, 5 липня, на брифінгу в медіацентрі "Україна".

"Поки що жодної паніки, всю інформацію буде доведено. І, повірте, відповідного балансу між забезпеченням права громадян на вільне пересування, а також між порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано", - заявив Мотузяник, коментуючи сьогоднішню заяву Генерального штабу Збройних сил України про розробку порядку надання дозволу військовозобов'язаним на виїзд за межі місця проживання під час воєнного стану.

За його словами, керівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки на місцях мають знати, де перебуває мобілізаційний ресурс. Мотузяник наголосив, що нині йдеться про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Дозволи для виїзду, за словами речника міноборони, видаватимуться на місцях: від 30 діб до одного року. "Крім того, буде виведено окремі категорії громадян, які регулярно здійснюють такі виїзди в рамках службових обов'язків, на роботу або через життєві обставини", - цитує Мотузяника агенція "Інтерфакс-Україна".

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Як уточнив полковник генштабу ЗСУ Олександр Хлись, отримати дозвіл потрібно буде лише для виїзду за межі областей. "Якщо в межах області - не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області - теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", - сказав він в ефірі телемарафону.

Рябека: Дозвіл потрібен при зміні місця проживання

Водночас, як повідомила координатора руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека, "йдеться виключно про впорядкування обліку людей, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації". "Тобто, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл. Ні. Мова йде про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації", - сказала Рябека у коментарі виданню "РБК-Україна".

Вона припустила, що опублікований Генштабом документ трохи незрозуміло виписаний. За словам Рябеки, сьогодні будуть відбуватись наради, щоб юридично впорядкувати цей документ і внести поправки. "Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес. Тобто така мета не ставилась", - наголосила вона.

Повідомлення через "Дію"

Тим часом представник президента в Конституційному Суді і член парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що патрібно зробити так, аби громадяни не отримували дозвіл, а натомість просто повідомляли центри комплектування про своє пересування. "Я думаю, що за нинішніх засобів електронних комунікацій, у тому числі через "Дію", можна зробити можливим, щоб людина могла повідомляти, де вона буде протягом якогось терміну, якщо людина військовозобов'язана і її можуть призвати", - цитує Вениславського агенція "Українські Новини".

Він наголосив на необхідності такого кроку, адже центри комплектування та соціальної підтримки часом не можуть зв'язатися з людиною, тому що її немає за місцем постійного проживання.