 Близько мільйона українців отримують бойовий досвід - РНБО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2022

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Новини

Близько мільйона українців отримують бойовий досвід - РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що бойовий та військовий досвід отримують близько мільйона українців.

Українські військові біля збитого російського вертольота на Харківщині в травні

Українські військові біля збитого російського вертольота на Харківщині в травні

Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід, заявив у середу, 6 липня, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він наголосив, що заявлена Росією мета "демілітаризації України" призвела до зворотних наслідків: "За чотири місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями".

"План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов'язково переважить рашистську кількість", - написав Данілов у Twitter .

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україну на війні, розв'язаній Росією, захищають 700 тисяч військових. Згодом він повідомив, що на фронті щодня гинуть від 60 до 100 українських солдатів. У середині червня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну загинули близько 10 тисяч українських військових.

Проти України воюють 330 тисяч росіян - генштаб

За даними генерального штабу Збройних сил України, озвученими в середині червня, у війні проти України беруть участь близько 330 тисяч російських військових. Як повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу Олексій Громов, до 150 тисяч - це батальйонно-тактичні групи та інші формування, близько 70 тисяч - повітряний та морський компонент, понад 80 тисяч - мобілізаційний резерв, до 18 тисяч - федеральна служба військ національної гвардії, до восьми тисяч - приватні військові кампанії, до семи тисяч - бойові армійські системи.

Згідно з даними генштабу, станом на 6 липня втрати РФ у війні проти України перевищують 36,5 тисяч солдатів. Російська влада не оприлюднює актуальні дані.

Перевірити заяви офіційних осіб воюючих сторін із незалежних джерел в умовах бойових дій неможливо.

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