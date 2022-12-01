У США розглядають можливість розширення тренування ЗСУ

281-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 1 грудня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 листопада.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 1 грудня (час київський).

++11:56++

У Литві демонтують радянські скульптури на цвинтарі попри позицію ООН

У Вільнюсі почали демонтувати радянські скульптури на Антакальніському цвинтарі, попри заперечення комітету Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини. Про це оголосив мер литовської столиці Ремігіюс Шимашюс 30 листопада.

Радянські скульптури на Антакальніському цвинтарі у Вільнюсі Фото: City of Vilnius

Раніше планувалося що ці скульптури демонтують ще до листопада, але процес сповільнився через втручання Комітету ООН після звернення осіб, які представилися "етнічними росіянами". На їхню думку, рішення влади Вільнюса обмежує права національної меншини.

Попри те, що 29 листопада комітет залишив у силі тимчасову охорону скульптур, місцева влада вирішила більше не відкладати їхній демонтаж. На цвинтарі демонтують лише скульптури, які передадуть до Національного музею Литви. Могили ніхто не чіпатиме, як не зноситимуть і меморіал. "Мають намір очистити цвинтар від релікту радянської мілітаристської ідеології, приберуть частину меморіалу - шість стел, що зображають воїнів окупаційної радянської армії", - пояснили в міністерстві юстиції країни.

++11:30++

Після отримання посилок із бомбами посольством України в Мадриді та іспанською компанією-виробником зброї, в тому числі для українських Збройних сил, третій аналогічний конверт з вибухівкою виявили на базі Військово-повітряних сил Іспанії. Про це повідомляє агентство Reuters

++11:16++

З початку війни, розв'язаної Росією, в Україні зафіксували понад 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами, повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt. За його словами, основне завдання України полягає в тому, щоби переслідувати два злочини РФ: акт агресії та акт геноциду. "Напад на іншу країну є кримінальним злочином, якщо він скоєний безпідставно, і якщо країна, яка зазнала нападу, чинить явний опір. Для цього ми збираємо докази", - сказав він.

Тим часом віцепрем'єр, міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) у коментарі німецькому виданню Der Stern наголосив на необхідності постачання Україні зброї для протидії Росії. "Я ні на секунду не сумніваюся в тому, що відправка зброї в Україну була правильним рішенням", - сказав він. При цьому міністр додав, що цьому рішенню не варто "легковажно аплодувати" з огляду на нещодавню мобілізацію РФ 300 тисяч людей на війну в Україні. "Багато з них будуть поранені або загинуть - також через зброю, яку ми надіслали", - цитує його агентство dpa.

++10:55++

США виділять 1,2 мільярда доларів на закупівлю NASAMS для України

США закуплять системи NASAMS для України на 1,2 мільярда доларів. Як повідомили в Пентагоні, відповідний контракт уклали з американською компанією Raytheon Technologies.

NASAMS Фото: Michal Walczak/PAP/dpa/picture alliance

В повідомленні не уточнюється, яку саме кількість цих зенітно-ракетних комплексів має надати компанія, однак за інформацією агентства Reuters, ідеться про шість систем. Відповідно до контракту, роботи мають завершитися до 28 листопада 2025 року. Він також передбачає навчання та матеріально-технічну підтримку українських військових і сил безпеки.

Перші дві системи NASAMS прибули з США в Україну на початку листопада.

++10:27++

У США розглядають можливість розширення тренування ЗСУ

Білий дім розглядає можливість розширення підготовки, яку військовослужбовці США надають українським солдатам, включаючи навчання до 2500 військових щомісяця на американській базі в Німеччині. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на американських посадовців.

Якщо пропозицію, зроблену на прохання України, схвалять, будуть збільшені не лише кількість українців, яких тренують США, але й типи підготовки, яку вони отримують - більші групи навчатимуть складнішим тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, координації маневрів піхоти з артилерійською підтримкою.

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++10:00++

Бої навколо Бахмута свідчать, що російська армія не винесла уроків з попередніх кампаній, коли ціною великих втрат окуповувала об'єкти обмеженого стратегічного значення, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У їхньому щоденному звіті зазначається, що з кінця травня російські війська витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута на Донеччині, однак за пів року змогли просунутися лише на кілька кілометрів. Експерти вважають, що втрати та виснаження сил техніки РФ перевищують оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від захоплення міста.

++09:32++

Зеленська зустрілася з королем Великобританії Чарльзом ІІІ

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з королем Великобританії Чарльзом ІІІ та королевою-консортом Каміллою під час дводенного візиту до Лондона.

Це була вже її друга зустріч з Чарльзом III після спілкування під час похорон королеви Великобританії Єлизавети II. До цього українське президентське подружжя приймали лише герцог та герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт у 2020 році. Разом з королем Зеленська взяла участь в офіційній церемонії відкриття центру для біженців з України, розташованому в Українському католицькому соборі в Лондоні.

Під час візиту Зеленська також виступила перед британським парламентом, зустрілася з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком і міністром оборони Беном Воллесом. Крім того, вона відвідала виставку щодо воєнних злочинів РФ в Україні та запустила в Лондоні збір коштів на реконструкцію центральної міської лікарні в деокупованому Ізюмі на Харківщині.

++09:04++

Через потужні обстріли російськими військами Херсона в місті зникла напруга в електромережах, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++08:38++

За оцінками влади США, взимку інтенсивність наземних бойових дій в Україні може сповільнитися, а повітряні операції будуть ускладнені через погодні умови, водночас повністю бойові дії не припиняться, а Росія продовжить завдавати ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі. Про це на брифінгу сказав координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він запевнив, що США та союзники мають намір і надалі надавати допомогу Україні і в зміцненні її протиповітряної оборони, і у відновленні пошкодженої інфраструктури.

++08:07++

Іспанському виробнику зброї для України надіслали бомбу

Крім посольства України в Іспанії, 30 листопада посилку з бомбою отримала іспанська компанія Instalaza, яка виробляє зброю, в тому числі для України. Instalaza виробляє, серед іншого, ручні протитанкові гранатомети С30, які Іспанія постачала Україні для протистояння армії РФ.

Іспанська поліція біля посольства України в Мадриді 30 листопада Фото: JUAN MEDINA/REUTERS

На пакеті розміром 10 на 15 сантиметрів, доставленому до Instalaza, було написано, що його відправили з України. Знаючи про вибух у Мадриді, працівники компанії зателефонували до поліції. Просвічування рентгенівськими променями показало, що в конверті знаходиться вибуховий пристрій і нитка, яка приводить його в дію під час відкриття. Пакунок знищили контрольованим вибухом. Ніхто не постраждав.

Аналогічний конверт раніше того ж дня отримало посольство України. Його відкрив комендант, який запідозрив неладне. Пролунав вибух, внаслідок якого охоронець отримав легку травму руки. Вже ввечері його виписали з лікарні. Іспанські правоохоронці розслідують інцидент як терористичний акт.

++07:36++

Протягом минулої доби Росія завдала двох ракетних ударів по цивільних об'єктах у Комишувасі Запорізької області, а також здійснила 41 авіаційний удар і 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах і позиціях українських. "Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення. За добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Первомайське і Мар'їнка - Донецької.

Для недопущення просування ЗСУ на Сватівському та Лиманському напрямках армія РФ здійснює інженерне обладнання лінії оборони, продовжує переміщення особового складу, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат. Також російські війська обороняються на Куп'янському, Новопавлівському Запорізькому та Херсонському напрямках. "Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон. Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки - Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи", - повідомляє генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає, але на полігонах Білорусі триває підготовка окремих російських підрозділів. На Слобожанському напрямку Росія продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області, обстрілює територію України з артилерії.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія, серед іншого, нанесли 30 листопада чотири удари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів, збили безпілотник (ймовірно типу "Орлан-10"), вразили кілька районів зосередження особового складу РФ і її склад пально-мастильних матеріалів.

++07:11++

Шість мільйонів без світла: Зеленський просить ясності від місцевої влади

У відеозверненні за підсумком доби 30 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що "станом на цей вечір близько шести мільйонів абонентів у більшості областей та в Києві відключені від електрики". За його словами, ситуація лишається дуже складною в столиці, у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях.

"Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику", - наголосив він, додавши, що це відповідальність як самих енергетичних компаній, так і місцевої влади.

"Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - сказав Зеленський.