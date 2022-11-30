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Штурм Капітолія, 6 січня 2021 року
Штурм Капітолія, 6 січня 2021 рокуФото: Tayfun Coskun/AA/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Учасника штурму Капітолія визнали розпалювачем заколоту

Олег Соколенко | Євгенія Наконечна
52 хв. тому

Засновника правоекстремістського американського угрупування "Хранителі клятви" Стюарта Родса визнали винним у підбурюванні до заколоту через участь у штурмі Капітолія. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

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Засновника правоекстремістського американського угрупування "Хранителі клятви" Стюарта Родса визнали винним у підбурюванні до заколоту через участь у штурмі Капітолія (будівлі Конгресу США. - Ред.). Відповідне рішення ухвалили присяжні у Вашингтоні 29 листопада, повідомляє агентство AFP.

Разом із 57-річним Родсом винною також визнали лідерку "Хранителів клятви" у штаті Флорида Келлі Меггс. Їм загрожує до 20 років ув'язнення за цей злочин, який підпадає під дію закону часів Громадянської війни у ​​США. Вирок оголосять пізніше.

Ще з трьох фігурантів справи звинувачення у підбурюванні до заколоту присяжні зняли, проте їх визнали винними в інших злочинах.

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Родс "поводився як генерал" під час штурму Капітолія

Родс, колишній солдат армії США та випускник юридичного факультету престижного Єльського університету, що носить чорну пов'язку на оці, заснував угруповання "Хранителі клятви" у 2009 році. До нього приймають переважно колишніх солдатів і поліцейських. Угруповання вважає своїм завданням "захист від тиранії уряду США".

Згідно з обвинувальним висновком, перед штурмом Капітолія Родс та інші активісти "Хранителів клятви" придбали зброю та бойове спорядження, і зберігали їх у готелі неподалік Вашингтона. Під час самого штурму 6 січня 2021 року Родс поводився "як генерал на полі бою", заявив прокурор Джеффрі Нестлер під час процесу.

Сам Родс та його соратники відкидають звинувачення. Вони стверджують, що хотіли лише забезпечити безпеку учасників мітингу прихильників Дональда Трампа, який програв президентські вибори.

Декілька учасників штурму вже отримали тюремні строки

Радикально налаштовані прихильники Трампа після його промови на мітингу у Вашингтоні 6 січня вийшли до Капітолія, де учасники спільного засідання Сенату та Палати представників Конгресу США (верхньої та нижньої палати американського парламенту. - Ред.) затверджували підсумки виборів.

Протестувальникам вдалося увірватися до будівлі Капітолія. Дебати в Конгресі були припинені на кілька годин, а законодавці - евакуйовані. Поліція застосувала проти учасників штурму сльозогінний газ, до Вашингтона прибула також Національна гвардія. В ході зіткнень загинули п'ятеро людей, серед них - один працівник поліції. Влада знову взяла будинок Конгресу під контроль через кілька годин.

Після заворушень затримали близько 50 осіб, деяким із них висунули обвинувачення. Раніше кількох учасників штурму вже засудили до різних строків позбавлення волі. Зокрема, "шаман" конспірологічного руху QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі отримав 41 місяць, а житель Техасу Гай Реффітт, визнаний винним у нападі на співробітників поліції та перешкоджанні слідству - сім років в'язниці.

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