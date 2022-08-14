Невідомий протаранив огорожу біля Капітолію і застрелився

Біля будівлі Конгресу США у Вашингтоні невідомий чоловік протаранив на автомобілі огорожу, зробив кілька пострілів у повітря, після чого наклав на себе руки. Про це у неділю, 14 серпня, повідомила поліція Капітолію.

Інцидент стався після 04:00 (11:00 за київським часом) на розі East Capitol Street та Second Street у центрі міста. У момент, коли чоловік виходив із авто, воно спалахнуло.

Співробітники правоохоронних органів, почувши звуки пострілів, спробували підійти до чоловіка, проте він застрелився. Постраждалих немає. У роботі Конгресу США - літня пауза, тому в будівлю практично немає співробітників.

Розслідування взяло на себе управління поліції округу Колумбія. Особа нападника та його мотиви встановлюються.

Зростання напруженості на тлі обшуку ФБР у Трампа

Атака відбулася у той момент, коли правоохоронні органи по всій країні стикаються з усе більшою кількістю погроз, а федеральні чиновники попередили про можливість нападів із застосуванням насильства на урядові будівлі, повідомляє агенція AP. Напружена обстановка зберігається на тлі обшуку Федерального бюро розслідувань (ФБР) у маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Загалом агенти ФБР вивезли з маєтку експрезидента близько 20 коробок із документами, фотографіями та записками. Серед них - указ Трампа про помилування його колишнього радника Роджера Стоуна, а також "інформацію про президента Франції".

Міністерство юстиції США повідомило, що експрезидента підозрюють у порушенні закону про шпигунство.

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Адвокати Дональда Трампа стверджують, що експрезидент США в рамках своїх повноважень розсекретив виявлені документи, перед тим, як залишити Білий дім.

22 липня Комісія Палати представників США з розслідування штурму Капітолія в січні 2021 року звинуватила Трампа у навмисній бездіяльності. Колишній президент упродовж кількох годин, свідомо не вживав заходів щодо припинення насильства з боку своїх прихильників, заявив голова комісії Бенні Томпсон.