Шольц: РФ більше не може перемагати на полі бою

280-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події середи, 30 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 листопада.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідала про події середи, 30 листопада (час київський).

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Комендант посольства України в Мадриді, який постраждав внаслідок вибуху, виписаний із лікарні та повернувся до роботи, повідомив іспанському телеканалу RTVE український посол Сергій Погорельцев. Він відмовився коментувати подробиці інциденту до того, як стануть відомими результати розслідування, розпочатого іспанською владою. "Атаки, які Росія веде проти моєї країни, зобов'язують нас бути готовими до будь-яких інцидентів, провокацій чи нападів. Я впевнений, що всі мої колеги у всіх посольствах готові, і сподіваюся, що таких інцидентів у нас більше не буде", - сказав Погорельцев. Водночас він наголосив, що "жодного страху немає", і посольство України продовжує співпрацювати з іспанською владою, зокрема міністерством закордонних справ та міністерством оборони.

++22.50++

Понад 2,5 тисячі жителів нещодавно звільнених територій Херсонської області евакуювалися в більш безпечні регіони України, повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на главу відомства Ірину Верещук. "Ми маємо відпрацьовані маршрути. До прикладу, з Кривого Рогу до Львова, з Херсона до Хмельницького. Можна також дістатися Миколаєва чи Одеси й там сісти на евакопотяг", - зазначила міністерка.

За словами Верещук, прибулих громадян зустрічають представники обласних військових адміністрацій, які допомагають із поселенням, отриманням довідок внутрішньо переміщених осіб (ВПО), виплатами і гуманітарною допомогою. Міністерка зауважила, що перші виплати готівкою люди отримують буквально на вокзалі - дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю.

++22.37++

Уряд Литви пропонує продовжити надзвичайний стан у прикордонних з Росією та Білоруссю районах до 16 березня наступного року. Для набуття чинності рішення його має проголосувати парламент країни, пише агенція dpa. Надзвичайний стан у Литві, який діє як у прикордонній зоні та пунктах пропуску, таких як аеропорти та залізничні вокзали, було запроваджено одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Втім, у прикордонному з Білоруссю регіоні надзвичайний стан було оголошено ще у листопаді 2021 року після того, як білоруський правитель Олександр Лукашенко спрямував тисячі мігрантів до кордонів з Євросоюзом.

++22.23++

Канада завершила випуск п'ятирічних облігацій на загальну суму 500 мільйонів канадських доларів, призначених для прямої фінансової підтримки України. У повідомленні мінфіну Канади йдеться, що більшість власників так званих облігацій суверенної підтримки України (Ukraine Sovereignity Bonds) - громадяни Канади, причому майже 50 мільйонів доларів вклали фізичні особи. "Ці кошти допоможуть уряду України продовжувати надавати українцям цієї зими всі необхідні послуги - виплату пенсій, закупівлю палива, відновлення енергетичної інфраструктури", - наголошується у документі. Термін погашення облігацій - 24 серпня 2027 року, в День незалежності України.

++22.10++

В Офісі президента України повідомили, що Херсон забезпечено електроенергією вже на 65 відсотків. "Жителі Херсона почали отримувати перше світло. Станом на зараз вже підключено 65 відсотків міста. Енергетики продовжують працювати над відновленням світла для всіх споживачів", - повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram. Також підключено до енергоживлення місцеву та обласну лікарню. За словами Тимошенка, триває робота над подачею води та тепла в будинки.

++21.53++

Росія призначила "директором" окупованої Запорізької атомної електростанції колишнього головного інженера національної атомної енергетичної компанії "Енергоатом" Юрія Чернічука, повідомило російське агентство "РИА Новости" з посиланням на заяву радника гендиректора російського "Росэнергоатома" Рената Карчаа. Він також заявив, що всі керівні посади на ЗАЕС займають представники колишнього колективу станції, які "уклали контракт з експлуатуючою компанією".

++21.40++

На території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року, повідомив генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Також зазначається, що з метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів.

Потягом доби, за даними генштабу, російські підрозділи завдали два ракетних удари по цивільних об'єктах населеного пункту Комишуваха Запорізької області, а також здійснили 20 авіаударів по позиціях українських військ і населеному пункту Білогір'я Запорізької області. Також окупаційні війська продовжували обстрілювати з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів у північних, південних та східних регіонах України, йдеться у зведенні.

Водночас Сили оборони України протягом поточної доби завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а також два удари по позиціях їхніх зенітних ракетних комплексів. Крім того, українські ракетники і артилеристи за добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також "важливий об'єкт окупантів", зазначає український генштаб.

Блінкен обіцяє Україні засоби ППО

++21.10++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Бухаресті на саміті глав МЗС НАТО обговорив з ним відновлення енергетичної системи України та нову військову допомогу. "Ми зосередилися на терміновій допомозі для відновлення енергетичної системи України та новій військовій допомозі, включно з протиповітряною обороною, щоб захистити її від російських ударів. Я високо оцінюю лідерство США в обох питаннях. Ми також обговорили шляхи реалізації формули миру, представленої президентом України Володимиром Зеленським на G20", - повідомив він у Twitter.

Натомість, як поінформували у Держдепі США, Ентоні Блінкен під час розмови підтвердив готовність США надавати Києву системи ППО. "Держсекретар підтвердив міністру закордонних справ Кулебі тверду прихильність США підтримувати оборонний і стримувальний потенціал України, особливо в наданні варіантів для ППО", - йдеться в заяві, опублікованій у середу.

++20.40++

План військового нападу на Україну провалився через те, що був надмірно секретним і про нього не знало навіть військове керівництво Росії. Такий висновок міститься в доповіді британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), підготовлений військовими експертами Джеком Вотлінгом, Ніком Рейнолдсом, колишнім секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком та колишнімм командувачем десантно-штурмовими військами України Михайлом Забродським. План Кремля припускав, що Росія вторгнеться в Україну, за 10 днів окупує її і до серпня завершить анексію територій, проте російські війська виявилися не підготовленими на тактичному рівні для ефективного виконання задуманого. Автори доповіді стверджують, що ступінь секретності цього плану був настільки високим, що навіть військове керівництво на рівні заступників начальників управління генштабу дізналося про нього за кілька днів до початку повномасштабної війни.

++19.59++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив у середу, що Росія більше не може перемагати у війні проти України на полі бою. Виступаючи на Берлінській конференції з безпеки, Шольц також сказав, що Німеччина серйозно ставиться до ядерної риторики Росії, але не злякається її, повідомляє Reuters.

++19.45++

Росія поки що не завдає нових масованих ракетних ударів по Україні, оскільки зараз проводить дорозвідку, вивчає райони і цілі для атак, готує ракети до бойового застосування, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Вадим Скібіцький. "З огляду на те, що запас у Російської Федерації зменшується, застосовуються старі ракети, які було виготовлено ще за часів Радянського Союзу, необхідне їх обслуговування перед використанням", - додав Скібіцький.

++19.22++

З України до Німеччини для отримання медичної допомоги евакуйовано понад 580 пацієнтів, повідомило у середу Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах, відповідаючи на запит агентства epd. Пацієнтів вивезли до ФРН починаючи з березня і розмістили в лікарнях по всій країні. Пацієнтів вивозили, зокрема, із сусідніх з Україною країн - Польщі та Молдови.

++18.58++

Президент України Володимир Зеленський у середу запросив американського бізнесмена, голову Tesla Inc. Ілона Маска відвідати Україну, щоб побачити збитки, завдані країні російськими військами. На його думку, такий візит може допомогти йому зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про неї, пише The New York Times. "Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі... Після цього ви розкажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми зможемо її закінчити", - сказав Зеленський через відеозв'язок на саміті видання DealBook.

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++18.33++

До Верховної Ради надійшла заява міністра інфраструктури Олександра Кубракова про звільнення, повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. "До Верховної Ради внесли заяву Кубракова Олександра про звільнення з посади міністра інфраструктури України", - написав Железняк у Telegram. За його інформацією, після того, як Верховна Рада проголосує за звільнення Кубракова, коаліція подасть проєкт постанови про його призначення віцепрем'єр-міністром і об'єднає два міністерства - інфраструктури та регіональної політики.

++18.26++

Норвегія і Німеччина спільно звернуться до НАТО з проханням створити координаційний центр для поліпшення моніторингу підводної інфраструктури, такої як газопроводи і телекомунікаційні кабелі, заявив на пресконференції в Берліні в середу прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Reuters.

++18.15++

Німеччина проведе навчання п'яти тисяч українських солдатів до літа наступного року, заявила глава міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) на конференції з безпеки у Берліні у середу, повідомляє Reuters.

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++18.10++

Глава Кремля Володимир Путін не застосовуватиме ядерну зброю в Україні, вважає президент України Володимир Зеленський. Цю думку він висловив, виступаючи по відеозв'язку на конференції DealBook у Нью-Йорку.

++18.08++

МЗС Великобританії додало 22 позиції до списку осіб, проти яких діють санкції щодо Росії. Як повідомило агентство Reuters, до списку внесено посадові особи, які сприяли проведенню мобілізації в РФ.

++17.55++

Уряд Литви затвердив виділення 13 мільйонів євро підтримки для України, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. "Сьогодні уряд Литви затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України. 5 мільйонів євро млн у фонд Світового банку для України. 4 мільйонів євро на відновлення української енергетичної інфраструктури. 2 мільйона євро для українських воєнних біженців у Молдові. 2 мільйона євро ініціативі "Зерно з України", - написав Анушаускас у Twitter у середу.

++17.32++

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді рекомендувати Раді національної безпеки та оборони України застосувати персональні санкції до російських і білоруських спортсменів. Відповідний проєкт постанови зареєстровано у вівторок, повідомляє сайт парламенту. Автори законопроєкту в пояснювальній записці називають прізвища російських спортсменів, що підтримують війну Росії проти України, легітимізують агресію і геноцид українського народу: гросмейстер Сергій Карякін, призер етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики Іван Куляк, двократний олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, колишній чемпіон світу з боксу Олександр Повєткін.

++17.20++

Організатори та виконавці терористичного акту в посольстві України в Іспанії будуть суворо покарані, обіцяє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Ми захищатимемо кожного українця не лише в Україні, а й за кордоном усіма доступними нам методами. Й коли буде встановлено, хто здійснив цей теракт, то ми вживемо всіх заходів для того, щоб ця людина чи ці люди понесли найсуворіше покарання", - сказав Кулеба у відеозверненні у Facebook в середу. Міністр додав, що доручив усім закордонним дипломатичним установам України негайно розширити заходи безпеки. "Це дуже серйозна подія. Це атака на дипломатичну установу, яка захищена міжнародним правом. Зараз іспанська поліція проводить розслідування, ми максимально ретельно до цього ставимося. А я доручив усім закордонним дипломатичним установам України негайно розширити заходи безпеки", - зазначив Кулеба.

++17.10++

Депутатка Верховної Ради Україні Юлія Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень, повідомила у середу пресслужба депутатської групи "Платформа за життя та мир". Повідомляється, що таке рішення було ухвалено депутаткою "у зв'язку з сімейними обставинами".

Зміна керівництва "Мотор Січ"

++17.05++

Президента публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, затриманого раніше СБУ за підозрою у колабораціонізмі, звільнено з посади, натомість наказом міністра оборони України генеральним директором підприємства призначено Олексія Нікіфорова, повідомляється на сайті міністерства оборони України в середу. Обрано також новий склад наглядової ради та його голову - заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. "Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. "Мотор Січ" розвиватитиметься та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ", - наголосили в міноборони.

++16.57++

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва, вилучено готівку, зброю та комп'ютерну техніку, повідомила пресслужба СБУ. "Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, зокрема у російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали", - йдеться у повідомленні. Слідчі дії відбувалися у місцях проживання та в офісах Мураєва та його рідних, а також у його найближчих соратників у рамках розслідування кримінального провадження за підозрою у державній зраді. У СБУ нагадують, що Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.

++16.51++

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що головна ялинка країни цього року буде штучною, заввишки 12 метрів, її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора, та гербом України на верхівці. "Мета агресора - щоб ми були розгублені, в депресії. Росія прагне деморалізувати українців. Хоче позбавити наших дітей радості свят Святого Миколая, Різдва та Нового Року. У нас було багато дискусій про те, чи потрібна цього року ялинка. Звичайно, тих масових святкувань, які відбувалися раніше, не буде", - сказав Кличко, слова якого наводить його пресслужба. Встановлення ялинки профінансують приватні компанії, які звернулися до мерії, додав мер. За його словами, неподалік від генератора планують встановити точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів.

Україна посилює безпеку дипустанов після вибуху в посольстві у Мадриді

++16.31++

Україна посилила охорону своїх посольств за кордоном після вибуху в українському посольстві у Мадриді в середу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наказав усім українським посольствам за кордоном "терміново" посилити свою безпеку, йдеться в заяві міністерства закордонних справ України. Міністр також закликав своїх іспанських колег "вжити невідкладних заходів для розслідування нападу", йдеться в заяві. За словами Кулеби, хто б не стояв за нападом, він "не зможе залякати українських дипломатів або зупинити їхню щоденну роботу зі зміцнення України та протидії російській агресії". За даними іспанської поліції, в українському посольстві у Мадриді стався вибух під час роботи співробітника дипустанови з отриманим поштовим конвертом.

++16.16++

У минулому найбільший покупець російського газу - німецька компанія Uniper - ініціювала арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром экспорт" у міжнародному арбітражному трибуналі в Стокгольмі. Компанія вимагає відшкодування збитків, понесених у зв'язку з недопоставкою газу з червня. Uniper зазначає, що була змушена закуповувати газ за вищою ціною, щоб виконати свої зобов'язання перед клієнтами за раніше узгодженими цінами та обсягами. Витрати компанії на ці цілі на цей момент становлять щонайменше 11,6 мільярда євро і продовжуватимуть зростати до кінця 2024 року.

++16.10++

Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії Сергій Наришкін підтвердив, що зустрічався з главою Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільямом Бернсом. За словами Наришкіна, вони обговорювали стратегічну стабільність, ядерну безпеку, війну в Україні. Як вказував раніше представник Ради з національної безпеки США при Білому домі, зустріч проходила в Анкарі.

++15.48++

Завершено спеціальне розслідування та скеровано до суду справу за обвинуваченням трьох російських військових, які знущалися з мешканця Київської області під час окупації частини регіону, повідомляє Офіс генерального прокурора. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни. За інформацією прокуратури, розслідування встановило, що військові збройних сил РФ у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської громади Бучанського району, жорстоко поводилися з мирним жителем. "Протягом тижня вони знущалися над місцевим мешканцем - завдавали тілесних ушкоджень, погрожували вогнепальною зброєю, зв'язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, не давали воду, їжу та одяг. Вони декілька днів тримали його без верхнього одягу в ямі на відкритому повітрі", - наголошується в повідомленні.

Блінкен: Атаки РФ на цивільну інфраструктуру України є "варварськими"

++15.38++

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав атаки Росії на цивільну інфраструктуру України "варварськими". "За останні кілька тижнів Росія розбомбила понад третину енергетичної системи України, змусивши мільйони людей мерзнути", - зазначив Блінкен після зустрічі з колегами з НАТО в Бухаресті. "Це - нові цілі президента Путіна. Він завдає по них потужних ударів. Це жорстоке поводження з народом України є варварством", - додав Блінкен.

++15.31++

У посольстві України в Мадриді стався вибух, передали агентства Reuters і AFP. За даними останнього, співробітник дипмісії отримав легкі поранення. За попередньою інформацією, вибух стався, коли співробітник працював з отриманим листом.

++15.26++

Будівля Херсонського художнього музею ім. Олексія Шовкуненка постраждала внаслідок ранкового обстрілу міста російськими окупантами, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. "Те, що вони не повикрадали, вони нищать. Росіяни вранці обстріляли Херсонський художній музей ім. Олексія Шовкуненка. Ми були в ньому тиждень тому, де ще стоять будівельні ліси та висить банер "Велика реставрація", яку ми розпочали до війни. Після обстрілу в музеї вибито вікна, побито стіни. Воювати з музеями та лікарнями - це по-російськи", - написав Ткаченко у Telegram.

++15.20++

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті союзники оголосили про додаткові внески в пакет усеосяжної допомоги НАТО Україні, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Міністри закордонних справ НАТО дали чітко зрозуміти, що наша військова підтримка України має вирішальне значення, зокрема додаткова протиповітряна оборона. Союзники також оголосили про додаткові внески в пакет усеосяжної допомоги НАТО, що забезпечує Україну нелетальною допомогою, зокрема паливом і генераторами", - сказав Столтенберг на пресконференції в Бухаресті в середу.

Він зазначив, що Україна досягла значних результатів, але наголосив, що не варто недооцінювати Росію. "Російські ракети та дрони продовжують атакувати українські міста, цивільних і критичну інфраструктуру. Це спричиняє неймовірні людські страждання, в той час як починається зима", - зазначив Столтенберг.

++15.15++

Європейський Союз передасть Україні ще 40 генераторів, на додаток до 550, які вже були надані, повідомив верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. "Росія намагається зламати моральний дух України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зиму як зброю війни проти мирного населення. На зустрічі G7 ми координуємо нашу підтримку. ЄС надсилає 40 електрогенераторів на додаток до 550, які вже були надані через Механізм цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС", - написав він у Twitter.

Нині в Бухаресті проходить зустріч глав МЗС країн G7, на якій також присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

++14:54++

На 19 станціях Київського метрополітену облаштовували точки з USB-зарядками, де можна зарядити мобільні телефони та інші гаджети, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

++14:33++

Наступного року Росія планує збільшити фінансування виробництва військової продукції в рамках державного оборонного замовлення майже в 1,5 рази, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Він також повідомив, що в рамках мобілізації в Росії за два місяці навчання пройшли понад 300 тисяч "резервістів і добровольців". За його словами, в навчальних центрах підготували близько восьми тисяч екіпажів бойових машин і танків, розрахунків артилерійських систем, засобів протиповітряної оборони, комплексів безпілотників і радіоелектронної боротьби. На понад 100 полігонах у РФ і Білорусі, за словами Шойгу, до бойових навчань залучені близько трьох тисяч інструкторів.

++14:14++

Вранці Росія обстріляла лікарню в Білопіллі Сумської області, внаслідок чого загинув підліток. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Крім того, зранку російські війська били по передмістю деокупованого Херсона. Внаслідок обстрілу 70-річна мешканка загинула у власній квартирі. Один чоловік отримав поранення на вулиці, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++13:45++

У Європейській комісії пояснили, що дані щодо 20 тисяч цивільних і 100 тисяч військових, убитих в Україні, які видалили з відеозвернення президентки Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) стосуватися загальних втрат: як убитих, так і поранених.

Заступниця речника Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що їх взяли з відкритих джерел, щоби продемонструвати жорстокість Росії.

++13:34++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з колегами з країн Великої сімки відновлення енергетичної інфраструктури України та можливі шляхи подолання дефіциту електроенергії. "Перший варіант - це купувати електроенергію в ЄС. Але на ринку ЄС ціни значно вищі ніж в Україні, тому потрібна буде додаткова фінансова підтримка. Другий спосіб передбачає забезпечення України необхідним енергетичним обладнанням, трансформаторами та генераторами, які допоможуть компенсувати пошкоджену енергетичну інфраструктуру", - цитує його сайт українського міністерства закордонних справ.

За даними національної компанії "Укренерго", після сьомого масованого удару РФ виробники електроенергії забезпечують наразі 73 відсотки споживання в Україні. Дефіцит потужності складає 27 відсотків. Перевищення лімітів споживання в областях призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі. Графіки відключень публікують обленерго.

++13:08++

Лідери ЄС обговорять в грудні створення оборонної інвестиційної програми

Лідери Європейського Союзу наполягатимуть на саміті 15-16 грудня на швидкому створенні інвестиційної програми для збільшення виробництва в оборонній промисловості на тлі війни Росії проти України. Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на проєкт резолюції саміту.

Прапори країн-членів Євросоюзу Фото: Thomas Ruffer/imageBROKER/picture alliance

"Європейська Рада закликає Комісію швидко представити пропозицію щодо Європейської програми оборонних інвестицій для зміцнення спроможності та стійкості європейських оборонних технологій і промислового сектора, включно з малими та середніми підприємствами", - йдеться в ньому. Водночас до саміту документ ще може бути скорегований.

Лідери ЄС також підштовхуватимуть Єврокомісію та Європейське оборонне агентство активізувати зусилля з виявлення військових прогалин та координації спільних оборонних закупівель, зокрема для поповнення своїх запасів, які були вичерпані через підтримку України.

Згідно з проєктом документа, на саміті в Брюсселі лідери ЄС також закликатимуть до швидшого виконання інфраструктурних робіт, спрямованих на швидке переміщення військ Європою.

++12:37++

З відеозвернення президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) про ініціативу створення спеціального суду щодо агресії РФ проти України та можливого механізму конфіскації заморожених російських коштів для передачі України прибрали слова про 20 тисяч цивільних і 100 тисяч військових, загиблих в Україні. Ця цитата тепер відсутня як у відео в Twitter фон дер Ляєн, так і в новини на сайті Єврокомісії. Про причини не повідомляється.

Україна офіційно про свої втрати не повідомляє. Тим часом напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Росія матиме 100 тисяч убитих солдатів в Україні.

Росія рідко коментує свої втрати. Востаннє це трапилось 21 вересня, в день оголошення мобілізації в РФ. Тоді у міністерстві оборони Росії заявили, що загинули менше шести тисяч російських солдатів і понад 100 тисяч українських.

На початку листопада голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі заявив, що на війні в Україні були вбиті або поранені понад 100 тисяч російських солдатів. При цьому він додав, що "те ж саме, ймовірно, стосується і української сторони".

++12:22++

Одеська міськрада підтримала демонтаж пам'ятника Катерині - Гончаренко

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко з Одещини заявляє, що Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника російській імператриці Катерині II. За його даними, "за" проголосували 43 депутати, не брав участь в голосуванні один, ніхто не був проти чи утримався.

Як повідомив нардеп у Facebook, також міськрада Одеси проголосувала за демонтаж пам'ятника російському полководцю Олександру Суворову. Рішення підтримав 41 депутат, тоді як троє не голосували.

Згодом інформацію підтвердили в Одеській міськраді.

++12:20++

Внаслідок обстрілів Росією території України 29 листопада загинули п'ятеро цивільних на Донеччині, ще 15 людей були поранені. Крім того, шість мирних громадян були поранені в Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Як уточнили в своїх зведеннях голови обласних військових адміністрацій, в Донецькій області двоє загиблих та 11 поранених - внаслідок обстрілів РФ Бахмута. Ще одна людина загинула, а троє були поранені в Лимані. У Харкові 51-річний чоловік був госпіталізований з вибуховою травмою - він знайшов вибухонебезпечний предмет у Салтівському районі міста.

++12:10++

На сайті німецького Бундестагу відкрили цифрову фотовиставку "Київ - нескорене серце Європи" , яка документує життя української столиці після повномасштабного вторгнення російських військ, а також демонструє масштаб руйнувань в місті та його околицях.

На фотографіях зафіксовані "страждання та мужність цивільного населення під час російської облоги на початку війни та поступове відновлення після виведення російських військ".

Згідно з повідомленням парламенту Німеччини, виставку підготувала Київська міська адміністрація, а її ініціатором виступив, серед інших, мер Києва Віталій Кличко.

Цифрова експозиція доповнює виставку "Україна: ціна свободи", яка представили ​в Бундестазі у травні.

++11:46++

У Брянській області РФ горять резервуари з нафтопродуктами. Пожежа поширилася на 1,8 тисячі квадратних метрів, повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що, за попередньою інформацією, резервуар з паливом спалахнув через потрапляння до нього невстановленого боєприпасу, скинутого з безпілотника.

++11:20++

Міністри закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) проводять в середу другий день спільної зустрічі, на якій мають обговорити захист вразливих партнерів від Росії на тлі її війни проти України, повідомляє агенція Reuters.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, йдеться про Молдову, Грузію та Боснію і Герцеговину, які "стикаються з тиском з боку РФ", а також про подальші кроки для зміцнення їхньої здатності захищати себе. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив напередодні зустрічі, що Європа повинна "збільшити свою присутність" на західних Балканах, щоб обмежити вплив Росії.

За словами Столтенберга, війна в Україні продемонструвала небезпечну залежність від російського газу, яка склалася у деяких членів альянсу. Один із високопосадовців НАТО сказав агентству dpa напередодні зустрічі, що Альянс має скористатися можливістю переглянути залежність і від інших авторитарних держав, таких як Китай.

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++10:51++

Перша леді України Олена Зеленська виступила 29 листопада перед парламентом Великобританії. У своїй промові вона порівняла бомбардування України Росією з бомбардуваннями Великобританії нацистами під час Другої світової війни. "Ви не здалися. Ми не здамося. Але нам потрібна не лише перемога. Нам потрібна справедливість", - цитує її сайт президента.

Під час виступу Зеленська продемонструвала кадри знеструмлених українських міст і показала, зокрема, фото дівчинки, яку батьки привезли на київську заправку, щоб мати змогу увімкнути їй інгалятор. "Всюди у звільнених містах і громадах після втечі російської армії знаходять катівні, влаштовані окупантами. Задокументовані тисячі їхніх злочинів, зокрема злочини сексуального насильства. Ми знаємо, що наймолодшій дівчинці, яка була зґвалтована російськими окупантами, - чотири роки. Найстаршій жертві - 85 років" - сказала вона.

Дружина президента України закликала британський парламент та уряд стати лідером зусиль в створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, зокрема, сприяти ухваленню підготовленої Україною резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй про створення такого трибуналу.

Крім того, під час візиту до Лондона Зеленська зустрілася з Королевою-консортом Каміллою - дружиною короля Чарльза.

++10:23++

СБУ проводить обшуки в Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

Служба безпеки України проводить "контррозвідувальні (безпекові) заходи" на території одного з монастирів Мукачівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на Закарпатті.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці: проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України", - йдеться в повідомленні. Як повідомляє СБУ, дії проводяться для "перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского мира", недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора чи зберігання заборонених предметів тощо, убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

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++09:55++

ЄС пропонує створити спеціалізований суд для розслідування злочину агресії РФ

Європейська комісія пропонує створити спеціалізований суд для розслідування та судового переслідування злочину агресії РФ в Україні, повідомила у відеозверненні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"За оцінками, понад 20 тисяч цивільних і понад 100 тисяч українських військових уже були вбиті. Росія має заплатити за свої страшні злочини, включаючи її злочин агресії проти суверенної держави", - сказала вона. Оновлено: Згодом слова про втрати Єврокомісія прибрала зі звернення без пояснення причин.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз підтримує зусилля Міжнародного кримінального суду, але закликає міжнародну спільноту підтримати також спеціалізований суд за підтримки Організації Об'єднаних Націй.

Вона також додала, що Росія має заплатити фінансово за руйнування в Україні, які вже оцінюються в понад 600 мільярдів євро. "Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відбудову країни", - сказала фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС має частину з цих коштів: він заблокував 300 мільярдів резерві Російського центрального банку та заморозив 19 мільярдів євро російських олігархів.

++09:28++

Україні потрібно дати більше зброї та іншої підтримки, щоби допомогти їй виграти війну, розв'язану проти неї Росією, заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін під час свого першого візиту до Нової Зеландії.

Вона зауважила, що Фінляндія дуже конкретно відчуває війну, адже має 1300-кілометровий кордон з Росією. Прем'єрка нагадала, що офіційні Гельсінки вже надали Києву 10 партій зброї. "Ми повинні переконатися, що вони переможуть", - цитує Марін агенція Associated Press.

Також вона виступила за посилення санкцій щодо РФ, оскільки, за її словами, війна зачіпає не лише невинних цивільних в Україні, але й людей по всьому світу, які страждають від підвищення цін на енергоносії.

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++08:54++

Україна повинна мати можливість вільно завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, оскільки вона захищає свою критичну інфраструктуру, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. "Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних установок чи аеродромів, з яких проводяться ці операції", - цитує його слова на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) агентство Bloomberg.

Рінкевичс вважає, що члени Альянсу не повинні боятися ескалації в такому разі. За його словами, деякі інші країни-члени НАТО також вважають, що Україна не повинна мати обмежень щодо того, як використовувати зброю.

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++08:21++

Чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна", яка раніше вирішила придбати для українських Збройних сил танк, ініціювала петицію до уряду та приватних енергорозподільчих компаній з проханням відключити від електроенергії, води та газу посольство РФ у Празі та інші будівлі, що належать в країні Росії. Так проєкт пропонує відреагувати на тактику систематичного руйнування РФ енергетичної інфраструктури України.

++07:50++

Вночі РФ знову нанесла ракетний удар по Запорізькій області. В одному з населених пунктів Запорізького району через влучання ракети, ймовірно С-300, був пошкоджений газорозподільчий пункт, внаслідок чого виникла пожежа. Люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++07:29++

За минулу добу Росія завдала двох ракетних ударів по цивільних об'єктах Ківшарівки на Харківщині та Слов'янська на Донеччині, здійснила 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ. "Зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ 29 листопада відбили російські атаки в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське, Мар'їнка - Донецької. Українські військові збили три російські безпілотники типу "Орлан-10", вразили артилерійську систему РФ, завдали двох ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів окупантів і 15 ударів по їхніх по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

++07:14++

Зеленський: Росія втратить в Україні 100 тисяч солдатів до кінця року

До кінця року російська армія втратить в Україні вбитими 100 тисяч солдатів, заявив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком доби 29 листопада.

"Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні. Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити його наміри. Вони казали, що захоплять Донеччину навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони. Ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців", - сказав він.