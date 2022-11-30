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Колишній лідер Китаю та генсек Центрального комітету Комуністичної партії КНР Цзян Цземінь помер у віці 96 років
Колишній лідер Китаю та генсек Центрального комітету Комуністичної партії КНР Цзян Цземінь помер у віці 96 роківФото: XINHUA/AFP
ПолітикаКитай

Екслідер Китаю Цзян Цземінь помер у віці 96 років

Катерина Вєнкіна | Євгенія Наконечна
11 хв. тому

Колишній глава КНР Цзян Цземінь помер від лейкемії та поліорганної недостатності на 97-му році життя в Шанхаї.

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Колишній лідер Китаю (у 1993-2003 роках) та ексгенеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії КНР (у 1989-2002 роках) Цзян Цземінь помер від лейкемії та поліорганної недостатності (двох і більше органів. - Ред.) на 97-му році життя у Шанхаї. Про це в середу, 30 листопада, повідомило китайське агентство Xinhua.

Як зазначили в компартії Китаю, "всі медичні процедури виявилися безрезультатними".

Чутки про те, що здоров'я Цзяна погіршилося, поширилися після того, як він пропустив з'їзд партії у жовтні, на якому чинного лідера Китаю Сі Цзіньпіна переобрали генсеком на третій п'ятирічний термін.

"Соціалізм із китайською специфікою"

Цзян вивів Китай з ізоляції після того, як армія на площі Тяньаньмень придушила масові протести в червні 1989 року, нагадує Associated Press. Він провів Китай через низку важливих змін, зокрема, орієнтовані на ринок реформи, передачу Гонконгу під юрисдикцію Китаю в 1997 році та вступ КНР до Світової організації торгівлі у 2001 році.

Після того як, пропрацювавши мером Шанхаю Цзян був обраний головою КНР, він проводив курс на будівництво "соціалізму з китайською специфікою", який передбачав проведення ліберальних реформ в економіці при збереженні контролю комуністичної партії над політичною сферою. 

Водночас при ньому влада пригнічувала інакомислення, садила у в'язницю правозахисників і борців за демократію, заборонила релігійний рух "Фалуньгун", який керівна партія розглядала як загрозу монополії на владу. 

Цзян грав на піаніно, любив музику, за свідченням AP, під час візиту до Великобританії навіть намагався умовити королеву Єлизавету II заспівати у караоке. В 2003 році він передав посаду лідера Китаю Ху Цзіньтао.

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