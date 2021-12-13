У Гонконзі демократичних активістів засудили до позбавлення волі

Суд у Гонконзі засудив вісьмох активістів до 14 місяців тюремного ув'язнення кожного за організацію, участь і підбурювання інших до участі в акції 4 червня 2021 року. Про рішення, ухвалене судом в Гонконзі 9 грудня, Reuters повідомляє у понеділок, 13 грудня. Серед засуджених є 74-річний медіамагнат Джиммі Лай і лідер "Гонконзького альянсу в підтримку патріотичних демократичних рухів Китаю", який влада розпустила раніше.

Зазначається, що влада Китаю заборонила проведення масових акцій через запровадження протиепідемічних заходів у країні, натомість активісти цими вимогами знехтували. За словами судді Аманди Вудкок, підсудні "ігнорували і применшували справжню ситуацію з охороною здоров’я" та "неправильно і зарозуміло вірили" у пріоритет акції 4 червня, нехтуючи протиепідемічними заходами, запровадженими у країні. Тодішня акція була присвячена загиблим під час протестів на площі Тяньаньмень у 1989 році.

Читайте також: Китай обіцяє "мирне возз'єднання" з Тайванем, острів відстоюватиме незалежність

Між тим критики засудження активістів стверджують, що влада використала обмеження пандемії як привід блокувати вшанування пам'яті загиблих. Міська влада Гонконгу такі закиди відхилила, зазначає Reuters.

Як повідомлялося, раніше в Гонконзі засудили 16 громадян, які нині відбувають покарання від 4 до 10 місяців, пов'язаного із організацію проведення акції у 2020 році.

Читайте також: Джонсон пообіцяв надати громадянство Великобританії жителям Гонконгу

Влітку цього року представництва Вашингтона та держав ЄС у Гонконзі виставили запалені свічки у своїх вікнах та опублікували їхні фото в інтернеті на честь вшанування пам'яті загиблих на площі Тяньаньмень у 1989 році. Пекін різко відреагував на цю акцію і засудив західні консульства.