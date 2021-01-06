Пекін засудив західні консульства в Гонконгу за акцію пам'яті жертв на площі Тяньаньмень

Китай різко розкритикував проведення західними консульствами у Гонконгу заходів з нагоди вшанування пам'яті жертв протесту на площі Тяньаньмень в Пекіні 32 роки тому. Встановлення свічок у консульствах з нагоди річниці протестів є "грубим політичним шоу", заявив у суботу, 5 червня, представник гонконзького офісу МЗС Китаю. Він звинуватив США та ЄС у бажанні дестабілізувати Гонконг.
Напередодні представництва Вашингтона та держав ЄС у Гонконзі виставили запалені свічки у своїх вікнах та опублікували їхні фото в інтернеті. Офіційний Пекін звинуватив західні консульства у втручанні у внутрішні справи Гонконгу та Китаю та застеріг Вашингтон і Брюссель від "ігор з вогнем".
"Будь-яка спроба інструменталізації Гонконгу з метою вжиття заходів щодо проникнення чи диверсії проти материка перетинає червону лінію" і є "нестерпною", попередив гонконзький офіс МЗС Китаю.
У Гонконзі в річницю жорсткого придушення протестів на Тяньаньмень традиційно відбуваються пікети, в яких беруть участь десятки тисяч людей. Цього року проведення акцій було заборонено - офіційно через пандемію. Однак на знак пам'яті жертв протесту жителі Гонконгу запалювали свічки у вікнах або на балконах. Також поліція застосувала заходи проти протестувальників, які таки вийшли на акцію.
У ніч на 4 червня 1989 року китайська армія танками розігнала акцію тисячпродемократично налаштованих студентів, які зібралися на площі Тяньаньмень в Пекіні. За різними оцінками, внаслідок дій силовиків загинули від декількох сотень до понад тисячі осіб.
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Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій
"Різанина 4 червня"
Під такою назвою увійшло в історію жорстоке придушення мирних протестів на пекінській площі Тяньаньмень 4 червня 1989 року. Учасники демонстрацій і мітингів (насамперед молодь) вимагали демократичних реформ. У ніч на 4 червня влада КНР наказала армійським підрозділам за участю танків "очистити" площу. Загинуло, за різними даними, від 200 до 1000 чоловік. Сотні стратили пізніше.
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Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій
Від гільйотини до згоди
Під час Великої французької революції на цій паризькій площі, яка тоді і називалася Площею революції, стояла гільйотина. Тут страчували "ворогів народу": від короля Людовика XVI і Марії-Антуанетти до вождів комуни Дантона і Робесп'єра. Після закриття Якобінського клубу і припинення кривавих страт площу перейменували на Площу Згоди - Пляс де ля Конкорд.
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Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій
Бунтівне каре
Повстання декабристів, відверто кажучи, навряд чи можна назвати революцією, навіть невдалою революцією. Але його значення - історичне і символічне – настільки велике, що 14 грудня 1825 року стало однією з найвідоміших дат російської історії. Це повстання увічнило і Сенатську площу, на якій розташовувались бунтівні війська.
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Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій
Народне повстання
У червні 1953 року відразу в кількох містах НДР почалися страйки робітників і будівельників. Вони висували не лише економічні, але й політичні вимоги, протестуючи проти всевладдя СЄПН. Найбільші демонстрації проходили в Берліні, тоді ще не розділеному муром. Вони переросли в народне повстання. Повстанці величезною колоною пройшли Паризькою площею перед Бранденбурзькими воротами.
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Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій
У колективній пам'яті
Налякана народним обуренням, влада НДР звернулася до радянського військового командування. І за допомогою радянських танків повстання вдалося придушити. Кілька десятків людей було застрелено радянськими солдатами і східнонімецькими поліцейськими, сотні були ув'язнені. День 17 червня 1953 назавжди залишився в колективній пам'яті німців. Його досі відзначають у Німеччині.
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Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій
Провісник Оксамитової революції
І знову радянські танки - цього разу на Вацлавській площі у Празі. 24 дивізії країн Варшавського договору були введені в ніч з 20 на 21 серпня 1968 року в Чехословаччину, щоб придушити "празьку весну" - період ліберальних реформ у тоді ще соціалістичній ЧССР. На цій же площі через 21 рік пражани святкували перемогу Оксамитової революції. Комуністи були усунуті від влади.
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Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій
Перемога "Солідарності"
Площею "Солідарності" називається зараз площа перед гданською верф'ю, яка раніше носила ім'я Леніна. Тут свого часу виникла незалежна профспілка "Солідарність". Влітку і восени 1980 року в Гданську та інших містах Польщі почалася хвиля страйків. У грудні польська влада погодилася задовольнити вимоги страйкуючих, і лідера "Солідарності" Леха Валенсу вшановували як народного героя.
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Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій
Аеропорт "Шереметьєво-3"
Свідченням недієздатності не тільки радянської ППО, але й всієї політичної системи СРСР, одним із стовпів якої була мілітаризація країни, став політ Матіаса Руста. 18-річний німець перелетів з Гельсінкі до Москви на легкому літачку і приземлився 28 травня 1987 на Червоній площі. Політ Руста став одним із символів перебудови і призвів до революційних змін у зовнішній політиці СРСР.
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Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій
"Арабська весна"
Назва площі Тахрір у Каїрі у перекладі означає "Площа звільнення". У 2011 році тут збиралися до мільйона людей, які домоглися, зрештою, відставки президента Мубарака. Хвиля повстань, революцій, масових протестів охопила арабський світ. У січні 2013 року площа Тахрір знову стала центром протестів - цього разу проти антидемократичної політики Мухаммеда Мурсі.
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Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій
Проти прем'єра
На площі Таксим в центрі Стамбула у травні 2013 року йшли справжні бої між поліцією і демонстрантами. Приводом для масових протестів стали плани знесення історичних будівель і вирубки дерев довколишнього парку. Але справжньою причиною протестів, що перекинулися і на інші міста Туреччини, було невдоволення політикою прем'єр-міністра Ердогана, лідера ісламської Партії справедливості.
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Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій
Дівчина на Майдані
На Майдані. "Фашистських молодчиків", про яких так наполегливо розповідають більшість російських ЗМІ і навіть офіційні особи, не видно. Тут зовсім інші люди.
Автор: Єфім Шуман