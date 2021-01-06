Пекін засудив західні консульства в Гонконгу за акцію пам'яті жертв на площі Тяньаньмень

Китай різко розкритикував проведення західними консульствами у Гонконгу заходів з нагоди вшанування пам'яті жертв протесту на площі Тяньаньмень в Пекіні 32 роки тому. Встановлення свічок у консульствах з нагоди річниці протестів є "грубим політичним шоу", заявив у суботу, 5 червня, представник гонконзького офісу МЗС Китаю. Він звинуватив США та ЄС у бажанні дестабілізувати Гонконг.

Напередодні представництва Вашингтона та держав ЄС у Гонконзі виставили запалені свічки у своїх вікнах та опублікували їхні фото в інтернеті. Офіційний Пекін звинуватив західні консульства у втручанні у внутрішні справи Гонконгу та Китаю та застеріг Вашингтон і Брюссель від "ігор з вогнем".

"Будь-яка спроба інструменталізації Гонконгу з метою вжиття заходів щодо проникнення чи диверсії проти материка перетинає червону лінію" і є "нестерпною", попередив гонконзький офіс МЗС Китаю.

У Гонконзі в річницю жорсткого придушення протестів на Тяньаньмень традиційно відбуваються пікети, в яких беруть участь десятки тисяч людей. Цього року проведення акцій було заборонено - офіційно через пандемію. Однак на знак пам'яті жертв протесту жителі Гонконгу запалювали свічки у вікнах або на балконах. Також поліція застосувала заходи проти протестувальників, які таки вийшли на акцію.

У ніч на 4 червня 1989 року китайська армія танками розігнала акцію тисячпродемократично налаштованих студентів, які зібралися на площі Тяньаньмень в Пекіні. За різними оцінками, внаслідок дій силовиків загинули від декількох сотень до понад тисячі осіб.