277-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 27 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 27 листопада (час київський).

++

Внаслідок обстрілів Росією території України 26 листопада загинули семеро цивільних: п'ятеро в Донецькій області та по одній людині - в Херсонській та Харківській областях.

Як повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, ще 19 мирних громадян дістали поранення: 10 у Дніпропетровській області, четверо - в Донецькій, троє - в Харківській та двоє - в Херсонській.

++13:30++

Затримані у Швеції шпигуни мали в РФ "цікавих сусідів" з ГРУ - розслідування

Розслідувальне видання Bellingcat виявило "цікавих сусідів у Москві" в подружжя, затриманого нещодавно у Швеції за підозрою у шпигунстві. Вони є власниками московської квартири на вулиці Зорге, 36. Чи жила пара там - невідомо, але в квартирі прописана їхня донька.

Одна з квартир у цьому будинку зареєстрована на співробітника військової розвідки Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ Дениса Сергєєва, якого підозрюють в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії.

У цьому ж будинку є й квартира у генерал-майора Андрія Авер'янова - керівника військової частини 29155 ГРУ. Ця частина відома як навчальний центр, у якому співробітники російської розвідки проходять бойову підготовку. За адресою Зорге, 36 також зареєстровані генерал-майор ГРУ Андрій Ілліченко, відомий "операціями з дезінформації", та інші службовці військової частини 29155.

++13:14++

СБУ проводить обшуки в Івано-Франківській єпархії УПЦ

Служба безпеки України проводить "контррозвідувальні безпекові заходи" на території єпархіального управління та культової споруди Івано-Франківської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату). Заходи відбуваються в межах роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, повідомляє СБУ.

За участі представників церкви "правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів і здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі".

"Дії проводяться для: перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского мира"; недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо; убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - ідеться у повідомленні.

Читайте також: Обшуки в УПЦ: СБУ знайшла рублі, проросійську літературу і "сумнівних" громадян РФ

++12:50++

20 з 30 країн НАТО вичерпали запаси зброї для допомоги Україні - NYT

Росія та Україна використовують зброю та боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни: наприклад, минулого літа на Донбасі РФ випускала щодня від 40 до 50 тисяч снарядів, Україна - від шести до семи тисяч, пише американське видання The New York times, додаючи для порівняння, що в Афганістані сили Північноатлантичного альянсу (НАТО) використовували 300 снарядів на день, а США здатні виробляти 15 тисяч на місць.

Українські військові біля гаубиці "Цезар" із Франції Фото: IMAGO/Cover-Images

За словами співрозмовників видання, 20 з 30 членів Альянсу майже вичерпали свої можливості щодо допомоги Україні зброєю. Водночас ті 10, які залишились, все ще можуть забезпечити більшу допомогу. До них, як пише NYT, належать Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

++12:12++

Найзапекліші бої останніми двома тижнями йдуть поблизу Павлівки та Вугледара на Донеччині, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії у своєму щоденному звіті. За її даними, Україна та Росія зосередили на цій ділянці значні сили, при цьому підрозділи російської морської зазнали там серйозних втрат.

Росія розглядає цей район як плацдарм для наступу, щоби захопити ту частину Донецької області, яка знаходиться під контролем України, але британські розвідники сумніваються в здатності РФ зосередити достатньо сил для досягнення оперативного прориву.

++11:51++

Після останнього масованого удару РФ виробники електроенергії наразі покривають майже 80 відсотків потреб споживання. Режим обмеження продовжує діяти через дефіцит потужності, який складає близько 20 відсотків.

Як повідомляє національна компанія "Укренерго", вона доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна, а ті в свою чергу визначають види відключень - аварійні чи планові - та застосовують їх.

++11:30++

Німеччина прийняла у дев'ять разів більше українських біженців, ніж Франція

Біженці з України дуже нерівномірно розподілені в країнах Європейського Союзу, пише німецький щотижневик Bild am Sonntag. За даними міністерства внутрішніх справ, у Німеччині перебувають понад мільйон українських біженців. "Це майже у дев'ять разів більше, ніж у Франції", - констатує видання. За його підрахунками, лише німецька федеративна земля Баварія прийняла більше українців, ніж сусідня держава-член ЄС.

Біженці з України на кордоні в березні (ілюстративне фото) Фото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Іншою країною, куди через розв'язану Росією війну виїхало багато українців, стала Польща. "Величезну кількість" українських біженців також прийняла з огляду на її розміри Чехія.

Втім єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон у бесіді з Bild am Sonntag висловила переконання, що в Євросоюзі немає проблем із солідарністю щодо прийому біженців з України. "Держави-члени ЄС, які ще мають можливості, цілком очевидно посилюють свою роботу, щоби допомогти країнам-членам, які вже досягли межі своїх можливостей", - сказала вона та додала, що "за узгодженням з країнами-членами ЄС зараз посилюється робота з підготовки до можливого прийому нових біженців узимку".

++11:01++

26 листопада внаслідок удару РФ по Чорнобаївці Херсонської області була поранена дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів минулої доби загинули п'ятеро цивільних: троє у Рідкодубі, по одній людині - у Часовому Яру та в Бахмуті. Ще четверо мирних громадян дістали поранення, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

На Харківщині вчора в Лозівському районі на вибухонебезпечному предметі підірвався 62-річний чоловік. Медики госпіталізували за день чоловіка 68 років і жінку 81 років, які отримали поранення внаслідок обстрілів Росією Куп'янська, а 50-річний чоловік отримав вибухову травму в Ківшарівці, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

++10:36++

У Києві практично повністю відновили електроживлення, воду, тепло та зв'язок, повідомляє міська військова адміністрація.

"Ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії. Станом на ранок більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних та відключень", - йдеться у повідомленні, але додається, що через навантаження на електромережу можливі планові відключення. Водопостачання, теплопостачання та зв'язок працюють в штатному режимі. "Ймовірні лише локальні аварійні ситуації", - пише адміністрація.

++10:19++

У Празі сотні людей вимагали зниження цін на енергоносії

У Празі сотні людей вийшли на антиурядову акцію, вимагаючи зниження цін на енергоносії. Учасники протесту 26 листопада вимагали від уряду Петра Фіали заборони на продаж чеської електроенергії за кордон, критикували високі ціни на продукти харчування, інфляцію та підтримку України. Демонстранти тримали банери на зразок: "Зупиніть уряд", "Американські бази - до США, і буде мир", "Досить Фіали, ви - розпалювачі війни".

Мітинг у Празі 26 листопада Фото: Vit Simanek/CTK/dpa/picture alliance

Нагадаємо, що наприкінці вересня націоналісти та євроскептики організували в Празі демонстрацію "Чехія понад усе" з вимогою "нейтралітету" у війні Росії проти України та скасування санкцій щодо РФ для повернення старих цін на енергоносії. Водночас наприкінці жовтня в Празі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України.

Читайте також: У Китаї спалахнули протести через COVID-обмеження

++09:53++

В Україні розгорнули майже тисячу "пунктів незламності"

В Україні розгорнули вже 979 так званих "пунктів незламності". Від початку їхнього функціонування 18 листопада ними скористались понад 67 тисяч людей, повідомили в міністерстві внутрішніх справ. Найбільше людей, понад 57 тисяч, приходили до мобільних пунктів на базі наметів.

Адреси цих пунктів оприлюднені на сайті nezlamnist.gov.ua . Влада закликає мешканців записати їх на випадок аварійного відключення зв'язку чи електроенергії. У таких пунктах можна погрітися, зарядити телефон, випити гарячого чаю, з'їсти печива та скористатися інтернетом.

Читайте також: Відповідь на ракетні удари. Як працюють "Пункти незламності" в Україні

++09:25++

Кривий Ріг: дві російські ракети вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури

У Кривому Розі дві російські ракети вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомляє про серйозні руйнування. Деталі з'ясовуються.

++09:14++

Угорщина готується замінити посла в Україні

Угорщина готується замінити посла в Україні Іштвана Ійдярто. Його наступником може стати Антал Гайзер, повідомив провідний угорський тижневик HVG. Він закінчив у 1986 році Московський державний інститут міжнародних відносин (відомий як МГИМО. - Ред.), який за радянських часів неодноразово звинувачували в тісних зв'язках з Комітетом державної безпеки (КДБ). Раніше дипломат працював послом Угорщини у Словаччині, Албанії та Казахстані.

Фото: picture-alliance/ZB/J. Kalaene

Видання зауважує, що заміна посла в Україні є очікуваною, оскільки Ійдярто обіймає свою посаду з осені 2018 року. Дипломат закарпатського походження працював у 2010-2014 роках угорським послом у Росії. В Україні міністерство закордонних справ декілька разів вручало йому ноти протесту.

++08:56++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) сумнівається в перемозі Росії в її війні проти України. "Росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її", - цитує його слова на партійній конференції 26 листопада німецьке видання Spiegel.

Шольц також укотре запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно": в гуманітарній сфері, фінансово та поставками зброї.

++08:30++

Росія зараз атакує ракетами Кривий Ріг Дніпропетровської області. Начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул закликає мешканців перебувати в укриттях.

++08:17++

Вночі Росія знову нанесла ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет, імовірно С300, на території одного з аграрних підприємств виникла пожежа. Люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++07:55++

Російських пропагандистів спіймали на фейковому відео про українців на ЧС у Катарі

В інтернеті з'явилося фейкове відео про нібито затриманих на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі українців за поширення нацистської символіки. Творці відеоролика спробували видати його за продукцію арабського телеканалу Al Jazeera, з'ясувала команда DW Faktencheck. Сам телеканал підтвердив, що не має до ролика ніякого відношення: воно сфальсифіковане.

Кадр з фейкового відео про нацистське вітання поруч з талісманом Чемпіонату світу з футболу

Відео опубліковане, зокрема, в Telegram-каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова. Там його проглянули близько 400 тисяч разів. Також росіяни поширюють його у соціальних мережах. У ньому стверджується, що в Катарі затримали трьох п'яних українських уболівальників, які розповсюджували нацистську символіку, намалювали на плакаті з талісманом Чемпіонату світу гітлерівські вуса й написали нацистське привітання. Крім того, вони нібито розмалювали ще десять плакатів неподалік від стадіону "Ель-Байт" у Досі та були взяті під варту.

Читайте також: Фактчек: фейкові новини під логотипами BBC, CNN, DW та інших

++07:30++

Генштаб ЗСУ: РФ готується до чергової хвилі прихованої мобілізації з 10 грудня

За 26 листопада Росія завдала двох ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Дніпро та здійснила 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільних об'єктах, зокрема, міста Херсон. Про це повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). "Українські ракетники та артилеристи за минулу добу вразили два пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об'єкт противника", - йдеться в ньому.

За добу ЗСУ відбили атаки російських солдатів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар'їнка, Верхньокам'янське, Спірне - Донецької. За даними генштабу, РФ продовжує перегрупування військ для посилення підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках російська армія продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ обороняються. "За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - пише генштаб.

++07:14++

ISW: Темп військових операцій в Україні зросте наступними тижнями

Темп військових операцій в Україні зросте наступними тижнями, прогнозують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони пояснюють це зниженням температури повітря та замерзанням ґрунту.

Як зазначають експерти, останніми днями темп сповільнився, адже операції ускладнені зливами і, відповідно, болотами. Водночас у ISW поки не впевнені, чи готується якась зі сторін до відновлення великих наступальних чи контрнаступальних операцій після похолодання.