У Празі сотні людей вимагали зниження цін на енергоносії

У чеській столиці пройшла акція, учасники якої вимагали від уряду Петра Фіали зниження ціни на електроенергію та критикували допомогу Праги Києву.

У Празі в суботу, 26 листопада, пройшла антиурядова акція, учасники якої критикували підвищення вартості енергоносіїв у країні.

Сотні демонстрантів вимагали від уряду Петра Фіали зниження цін до ста євро за мегават-годину та заборони продажу чеської електроенергії за кордон, повідомляє місцева інформаційна агенція CTK.

Мітингарі також критикували високі ціни на продукти харчування, інфляцію та підтримку України. Учасники заходу тримали банери на зразок: "Зупиніть уряд", "Американські бази - до США, і буде мир", "Досить Фіали, ви - розпалювачі війни".

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Протести в Чехії проходять на тлі різкого зростання вартості природного газу та електроенергії, головним чином через те, що Росія значно скоротила або припинила постачання газу до країн Європейського Союзу на тлі напруженості з Заходом через війну в Україні.

Наприкінці вересня націоналісти та євроскептики організували демонстрацію в Празі з вимогою "нейтралітету" у війні Росії проти України та скасування санкцій щодо РФ. За словами Фіали, він був організований проросійськими силами, які "відстоюють інтереси, що суперечать інтересам Чехії".

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