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Протест у Празі
Акція протесту у Празі 28 вересняФото: Ondrej Deml/CTK/dpa/picture alliance
ПолітикаЧехія

У Празі пройшов великий мітинг проти санкцій щодо РФ

Анатолій Арні | Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Тисячі людей вийшли на демонстрацію в Празі з вимогою "нейтралітету" у війні Росії проти України. Акцію організували націоналісти та євроскептики.

https://www.dw.com/uk/u-prazi-projsov-velikij-miting-proti-sankcij-sodo-rf/a-63274947

Декілька десятків тисяч людей зібралися ввечері в середу, 28 вересня, на антиурядовий мітинг у Празі. Головною вимогою демонстрантів була відставка чеського уряду на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою, оскільки він підтримує санкції Європейського Союзу щодо Росії.

На думку організаторів мітингу, що пройшов під гаслом "Чехія понад усе", такі дії шкодять країні, оскільки через санкції Росія не постачає їй газ за низькою ціною.

Серед вимог демонстрантів також були припинення підтримки України у війні та постачання їй озброєння. Крім того, організатори висловилися за "військовий нейтралітет" Чехії, попри те, що країна є членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО), передає агенція dpa.

Другий проросійський мітинг у Чехії за місяць

Мітинги з аналогічними заявами відбулися того ж дня і в інших чеський містах - Брно та Остраві. Організаторами всіх заходів є лідери націоналістичних та євроскептичних опозиційних партій, а також блогери та громадські діячі, низка яких "не приховує своїх проросійських поглядів", зазначає "Радіо.Свобода".

Минулий антиурядовий мітинг із критикою санкцій щодо РФ відбувся в Празі 3 вересня. Він також проходив під гаслом "Чехія понад усе" і, за словами Фіали, був організований проросійськими силами, які "відстоюють інтереси, що суперечать інтересам Чехії".

Під час попередньої акції організатори закликали уряд піти у відставку до 25 вересня - інакше обіцяли оголосити про страйк у країні, який нібито мали підтримати профспілки. Проте на акції 28 вересня подібні заяви вже не лунали. Крім того, за оцінками ЗМІ, друга акція у Празі зібрала менше учасників, ніж перша.

Протести в Німеччині

У вересні в Німеччині відбулося кілька акцій протесту проти високих цін на енергоносії. Мітинг у Лейпцигу, організований на початку місяця Лівою партією під гаслом "Гаряча осінь проти соціального холоду", за оцінками спостерігачів, зібрав до трьох тисяч людей. 26 вересня мітинги проти зростання цін і санкцій щодо Росії відбулися одразу в кількох містах на сході Німеччини. Тільки у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія, за даними поліції, зібралося загалом близько 11 тисяч осіб. Учасники протестів, зокрема, вимагали припинити постачання зброї Україні. 

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