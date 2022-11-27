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Прапор УгорщиниФото: picture-alliance/ZB/J. Kalaene
ПолітикаУкраїна

Угорщина готується замінити посла в Україні

Ольга Журавльова
1 год. тому

Замість Іштвана Ійдярто послом Угорщини в Україні стане випускник Московського інституту міжнародних відносин Антал Гайзер, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Угорщина збирається замінити посла в Україні Іштвана Ійдярто. Його наступником може стати Антал Гайзер, повідомив 26 листопада провідний угорський тижневик HVG. Номіновану міністром закордонних справ Петером Сіярто кандидатуру посла має розглянути 28 листопада профільний комітет.

Гайзер закінчив у 1986 році Московський державний інститут міжнародних відносин (відомий як МГИМО. - Ред.), який за радянських часів неодноразово звинувачували в тісних зв'язках з Комітетом державної безпеки (КДБ). Раніше дипломат працював послом Угорщини у Словаччині, Албанії та Казахстані.

Видання зауважує, що заміна посла в Україні є очікуваною, оскільки Ійдярто обіймає свою посаду з осені 2018 року. Дипломат закарпатського походження працював у 2010-2014 роках угорським послом у Москві.

В Україні Ійдярто кілька разів вручали ноти протесту - зокрема, за його висловлювання про автономію угорців Закарпаття та через агітацію угорських чиновників на місцевих виборах на Закарпатті.

Раніше цього місяця міністерство закордонних справ України викликало угорського посла через появу на публіці прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у шарфі з зображенням мапи "Великої Угорщини".

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