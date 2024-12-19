Путін на пресконференції: "дуель Орешником" і переговори

Володимир Путін стверджує, що готовий до мирних переговорів з Україною, але до них буцімто не готова та. Він також висловив готовність зустрітися з Дональдом Трампом і вчергове похизувався російською ракетою "Орешник".

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія готова до переговорів з Україною без попередніх умов, але вони мають відбуватися на базі стамбульських домовленостей і "виходячи з реалій на землі".

"У нас немає попередніх умов. Ми готові вести діалог без попередніх умов, але на базі того, про що ми домовилися - я вже сто разів про це сказав - під час переговорного процесу в Стамбулі 2022 року, а й з огляду на реалії, які складаються на землі сьогодні", - сказав Путін на пресконференції за підсумками року ("Пряма лінія") в четвер, 19 грудня.

За його словами, Росія готова "і до переговорів, і до компромісів", але "інша сторона" (Україна. - Ред.) нібито "відмовилася від переговорів". "Ми-то готові. Але потрібно, щоб та сторона була готова і до переговорів, і до компромісів", - сказав він.

За його словами, "зараз, якщо Україна дійсно хоче йти шляхом мирного врегулювання, вони, звісно, в змозі це зробити", а підписувати документи буде "лише з тими, хто є легітимним". "А легітимними є Рада і голова Ради", - повторив він свій пропагандистський меседж.

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Путін про можливу зустріч з Трампом

Путін також запевнив, що готовий до можливої зустрічі з Дональдом Трампом, який має заступити на посаду президента США з 20 січня, але додав, що не знає, коли та може відбутися.

"По-перше, я не знаю, коли ми з ним зустрінемося. Тому що він про це нічого не каже. Я з ним узагалі не розмовляв понад чотири роки. І я готовий до цього, звісно, у будь-який час, і готовий буду до зустрічі, якщо він захоче цього ", - зазначив він.

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Путін: Убивство Кіріллова - важкий прокол

Путін також прокоментував вбивство в Москві російського генерала, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кіріллова, назвавши це "важким проколом" російських спецслужб. "Це, звісно, означає, що наші правоохоронці та спеціальні служби пропускають ці удари. Потрібно вдосконалювати цю роботу, і не допускати таких важких для нас проколів", - сказав він.

За його словами, вбивство Кіріллова "є не поодиноким випадком". Як приклад він навів убивство пропагандистки Дар'ї Дугіної - доньки ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна.

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Путін пропонує США помірятися з його "Орешником" своєю ППО

Не обійшлося під час пресконференції і без згадки про російську ракету "Орешник", про яку Путін регулярно згадує після удару нею по Дніпру 21 листопада. Цього разу він запропонував США провести "високотехнологічну дуель XXI століття" з ударом цією ракетою по Києву.

Путін стверджує, що у західних сил протиповітряної оборони (ППО) немає шансів відбити такий удар. "Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО, а ми завдамо туди удару "Орешником". І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона?" - запропонував він.

За його словами, дальність польоту "Орешника" становить до 5,5 тисячі кілометра, і в світі не існує систем, які зможуть вразити його під час запуску. Американську систему протиракетної оборони він назвав витратною та малоефективною.

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