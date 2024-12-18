Зеленський: Ніхто не має говорити з Путіним без України

На думку Володимира Зеленського, Україна нині - не в сильній позиції для розмов з РФ про припинення війни. На переконання президента, в таких умовах сісти за стіл переговорів з Путіним - значить дати тому вирішувати.

Жоден лідер у світі не має права вести переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним без України, заявив президент Володимир Зеленський у розмові з французьким виданням Le Parisien , опублікованій 17 грудня.

"Спочатку нам потрібно розробити модель, план дій або мирний план, називайте це як завгодно. Потім ми можемо подати його Путіну або, ширше, росіянам. Але я наполягаю: жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи і нікому не делегували цей мандат. Ми - жертви. Було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна", - сказав він.

На його переконання, "важливий стан, в якому ти перебуваєш, коли ведеш переговори", а Україна зараз перебуває не у сильній позиції, адже не відомо, коли стане членом Європейського Союзу і чи стане членом Північноатлантичного альянсу (НАТО). За словами президента, в таких умовах "сісти за стіл переговорів з Путіним - це означає дати йому право вирішувати все в нашій частині світу".

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Зеленський: Україна не піде на відмову від територій

Зеленський зазначив, що не може уявити відмови від членства в ЄС і НАТО: "Український народ, а не я, обрав бути повноправним членом ЄС. Чому Путін має втручатися у наш вибір? Часи колоніалізму минули. Путін не грає в політичні ігри. Він наносить удари своїми ракетами. Чому весь світ дозволяє йому це робити? США, Китай, Індія, ЄС... Я не розумію. І відмовитися від НАТО? Що вони пропонують нам натомість?".

Він пояснив, що Україна має лише двосторонні гарантії з партнерами щодо військової та фінансової підтримки, що не зупинить Росію від можливого повторного нападу. "Але якщо Путін повернеться зі своїми мільйонами людей, чи будемо ми знову захищатися самотужки? Чи будемо дивитися, як гинуть наші жінки і діти? Питання не у вступі до НАТО, а у забезпеченні власної безпеки", - сказав він.

Продовжуючи тему можливих компромісів, Зеленський також запевнив, що Україна не відмовиться від територій, адже Конституція забороняє це робити. "Де-факто ці території зараз контролюються росіянами. У нас немає сил, щоб їх повернути. Ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав він.

Президент дорікнув Заходу м'якою позицією. "Чому від початку війни ми не отримали масованих поставок зброї? Мої коментарі можуть здатися зухвалими. Але у мене таке враження, що всі залякані путінською Росією. Він користується безкарністю. Нам потрібна сильна Америка і сильна Європа, щоб чинити тиск на Путіна і зупинити цю війну", - наголосив він.

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Зеленський: Трамп знає моє бажання не поспішати "заморожувати війну" на шкоду Україні

Що стосується неодноразових обіцянок обраного президента США Дональда Трампа швидко закінчити війну Росії проти України, Зеленський зазначив, що після інавгурації того "зміни будуть неминучі", та "дуже важливо, щоб вони були на користь України, а не навпаки".

Зеленський зауважив, що Трамп "наразі ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, міністерства оборони, певних дипломатичних каналів тощо", а коли "він буде там, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації".

"Він також знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити закінчення війни, ми не збираємося просто так здаватися і відмовлятися від своєї незалежності. Небезпека полягала б у тому, щоб сказати: "Давайте заморозимо війну і домовимося з росіянами", - додав президент.

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