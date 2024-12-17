Миротворці в Україні: Зеленський припускає обговорення

Володимир Зеленський допустив ймовірність обговорення з лідерами ЄС і НАТО під час зустрічі у Брюсселі питання розміщення іноземних миротворчих сил в Україні.

Президент України Володимир Зеленський припускає, що в Брюсселі з лідерами низки країн Європейського Союзу (ЄС) і Північноатлантичного альянсу (НАТО) може обговорюватися ймовірне розгортання в Україні іноземних миротворчих сил. Однак першочергово Україна потребує посилення, наголосив він під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у вівторок, 17 грудня.

"Насамперед усі, хто там (на зустрічі у Брюсселі - Ред.) буде, мають право порушувати те чи інше питання (про розміщення миротворчого контингентуз інших країн. - Ред). Головне, що нам потрібно зараз - терміново посилити Україну і на полі бою, і політично, і геополітично. Як нам мати однаковий погляд на це посилення з усіма лідерами, насамперед Європи", - цитує Зеленського агентство "Інтерфакс-Україна".

Президент України також наголосив на важливості того, щоб такі сигнали були в США і в новій адміністрації обраного президента Дональда Трампа. "Тому питання може бути не лише про (миротворчий - Ред.) контингент, також будуть питання, які Україна має знати. Це наші далекобійні можливості, максимальне фінансування нашого внутрішнього виробництва наших сил, щоб підтримати Збройні сили", - наголосив Зеленський.

Зустріч лідерів ЄС і НАТО в Брюсселі

Нагадаємо, 18 грудня в Брюсселі Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів ЄС та НАТО. Зокрема, будуть пристутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Європейської Ради Антоніу Кошта, глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президенти Франції Еммануель Макрон і Польщі Анджей Дуда, очікується також участь прем'єр-міністрів Великобританії Кіра Стармера та Італії Джорджі Мелоні.

Раніше Reuters повідомляла із посиланням на джерело про ідею створення коаліції "з п'яти-восьми європейських країн, які залежать не від НАТО, а від двосторонньої угоди з Україною, і сповнені рішучості діяти". Відомо, що потенційна місія для України останнім часом була темою переговорів між Францією та Великобританією. Крім того, Макрон обговорював цю ідею також з лідерами скандинавських, балтійських країн і Польщі.

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