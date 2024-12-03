У Європі вважають імовірною відправку миротворців в Україну

У разі, якщо Київ і Москва укладуть будь-яку угоду про припинення вогню, країни Європи можуть спрямувати в Україну свої війська. Про таку імовірність у контексті зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка проходить 3-4 грудня в Брюсселі, сказали DW на умовах анонімності два джерела. В обох випадках йшлося про імовірну спостережну місію. Це, на їхню думку, міг би бути один із варіантів внеску європейських країн у процес врегулювання у війні Росії проти України, але запит про миротворчі війська має надходити від Києва.

Офіційно таких заяв у НАТО зроблено не було - ні на національному рівні, ні на рівні Альянсу. Імовірно, якщо подібна місія і буде реалізована, то лише у довгостроковій перспективі та від імені окремих держав, а не всього Альянсу.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у вівторок, 3 грудня, прямо не відповів на запитання щодо можливих військ союзників на українській території як одного з кроків із мирного врегулювання. "Я не збираюся коментувати кожну новину, що надходить від кожного члена Альянсу, оскільки вважаю, що ми маємо зосередитися - і саме це ми робитимемо сьогодні й завтра - на тому, щоб Україна могла почати ці переговори ("мирні переговори" з Росією. - Ред.) з найкращої можливої позиції", - сказав він. Чиновники НАТО також наразі не коментують цю тему.

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський сказав журналістам, що не хоче говорити про війська НАТО на території України, а його колега з Люксембургу Ксав'є Беттель заявив, що "солдати на землі - це значить війна", і скептично висловився щодо того, як європейські уряди зможуть пояснити подібні рішення своїм виборцям.- Очільник МЗС України Андрій Сибіга після прибуття на засідання виступив перед журналістами, але на їхні запитання не відповідав.

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