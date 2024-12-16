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ПолітикаРосійська Федерація

Трамп хоче обговорити кінець війни з Зеленським і Путіним

Валерій Сааков
16 грудня 2024 р.

Трамп укотре наголосив, що війні в Україні потрібно покласти край. Однак він не дав прямої відповіді, чи має Україна поступитися територією Росії заради миру.

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Дональд Трамп
Дональд Трамп висловився щодо УкраїниФото: Evan Vucci/AP Photo/dpa/picture alliance

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову висловив готовність обговорити завершення війни Росії проти України з президентами України й РФ - Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Відповідну заяву Трамп зробив у понеділок, 16 грудня, під час пресконференції в своєму клубі "Мар-а-Лаго" в Палм-Біч, що у Флориді. 

Трамп визнав, що його непокоїть кривава бійня, що точиться в Україні. "Цьому треба покласти край", - сказав Трамп. Утім, політик не дав прямої відповіді на запитання репортерів, чи вважає він, що Україна повинна поступитися територією Росії в межах врегулювання майже трирічної війни.

У Трампа є "дуже хороший план" щодо України

Водночас Трамп сказав, що більша частина території, про яку йде мова, уже перетворилася на руїни, а на відновлення триватиме ціле століття. "Я маю на увазі, що є міста, в яких не залишилося жодної будівлі, це місце, що підлягає знесенню", - сказав новообраний президент США, якого цитує агенція Reuters.

Раніше в інтерв'ю журналу Time, опублікованому минулого тижня, Трамп запевняв, що він має "дуже хороший план", як допомогти, але якщо він розкриє той план зараз, "він стане майже марним планом".

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запевняв, що Україна не готова до перемовин з РФ.

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