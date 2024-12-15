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КонфліктиУгорщина

У Трампа відреагували на ініціативу Орбана щодо перемир'я

Валерій Сааков
15 грудня 2024 р.

У світі були б раді "певному припиненню" бойових дій в Україні на кшталт того, що пропонує Орбан, заявив майбутній радник з нацбезпеки Майк Волц.

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Майк Волц
Майк Волц номінований Трампом на посаду радника з національної безпекиФото: Rod Lamkey/AP Photo/picture alliance

Висунутий обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на посаду радника з національної безпеки Майк Волц відреагував на пропозицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо оголошення "різдвяного перемир'я" в Україні. Відповідну заяву Волц зробив у неділю, 15 грудня, в ефірі американського телеканалу CBS News.

Так за словами майбутнього радника з нацбезпеки, у світі були б раді "певному припиненню" бойових дій в Україні на кшталт того, що пропонує Орбан. "Увесь світ волів би бачити певне припинення бійні, що точиться на Сході України", - зазначив Волц.

Волц: Мусимо зупинити бойові дії

"Ми мусимо зупинити бойові дії. Тож, (...), якщо йдеться про певний вид припинення вогню як перший крок, знову ж таки, ми дуже уважно розглянемо, що це означає", - уточнив майбутній посадовець, сказавши, що до 20 січня 2026 року відповідні дії щодо України доведеться узгоджувати з чинною адміністрацією Байдена. "Цікаво, що одразу після виборів (у США. - Ред.) усі, хто приїжджає до нас, наші європейські союзники, президент Зеленський (...) та інші, обговорюють, як (…) покласти край цьому конфлікту", - запевнив Волц.

Попри такі заяви, Волц не розкрив жодних подробиць щодо майбутнього курсу адміністрації Трампа щодо України.

11 грудня прем'єр Угорщини Орбан повідомив, що Будапешт запропонував Києву оголосити на Різдво режим припинення вогню, а також провести з російською стороною масштабний обмін військовополоненими, однак президент України Володимир Зеленський буцім відкинув цю ідею. Згодом в Офісі президента України спростували це твердження Орбана.

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