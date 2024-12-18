Спецпредставник Трампа по Україні збирається в Київ у січні

Майбутній спеціальний посланець обраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ і кілька інших європейських столиць на початку січня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

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Поїздка Келлога у Москву поки не планується

Відвідувати Москву під час цієї поїздки Келлог не планує. У Києві він зустрінеться з керівництвом України. Також плануються зустрічі з лідерами в інших європейських столицях, таких як Рим і Париж. Планування ще триває, тому маршрут може змінитися.

Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на з'ясуванні фактів від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах. Однак, як зауважує Reuters, запланована поїздка, яка має розпочатися незабаром після Нового року, ілюструє нагальність, яку Трамп надає питанню припинення війни Росії проти України.

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