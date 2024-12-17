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КонфліктиУкраїна

Єрмак про мирні переговори: Коли у РФ закінчаться ресурси

Олександр Куницький
17 грудня 2024 р.

Реальні переговори про мир розпочнуться тоді, коли у РФ не стане ресурсів продовжувати війну, переконаний керівник ОП Андрій Єрмак. Наразі ж РФ хоче не закінчення війни, а капітуляції України і союзників, наголосив він.

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Українські військові обстрілюють позиції російських сил, Донецька область, січень 2024 року
Українські військові обстрілюють позиції російських сил, Донецька область (фото з архіву)Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що мирні перемовини України і Росії почнуться тоді, коли у РФ не стане ресурсів продовжувати війну.

"Допомагають лише сильним. Тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну. Тож попереду неймовірно велика робота", - сказав він під час виступу на Конгресі місцевих і регіональних влад у вівторок, 17 грудня.

Єрмак: Шлях до миру лежить через силу

Єрмак зауважив, що РФ хоче не закінчення війни, а капітуляції України і союзників. "Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза, яку Москва використає для відновлення сил і продовження наступу. Шлях до міцного і тривалого миру лежить через силу", - сказав він.

Водночас керівник ОП наголосив, що Україна не сама, адже "союзники та партнери сповнені рішучості нам допомагати далі". "Ми налагоджуємо активний діалог з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа. Команда президента Трампа чітко усвідомлює значення України для глобальної безпеки", - заявив Єрмак.

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Єрмак також зазначив, що зараз ситуація на фронті залишається складною, і війська РФ продовжують наступ. "Російська пропаганда тим часом намагається переконати світ у неминучості глобальної змови, у тому, що російський диктат - це безальтернативне майбутнє. Це, безперечно, не так, та ми повинні бути сильними, щоб звести цей план нанівець", - зауважив він.

Нагадаємо, 10 грудня рем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо закінчення війни РФ проти України можуть розпочатися взимку. 

Тим часом президент України Володимир Зеленський перед зустріччю з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) 9 грудня у Києві запропонував "контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великобританії - чотирьох великих країн Європи та НАТО", для обміну думками щодо завершення війни та розбудови спільного бачення цього зі США.

Ексрадник Трампа про переговори з Путіним і закінчення війни

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