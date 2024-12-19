Спецпосланець Трампа: Вбивство Кіріллова - не найкраща ідея

Келлог гадає, що вбивство російського генерала в його рідній Москві було "не дуже гарною ідеєю". Втім він впевнений, що це не завадить мирним ініціативам, а Україна і РФ готові вступити в переговори про закінчення війни.

Ліквідація російського генерала Ігоря Кіріллова в Москві була "не дуже гарною ідеєю", вважає відставний американський генерал Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп планує призначити своїм спеціальним посланцем щодо України та Росії.

На думку Келлога, вбивство генерала не призведе до відкату в ініціативах для мирного врегулювання війни, але, за його словами, "є правила ведення війни і є певні речі, які ви просто не робите". "Наприклад, ви не вбиваєте поранених солдатів на полі бою. Ви не повинні вбивати некомбатантів", - заявив він в інтерв'ю американському телеканалу Fox News 18 грудня.

Він пояснив, що вбивство "важливих генералів у їхньому рідному місті" змінюють правила ведення війни, що, на його думку, - "не дуже гарна ідея". "Не думаю, що це дійсно розумно", - додав Келлог.

Водночас він впевнений, що як Росія, так і Україна, готові вступити в переговори щодо закінчення війни, і що Трамп - саме той політик, який здатний виступити посередником у цьому діалозі. "Я думаю, у нього є бачення того, як це зробити. У нього є енергія, щоб це зробити. І я думаю, що він насправді готовий у підсумку об'єднати обидві сторони та поговорити", - сказав Келлог.

Келлог пропонував ідеї щодо завершення війни та планує візит до Києва

У січні Келлог збирається відвідати Київ і низку інших європейських столиць. Візит до Москви у його плани поки що не входить. Мета запланованих зустрічей - не стільки активні переговори про можливість припинення війни, скільки збір інформації для нової адміністрації США.

Келлог - співавтор одного з запропонованих Трампу планів швидкого завершення війни РФ проти України. Ініціатива передбачає, що США пригрозять українській владі відмовою у військовій допомозі, якщо та не почне мирні переговори з Росією, тоді як президента РФ Володимира Путіна схилятимуть до миру погрозами посилити американську підтримку України.

Про вибір колишнього відповідального секретаря Ради національної безпеки США Келлога на посаду спецпосланця по Україні та Росії Трамп заявив 27 листопада. Кандидатуру 80-річного відставного генерала ще має затвердити Сенат США, але після того як республіканці забезпечили собі більшість у верхній палаті Конгресу, на шляху Трампа не має виникнути перешкод.

Ліквідація Кіріллова, звинуваченого СБУ в масових злочинах

Начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кіріллова підірвали вранці 17 грудня. Вибуховий пристрій був прикріплений до самоката, що стояв біля під'їзду будинку.

Кіріллов обіймав посаду начальника хімічних військ РФ із 2017 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він регулярно проводив брифінги, на яких розповідав про біологічну зброю, яку нібито розробляють в Україні за сприяння США. У 2022 році він заявив, що в "біолабораторіях, які куруються США", вивчали віруси, здатні передаватися через комарів. Він також пояснював зростання захворюваності на пташиний грип у Росії міграцією інфікованих птахів із території України. У жовтні 2024 року Кіріллов заявив, що Україна нібито використала західну хімзброю "під виглядом димових снарядів" у російському місті Суджа, яке з серпня цього року контролюють ЗСУ.

За день до вбивства Служба безпеки України (СБУ) звинуватила Кіріллова в "масовому застосуванні забороненої хімзброї" проти українських військових. Представник українських спецслужб заявив ЗМІ на умовах анонімності, що ліквідація Кіріллова була спецоперацією СБУ. Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк каже, що Київ не використовує терористичні методи, а "рішення щодо того чи іншого генерала ухвалюються на полі бою".

Зі свого боку у США запевнили в непричетності до вбивства Кіріллова. "Сполучені Штати не знали про вибух заздалегідь і не брали в цьому участі", - повідомив представник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу, додавши, що Кіріллов "був причетний до низки злодіянь"