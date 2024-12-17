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КонфліктиРосійська Федерація

У Москві підірвали начальника хімічних військ РФ

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
17 грудня 2024 р.

Напередодні загибелі начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігоря Кіріллова СБУ заочно повідомила генералу про підозру - за наказ застосовувати заборонену хімзброю проти ЗСУ.

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Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кіріллов
На початку повномасштабного вторгнення російський генерал Кіріллов заявляв, що в Україні розробляли "етнічну біологічну зброю, що вражає за допомогою птахів і кажанів"Фото: picture-alliance/dpa/TASS/M. Pochuyev

Вранці вівторка, 17 грудня, у Москві внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою загинули начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кіріллов і його помічник, повідомили російські державні пропагандистські ЗМІ.

Згодом інформацію підтвердили в Слідчому комітеті РФ. За даними слідства, вибуховий пристрій був закладений у самокат, що стояв поряд із під'їздом житлового будинку.

СБУ заочно повідомила Кіріллову про підозру за день до його загибелі - за наказ про застосування забороненої хімзброї проти ЗСУ

16 грудня Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила Кіріллову про підозру. За даними слідства, він відповідальний за масове застосування російськими окупантами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони України на східному та південному фронтах.

"За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Протягом повномасштабного вторгнення до військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад 2 тис. військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння", - ішлося в повідомленні СБУ. 

Кіріллов заявляв про розробку Україною "етнічної біологічної зброї, що вражає за допомогою птахів і кажанів"

На початку повномасштабного російського вторгнення Кіріллов заявляв про те, що в Україні розробляли біологічну зброю, яка за допомогою мігруючих птахів, кажанів та "біоагентів" могла вибірково вражати етноси.

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