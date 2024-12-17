Ліквідацію генерала хімвійськ РФ організувала СБУ - джерело

Підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігоря Кіріллова в Москві був операцією спецслужб України.

Ліквідація в Москві російського генерала Ігоря Кіріллова - начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ - була спецоперацією Служби безпеки України (СБУ), заявив DW представник українських спецслужб на умовах анонімності.

"Кіріллов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових", - зазначив він, додавши, що "такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців, а відплата за воєнні злочини є неминучою".

Зранку вівторка, 17 грудня, російські державні пропагандистські ЗМІ повідомили, а згодом Слідчий комітет РФ підтвердив, що Кіріллов і його помічник загинули внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою, закладеного під самокат.

СБУ повідомила Кіріллову про підозру за день до загибелі

16 грудня СБУ заочно повідомила Кіріллову про підозру. За даними слідства, він відповідальний за масове застосування російськими окупантами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони України на східному та південному фронтах.

"За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Протягом повномасштабного вторгнення до військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад 2 тис. військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння", - ішлося в повідомленні СБУ.

На початку повномасштабного російського вторгнення Кіріллов стверджував, що в Україні розробляли біологічну зброю, яка за допомогою мігруючих птахів, кажанів і "біоагентів" могла вибірково вражати етноси.