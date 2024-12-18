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КонфліктиУкраїна

США не знали про план України підірвати Кіріллова - Держдеп

Дмитро Шварц
18 грудня 2024 р.

До ліквідації начальника хімічних військ РФ Ігоря Кіріллова США не причетні, запевнив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

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Російський генерал Ігор Кіріллов
Ігор КірілловФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance

Сполучені Штати Америки не причетні до ліквідації начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кіріллова, запевнив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Сполучені Штати не знали про це заздалегідь і не були залучені", - сказав він на брифінгу. 

Ігоря Кіріллова підірвали в Москві 17 грудня
Кіріллова підірвали в Москві 17 грудняФото: AP/picture alliance

На запитання, чи вважає він Кіріллова законною ціллю, Міллер відповів, що російський генерал був причетний до низки звірств. Зокрема, під його командуванням російські окупанти застосувували проти українських захисників заборонену хімічну зброю.

Ліквідація керівника хімвійськ РФ Кіріллова

17 грудня Кіріллов загинув внаслідок спрацювання вибухового пристрою, закладеного під самокат. Представник українських спецслужб заявив ЗМІ на умовах анонімності, що ліквідація Кіріллова була спецоперацією Служби безпеки України

Генерал Кіріллов загинув внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою, закладеного під самокат
Кіріллов загинув внаслідок спрацювання вибухового пристрою, закладеного під самокатФото: Maksim Blinov/Sputnik/picture alliance

Напередодні, 16 грудня, СБУ заочно повідомила Кіріллову про підозру. "За його наказом з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Протягом повномасштабного вторгнення до військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад 2 тис. військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння", - мотивували в спецслужбі.

Кіріллов був тим посадовцем міністерства оборони РФ, який на початку повномасштабного російського вторгнення стверджував, що в Україні розробляли біологічну зброю, що може вибірково вражати етноси за допомогою мігруючих птахів, кажанів і "біоагентів".

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Брифінг Міллера

www.state.gov