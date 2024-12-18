У РФ затримали підозрюваного у вбивстві генерала Кіріллова

Як стверджує Слідчий комітет, спецслужби України завербували для підриву начальника російських хімічних військ Ігоря Кіріллова громадянина Узбекистану за 100 тисяч доларів.

Слідчий комітет РФ заявив у середу, 18 грудня, про затримання підозрюваного у вбивстві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова та його помічника Іллі Полікарпова.

Затриманий - громадянин Узбекистану 1995 року народження. Під час допиту він нібито зізнався, що був "завербований українськими спецслужбами" за обіцянку 100 тисяч доларів і подальшого переїзду до однієї з європейських країн.

Перед цим російські ЗМІ писали з посиланням на джерела, що затриманих - двоє, і їх нібито завербували через месенджери, надавши контакти зв'язківця зі Служби безпеки України (СБУ).

Підрив у Москві начальника хімвійськ РФ Ігоря Кіріллова

17 грудня Кіріллов загинув у Москві внаслідок спрацювання вибухового пристрою, закладеного під самокат. Представник українських спецслужб заявив ЗМІ на умовах анонімності, що ліквідація Кіріллова була спецоперацією СБУ.

Напередодні, 16 грудня, СБУ заочно повідомила Кіріллову про підозру. "За його наказом з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Протягом повномасштабного вторгнення до військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад 2 тис. військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння", - мотивували в спецслужбі.

Кіріллов був тим посадовцем міністерства оборони РФ, який на початку повномасштабного російського вторгнення стверджував, що в Україні розробляли біологічну зброю, що може вибірково вражати етноси за допомогою мігруючих птахів, кажанів і "біоагентів".

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