  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

У РФ затримали підозрюваного у вбивстві генерала Кіріллова

Дмитро Шварц
18 грудня 2024 р.

Як стверджує Слідчий комітет, спецслужби України завербували для підриву начальника російських хімічних військ Ігоря Кіріллова громадянина Узбекистану за 100 тисяч доларів.

https://p.dw.com/p/4oHte
Російський генерал Ігор Кіріллов
Ігор КірілловФото: Ilya Pitalev/Sputnik/picture alliance

Слідчий комітет РФ заявив у середу, 18 грудня, про затримання підозрюваного у вбивстві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова та його помічника Іллі Полікарпова.

Затриманий - громадянин Узбекистану 1995 року народження. Під час допиту він нібито зізнався, що був "завербований українськими спецслужбами" за обіцянку 100 тисяч доларів і подальшого переїзду до однієї з європейських країн.

Перед цим російські ЗМІ писали з посиланням на джерела, що затриманих - двоє, і їх нібито завербували через месенджери, надавши контакти зв'язківця зі Служби безпеки України (СБУ).

Підрив у Москві начальника хімвійськ РФ Ігоря Кіріллова

17 грудня Кіріллов загинув у Москві внаслідок спрацювання вибухового пристрою, закладеного під самокат. Представник українських спецслужб заявив ЗМІ на умовах анонімності, що ліквідація Кіріллова була спецоперацією СБУ.

Напередодні, 16 грудня, СБУ заочно повідомила Кіріллову про підозру. "За його наказом з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Протягом повномасштабного вторгнення до військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад 2 тис. військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння", - мотивували в спецслужбі.

Кіріллов був тим посадовцем міністерства оборони РФ, який на початку повномасштабного російського вторгнення стверджував, що в Україні розробляли біологічну зброю, що може вибірково вражати етноси за допомогою мігруючих птахів, кажанів і "біоагентів".

Читайте також: США не знали про план України підірвати російського генерала Кіріллова - Держдеп

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Hачальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кіріллов

Замахи на військових РФ та українських держзрадників у Росії. Що відомо

Замахи на військових РФ та українських держзрадників у Росії. Що відомо

У Москві вбили начальника хімічних військ РФ Ігоря Кіріллова. Це не перший випадок, коли підозрюваний у воєнних злочинах гине за схожих обставин у Росії або на окупованих нею територіях. Що про це відомо?
Конфлікти17 грудня 2024 р.