По всій Україні оголошено повітряну тривогу

281-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 1 грудня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 листопада.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 1 грудня (час київський).

++15.29++

Нова ініціатива зі збору техобладнання для українських шкіл, лікарень та державних служб проводиться під патронатом Європейської Комісії спільно з міністерством цифрової трансформації України та європейською організацією DIGITALEUROPE, що представляє індустрію цифрових технологій.

Для пожертв згодяться нові або вживані, але робочому стані ноутбуки, смартфони або планшети. Організатори прагнуть розширити ініціативу, включивши до неї інші центри збору по всій Європі. Нині Єврокомісія працює з галузевими партнерами для отримання пожертвувань в рамках нової ініціативи, а також для збору та доставки іншого техобладнання в межах EUTech4Ukraine. Водночас Єврокомісія сприятиме збору обладнання в інституціях ЄС. Через механізм цивільного захисту ЄС прилади будуть зібрані та відправлені в Україну - саме в ті місця, де фіксується найбільша потреба в такому обладнанні. За допомогою цього механізму також можуть бути спрямовані пожертви приватних компаній, запевняють організатори.

++15.15++

Єврокомісія запропонувала всім 27 країнам ЄС затвердити граничну ціну на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель, повідомляє в четвер видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Високопоставлені представники країн ЄС почали в четвер обговорювати цю ініціативу, уточнює WSJ.

++14:45++

Швейцарія заморозила фінансові активи росіян на 7,5 мільярда франків (майже вісім мільярдів доларів) і арештувала 15 об`єктів нерухомості в рамках санкцій щодо РФ за війну в Україні, повідомляє агентство AFP.

++14:28++

По всій Україні повітряна тривога

По всій території України оголошена повітряна тривога.

++14:24++

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що як і раніше, вірить у переваги вільної торгівлі, але попередив про наслідки для безпеки, які виникають при взаємодії з авторитарними державами. "Війна в Україні продемонструвала нашу небезпечну залежність від російського газу. Це повинно змусити нас оцінити нашу залежність від інших авторитарних держав, не в останню чергу від Китаю", - цитує його слова на Берлінській конференції з безпеки агентство Reuters.

++14:20++

Сі Цзіньпін закликав шукати політичний вихід для припинення війни в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав шукати рішення для припинення війни в Україні. Про це він сказав під час переговорів із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Пекіні.

Мішель та Сі у Пекіні Фото: Ding Lin/Xinhua/picture alliance

"Вирішення кризи в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії", - сказав Сі та додав, що "необхідно уникнути ескалації й розширення кризи". Як зауважує агенція Bloomberg, КНР продовжує утримуватися від того, щоб називати війну війною.

Сі також вказав на необхідність контролювати "побічні ефекти кризи" і наголосив на необхідності мирних переговорів. Він зазначив, що Китай хоче "продовжувати відігравати конструктивну роль у свій спосіб". При цьому Сі зауважив, що Пекін "виступає проти всіх форм нової холодної війни" і, не конкретизуючи, зазначив, що важливо "не втручатися у внутрішні справи одне одного".

У свою чергу Мішель заявив: Європейський Союз розраховує, що Китай, як постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй вплине на те, щоби Росія поважала Статут ООН і допоможе "припинити жорстоке знищення та окупацію Росією" територій України. Обидва політики також наголосили, що "ядерні загрози є безвідповідальними і дуже небезпечними".

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++14:04++

Індія почала головування в G20 закликом до припинення війни

Сьогодні Індія розпочала своє головування у Великій двадцятці з заклику прем'єр-міністра Нарендра Моді до припинення війни. Як повідомляє агентство AFP, очевидно, це був докір на адресу Росії за вторгнення в Україну. Від відкритого засудження Росії Індія ухиляється.

За даними агенції, Моді наполягав на тому, щоби президент РФ Володимир Путін припинив війну під час особистої зустрічі в кулуарах великого регіонального саміту у вересні, а сьогодні повторив цей заклик у статті щодо головування в G20, опублікованій британською газетою The Telegraph. "Сьогодні нам не потрібно боротися за своє виживання - наша епоха не повинна бути епохою війни. Дійсно, вона не повинна бути такою!", - написав Моді.

++13:52++

Листи з вибухівкою надійшли прем'єру та міноборони Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес отримав 24 листопада лист, у якому містився вибуховий пристрій, схожий на ті, які отримали посольство України в Мадриді та іспанський виробник зброї 30 листопада, а також база Військово-повітряних сил країни 1 грудня.

Сьогодні вранці п'ятий такий конверт надійшов до міністерства оборони Іспанії. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ країни.

Там також заявили, що посилили заходи безпеки в громадських місцях і дипломатичних будівлях.

++13:40++

З Запорізької АЕС звільнили в.о. головного інженера за колабораціонізм

Президент національної компанії "Енергоатом" Петро Котін підписав наказ про звільнення виконувача обов'язків головного інженера Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Юрія Чернічука через наявність інформації про колабораційну діяльність на користь російських окупантів. "Він вирішив допомагати російським окупантам легалізувати злочинне захоплення станції і тепер підбурює до цього інших атомників", - заявив Котін. За інформацією "Енергоатома", в другій половині дня росіяни планують провести нараду з персоналом станції та закликати їх до співпраці.

Іншими наказами виконувачем обов'язків генерального директора ЗАЕС Котін призначив Дмитра Вербицького, а головним інженером станції - Ігоря Мурашова.

++13:27++

Жіночий монастир УПЦ МП на Закарпатті: СБУ виявила проросійську літературу

Служба безпеки України (СБУ) завершила обшуки на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на Закарпатті.

"Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури - авторства російських діячів і видана російськими друкарнями. Серед виявленого правоохоронцями - книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь "нельзя разделить", - ідеться у повідомленні СБУ.

Понад 20 осіб пройшли поглиблені "контррозвідувальні опитування", в тому числі з використанням поліграфа.

"Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), який "благословив" російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану "пам'ятку", де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори - залякували "бути відстороненим від усякого священства". Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли "русскую землю" і закликали до "пробудження матушки-Руси", - повідомляє СБУ.

++13:12++

Компанія Amazon надасть Україні 75 мільйонів доларів підтримки. Відповідний меморандум на 2023 рік з інтернет-гігантом підписало міністерство цифрової трансформації України.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Amazon надав Україні сервіси на мільйони доларів для зберігання близько 100 державних реєстрів, що дозволило їм працювати під час обстрілів та аварійних відключень електрики, а українцям - отримувати державні послуги онлайн, нагадав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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++12:48++

У листопаді РФ випустила 239 ракет і 80 дронів по Україні

У листопаді РФ випустила по Україні 239 ракет і 80 іранських дронів. Про це на щотижневому брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) бригадний генерал Олексій Громов. За його словами, ЗСУ знищили 72 відсотки крилатих ракет і 80 відсотків безпілотників-камікадзе типу "Шахед-136".

Київ у темряві - наслідок масованих ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

За останній тиждень Росія завдала 40 ракетних ударів по цивільній, енергетичній та військовій інфраструктурі України. ЗСУ з 24 листопада знищили дев'ять російських повітряних цілей, включно з двома літаками.

++12:31++

Супутникові знімки з російського аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом свідчать про підготовку нової масштабної ракетної атаки по Україні, пише німецьке видання Der Spiegel. Зокрема, на знімках видно близько 20 бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, а також ящики з боєприпасами і вантажні літаки.

У генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) на щотижневому брифінгу підтвердили, що загроза нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури найближчим часом зберігається. За словами заступника начальника головного оперативного управління генштабу Олексія Громова, протягом останнього тижня російські екіпажі стратегічних бомбардувальників Ту-95 виконували польоти в Саратовській, Самарській та Оренбурзькій областях РФ, а також у східній частині Росії та в акваторії Баренцевого моря. Російська військова авіація виконувала завдання щодо переміщення особового складу та озброєння на свої аеродроми.

У свою чергу керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталія Гуменюк сказала в ефірі національного телемарафону, що перебування корабельного угруповання РФ у Чорному морі може означати продовження розвідки та збір даних для підготовки до можливих ракетних ударів.

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов закликав українців "не жити постійно в очікуванні неприємностей". "Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це буде повідомляти", - сказав він у телемарафоні.

++12:12++

Внаслідок обстрілів Росією території України 30 листопада загинули цивільні на Сумщині та Херсонщині, ще шестеро мирних громадян були поранені в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:56++

У Литві демонтують радянські скульптури на цвинтарі попри позицію ООН

У Вільнюсі почали демонтувати радянські скульптури на Антакальніському цвинтарі, попри заперечення комітету Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини. Про це оголосив мер литовської столиці Ремігіюс Шимашюс 30 листопада.

Радянські скульптури на Антакальніському цвинтарі у Вільнюсі Фото: City of Vilnius

Раніше планувалося що ці скульптури демонтують ще до листопада, але процес сповільнився через втручання Комітету ООН після звернення осіб, які представилися "етнічними росіянами". На їхню думку, рішення влади Вільнюса обмежує права національної меншини.

Попри те, що 29 листопада комітет залишив у силі тимчасову охорону скульптур, місцева влада вирішила більше не відкладати їхній демонтаж. На цвинтарі демонтують лише скульптури, які передадуть до Національного музею Литви. Могили ніхто не чіпатиме, як не зноситимуть і меморіал. "Мають намір очистити цвинтар від релікту радянської мілітаристської ідеології, приберуть частину меморіалу - шість стел, що зображають воїнів окупаційної радянської армії", - пояснили в міністерстві юстиції країни.

++11:30++

Після отримання посилок із бомбами посольством України в Мадриді та іспанською компанією-виробником зброї, в тому числі для українських Збройних сил, третій аналогічний конверт з вибухівкою виявили на базі Військово-повітряних сил Іспанії. Про це повідомляє агентство Reuters

++11:16++

З початку війни, розв'язаної Росією, в Україні зафіксували понад 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами, повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt. За його словами, основне завдання України полягає в тому, щоби переслідувати два злочини РФ: акт агресії та акт геноциду. "Напад на іншу країну є кримінальним злочином, якщо він скоєний безпідставно, і якщо країна, яка зазнала нападу, чинить явний опір. Для цього ми збираємо докази", - сказав він.

Тим часом віцепрем'єр, міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) у коментарі німецькому виданню Der Stern наголосив на необхідності постачання Україні зброї для протидії Росії. "Я ні на секунду не сумніваюся в тому, що відправка зброї в Україну була правильним рішенням", - сказав він. При цьому міністр додав, що цьому рішенню не варто "легковажно аплодувати" з огляду на нещодавню мобілізацію РФ 300 тисяч людей на війну в Україні. "Багато з них будуть поранені або загинуть - також через зброю, яку ми надіслали", - цитує його агентство dpa.

++10:55++

США виділять 1,2 мільярда доларів на закупівлю NASAMS для України

США закуплять системи NASAMS для України на 1,2 мільярда доларів. Як повідомили в Пентагоні, відповідний контракт уклали з американською компанією Raytheon Technologies.

NASAMS Фото: Michal Walczak/PAP/dpa/picture alliance

В повідомленні не уточнюється, яку саме кількість цих зенітно-ракетних комплексів має надати компанія, однак за інформацією агентства Reuters, ідеться про шість систем. Відповідно до контракту, роботи мають завершитися до 28 листопада 2025 року. Він також передбачає навчання та матеріально-технічну підтримку українських військових і сил безпеки.

Перші дві системи NASAMS прибули з США в Україну на початку листопада.

++10:27++

У США розглядають можливість розширення тренування ЗСУ

Білий дім розглядає можливість розширення підготовки, яку військовослужбовці США надають українським солдатам, включаючи навчання до 2500 військових щомісяця на американській базі в Німеччині. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на американських посадовців.

Якщо пропозицію, зроблену на прохання України, схвалять, будуть збільшені не лише кількість українців, яких тренують США, але й типи підготовки, яку вони отримують - більші групи навчатимуть складнішим тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, координації маневрів піхоти з артилерійською підтримкою.

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++10:00++

Бої навколо Бахмута свідчать, що російська армія не винесла уроків з попередніх кампаній, коли ціною великих втрат окуповувала об'єкти обмеженого стратегічного значення, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У їхньому щоденному звіті зазначається, що з кінця травня російські війська витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута на Донеччині, однак за пів року змогли просунутися лише на кілька кілометрів. Експерти вважають, що втрати та виснаження сил техніки РФ перевищують оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від захоплення міста.

++09:32++

Зеленська зустрілася з королем Великобританії Чарльзом ІІІ

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з королем Великобританії Чарльзом ІІІ та королевою-консортом Каміллою під час дводенного візиту до Лондона.

Це була вже її друга зустріч з Чарльзом III після спілкування під час похорон королеви Великобританії Єлизавети II. До цього українське президентське подружжя приймали лише герцог та герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт у 2020 році. Разом з королем Зеленська взяла участь в офіційній церемонії відкриття центру для біженців з України, розташованому в Українському католицькому соборі в Лондоні.

Під час візиту Зеленська також виступила перед британським парламентом, зустрілася з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком і міністром оборони Беном Воллесом. Крім того, вона відвідала виставку щодо воєнних злочинів РФ в Україні та запустила в Лондоні збір коштів на реконструкцію центральної міської лікарні в деокупованому Ізюмі на Харківщині.

++09:04++

Через потужні обстріли російськими військами Херсона в місті зникла напруга в електромережах, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++08:38++

За оцінками влади США, взимку інтенсивність наземних бойових дій в Україні може сповільнитися, а повітряні операції будуть ускладнені через погодні умови, водночас повністю бойові дії не припиняться, а Росія продовжить завдавати ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі. Про це на брифінгу сказав координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він запевнив, що США та союзники мають намір і надалі надавати допомогу Україні і в зміцненні її протиповітряної оборони, і у відновленні пошкодженої інфраструктури.

++08:07++

Іспанському виробнику зброї для України надіслали бомбу

Крім посольства України в Іспанії, 30 листопада посилку з бомбою отримала іспанська компанія Instalaza, яка виробляє зброю, в тому числі для України. Instalaza виробляє, серед іншого, ручні протитанкові гранатомети С30, які Іспанія постачала Україні для протистояння армії РФ.

Іспанська поліція біля посольства України в Мадриді 30 листопада Фото: JUAN MEDINA/REUTERS

На пакеті розміром 10 на 15 сантиметрів, доставленому до Instalaza, було написано, що його відправили з України. Знаючи про вибух у Мадриді, працівники компанії зателефонували до поліції. Просвічування рентгенівськими променями показало, що в конверті знаходиться вибуховий пристрій і нитка, яка приводить його в дію під час відкриття. Пакунок знищили контрольованим вибухом. Ніхто не постраждав.

Аналогічний конверт раніше того ж дня отримало посольство України. Його відкрив комендант, який запідозрив неладне. Пролунав вибух, внаслідок якого охоронець отримав легку травму руки. Вже ввечері його виписали з лікарні. Іспанські правоохоронці розслідують інцидент як терористичний акт.

++07:36++

Протягом минулої доби Росія завдала двох ракетних ударів по цивільних об'єктах у Комишувасі Запорізької області, а також здійснила 41 авіаційний удар і 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах і позиціях українських. "Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення. За добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Первомайське і Мар'їнка - Донецької.

Для недопущення просування ЗСУ на Сватівському та Лиманському напрямках армія РФ здійснює інженерне обладнання лінії оборони, продовжує переміщення особового складу, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат. Також російські війська обороняються на Куп'янському, Новопавлівському Запорізькому та Херсонському напрямках. "Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон. Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки - Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи", - повідомляє генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає, але на полігонах Білорусі триває підготовка окремих російських підрозділів. На Слобожанському напрямку Росія продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області, обстрілює територію України з артилерії.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія, серед іншого, нанесли 30 листопада чотири удари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів, збили безпілотник (ймовірно типу "Орлан-10"), вразили кілька районів зосередження особового складу РФ і її склад пально-мастильних матеріалів.

++07:11++

Шість мільйонів без світла: Зеленський просить ясності від місцевої влади

У відеозверненні за підсумком доби 30 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що "станом на цей вечір близько шести мільйонів абонентів у більшості областей та в Києві відключені від електрики". За його словами, ситуація лишається дуже складною в столиці, у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях.

"Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику", - наголосив він, додавши, що це відповідальність як самих енергетичних компаній, так і місцевої влади.

"Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - сказав Зеленський.