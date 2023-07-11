Павел про рішення НАТО: Шлях України в Альянс буде коротшим

Одностайна згода членів НАТО щодо майбутнього України в Альянсі - це успіх, вважає президент Чехії Петр Павел. Рішення НАТо скоротить шлях України до цього, наголосив він. Новини дня.

У столиці Литви 11-12 липня триває саміт НАТО, який визначить подальший шлях України до Альянсу. Глави держав і урядів 31 країни зустрічаються у Вільнюсі. DW стежить за подіями заходу (оновлюється, час київський).

++22:30++

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку двосторонніх зустрічей з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами, які відбудуться у Вільнюсі на полях саміту НАТО.

"Наша оборона - перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів - більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", - написав він у Telegram.

Окрім того, у Вільнюсі заплановане й перше інавгураційне засідання новоствореної Ради Україна - НАТО, наголосив він. Про те, що Зеленський візьме участь у цьому засіданні, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, оголошуючи про створення Ради.

++22:00++

Після рішення, яке було ухвалене на саміті НАТО у Вільнюсі, шлях України до членства в Альянсі буде коротшим, заявив президент Чехії Петр Павел.

"Ми знаємо шлях. Одностайна згода 31 країни щодо майбутнього України в НАТО - це успіх. Завдяки сьогоднішній угоді її шлях до членства буде коротшим", - написав Павел у Twitter.

Вн додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у новому форматі Ради Україна-НАТО, "де він вперше братиме участь як рівний серед рівних".

++21:05++

Учасники саміту НАТО у Вільнюсі погодилися встановити рівень оборонних видатківу розмірі не менше двох відсотків від свого валового внутрішнього продукту (ВВП). Країни-члени Альянсу взяли на себе "постійне зобов'язання" щодо досягнення цієї мети, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"11 союзників зараз досягли або перевищили показник у два відсотки, - сказав він наприкінці першого дня саміту НАТО у Вільнюсі. - І ми очікуємо, що наступного року ця кількість суттєво зросте. Сьогодні союзники взяли на себе тверде зобов’язання щорічно інвестувати в оборону щонайменше два відсотки ВВП".

++19:55++

Володимир Зеленський виступив на акції на підтримку членства України в НАТО у Вільнюсі Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

У центі Вільнюса урочисто підняли бойовий прапор із Бахмута, знятий з танка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Президент України Володимир Зеленський, який виступив на акції на підтримку руху України в НАТО, подякував Литві за підтримку, прихисток українців, військову допомогу та за позицію країни щодо набуття Україною членства в НАТО. Разом з Зеленським до людей, які зібралися на акцію, вийшли Перша леді України Олена Зеленська та президент Литви Гітанас Науседа з дружиною Діаною.

"Український прапор, хоч і побитий кулями, але живий, гордий та вільний, означає, що і кожен прапор націй Європи буде живим, гордим та вільним. Там, у руїнах Бахмута, на полях інших битв в Україні залишаться розбитими російські загарбницькі амбіції. І не Україна чи хтось інший у нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть у руїнах" - сказав Зеленський під час промови.

"Тут, у Вільнюсі , ми бачимо прогрес Європи. Тут люди знають, що таке безпека та як її досягти. І знають, що безпека – це разом з Україною. Я вдячний тобі, Вільнюсе, й усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які в Литві врятувалися від бойових дій. Дякую вам! Дякую за вашу допомогу нашій обороні та за вашу чітку, чесну й сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО", - написав він також у Twitter.

Він наголосив: "Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять: ми вже союзники, і Україна захистить і свою, і вашу свободу. І ніколи, ніколи й нікому не можна озиратися на Москву".

++19:30++

Лідери НАТО на саміті у Вільнюсі погодилися, що майбутнє України в Альянсі, але не надали Києву запрошення або графік вступу до глобального оборонного союзу. Водночас НАТО зняв щодо України вимогу щодо виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ), фактично усунувши перешкоду на шляху Києва до Альянсу. Такими є ключові пункти декларації, узгодженої у вівторок, 11 липня, на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Майбутнє України - у НАТО", - ідеться у документі і наголошується, що євроатлантична інтеграція Києва вийшла за рамки необхідності виконання Плану дій щодо членства. "Ми будемо в змозі направити Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли погодяться союзники, і будуть виконані умови", - йдеться у декларації.

++19:00

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум, який визначає умови проведення підготовки українських пілотів до використання сучасних винищувачів F-16. "Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі. Є можливість включення в програму інших типів винищувачів", - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Окрім того, за словами Резнікова коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повноцінних спроможностей, що стосуються F-16.

Як уточнює видання Reuters, коаліція з 11 країн розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні в Данії. Навчальний центр також буде створено в Румунії.

++18:00++

Німеччина витрачатиме 2 відсотки свого ВВП на оборону вже наступного року, заявив канцлер країни Олаф Шольц (Olaf Scholz), повідомляє CNN. За його словами, цього показника буде досягнуто за рахунок "ресурсів нашого бюджету та спеціальних активів", маючи на увазі 100 мільярдів євро (109,7 мільярда доларів) спеціальних фондів, які він пообіцяв виділити на оборону після повномасштбаного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, пише видання.

Німеччина забезпечить досягнення цільового показника у 2 відсотки у майбутньому "на постійній основі за рахунок ресурсів регулярного бюджету", навіть якщо спеціальні активи були використані, додав він.

Цю заяву він зробив після того, як країни-члени НАТО вирішили зробити 2 відсотки ВВП мінімальним цільовим показником, враховуючи триваючу загрозу, пов'язану з агресією РФ проти України.

++17:25++

Каллас: Країни НАТО мають більше інвестувати в оборону

Для протидії загрозі з боку РФ рішення, що ухвалюватимуться на саміті НАТО у Вільнюсі, мають посилити колективну оборону Альянсу, написала у Twitter у день відкриття саміту НАТО прем'єрка Естонії Кая Каллас. Вона наголосила, що "Росія є і залишатиметься найбільш значною і прямою загрозою для НАТО".

Каллас пояснила, що нині треба узгодити нові регіональні оборонні плани, "підкріплені необхідними силами і засобами". "Ми всі повинні більше інвестувати в оборону. 2 відсотки ВВП зараз має бути мінімальним зобов'язанням, але терміново потрібно більше. Естонія виділятиме 3 відсотки ВВП плюс витрати на підтримку приймаючої країни (йдеться про країну, що приймає війська країн-членів НАТО - Ред.)", - зазначила Каллас.

Естонська прем'єрка також наголосила, що "місце України - в НАТО". "Членство в НАТО є найбезпечнішим, найдешевшим і найнадійнішим способом стримування Росії. Ось чому так важливо спрямувати Україну на шлях до членства в НАТО. Ми в боргу перед Україною. Україна бореться за всіх нас", - додала Каллас.

++17:10++

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вільнюс, повідомляють українські ЗМІ. Він візьме участь у саміті НАТО, який проходитиме 11 та 12 липня у цьому місті.

Міністр оборони України Олексій Резніков також прибув у Вільнюс. "Вітаю, Вільнюсе! Вітаю, НАТО!", - написав він у Twitter.

++16:30++

Байден: США погоджуються із формулюванням НАТО щодо перспектив членства України в Альянсі

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати погоджуються із запропонованим парнерами по НАТО формулюванням щодо майбутньої перспективи України приєднатися до Альянсу.

"Ми погоджуємося з формулюванням, яке ми запропонували, і ви запропонували щодо майбутньої спроможності України приєднатися до НАТО", - сказав Байден у короткій промові разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях саміту. США прагне того, щоб Альянс залишався об'єднаним, додав він.

Столтенберг, своєю чергою, наголосив, що Україна отримає "чіткий" сигнал щодо того, що країни-члени НАТО підтримуватимуть її стільки, скільки знадобиться, а також "спільний і позитивний" сигнал щодо її шляху до членства в НАТО.

+15:55++

Країни-члени НАТО мають створити для України чіткий і зрозумілий шлях до Альянсу, заявив президент Польщі Анджей Дуда у Вільнюсі на саміті НАТО, повідомляє Укрінформ. “Ми повинні створити безпосередній і зрозумілий шлях для України в НАТО”, - заявив Дуда.

“В наших інтересах є те, щоб Росія відступила з окупованих територій України і щоб був відновлений міжнародний лад. Ми віримо, що НАТО, як Альянс, підтримає Україну і вестиме ефективну політику”, - додав він.

Також він висловив сподівання, що Швеція найближчим часом стане членом НАТО. За його словами, це у значній мірі зміцнить Альянс, особливо на півночі Європи.

++15:40++

Президент України Володимир Зеленський назвав безпрецедентними і абсурдними відсутність часових рамок і формулювання умов для запрошення України в НАТО. "Безпрецедентно й абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", - написав Зеленський у Telegram у вівторок, 11 липня, перед відкриттям саміту Альянсу у Вільнюсі.

На переконання Зеленського, формулювання союзників лише щодо запрошення України в НАТО є "можливістю торгуватися членством України в НАТО у переговорах з Росією". "Для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність - це слабкість", - наголосив Зеленський, який прямує до Вільнюса як спеціальний гість саміту.

Напередодні генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що переговори щодо заключної декларації саміту Північноатлантичного альянсу щодо України ще тривають, і він не коментуватиме формулювання, які там будуть прописані.

++15:00+

Норвегія збільшить допомогу Україні на 239 мільйонів доларів

Норвегія збільшує свою військову підтримку Україні на 239 мільйонів доларів в цьому році, що сукупно досягне 960 мільйонів доларів.

Крім того, у Осло ухвалили рішення про збільшення відрахувань до натівського фонду підтримки України до 29 мільйонів доларів щорічно.

++14.30++

Президент США Джо Байден має намір домогтися продажу Туреччині винищувачів F-16. Про це на пресконференції у Вільнюсі заявив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, Байден упевнений, що отримання Туреччиною винищувачів відповідає національним інтересам як США, так і НАТО. "Він має намір просуватися вперед у здійсненні цієї передачі в консультації з Конгресом", - цитує Саллівана агентство dpa.

Угорщина підтримала вступ Швеції до НАТО



++14.15++

Угорщина підтвердила, що підтримує вступ Швеції до НАТО. За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, відповідна ратифікація - "тепер лише технічне питання". Угорський уряд неодноразово заявляв, що не заперечуватиме проти приєднання Швеції до Альянсу після того, як його схвалить Анкара. Увечері 10 липня Туреччина зняла вето, а президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що направить заявку Швеції на вступ до НАТО в турецький парламент для ратифікації. Угорщина і Туреччина стали останніми країнами Альянсу, які дали згоду на приєднання Швеції до цього військового блоку.

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Трюдо анонсував мільярду допомогу Україні

++14.10++

Канада продовжить нарощувати пряму підтримку України, сказав у Вільнюсі журналістам у вівторок прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ми продовжуємо нарощувати пряму підтримку України на суму майже 8 мільярдів доларів. Ми маємо намір робити це, тому ми так раді бачити, що всі разом ідуть чітким шляхом вступу України до НАТО, коли дадуть змогу умови", - сказав він.

G7 готує декларацію про гарантії безпеки для України

++13.55++

Країни "Великої сімки" ухвалять у Вільнюсі спільну декларацію щодо гарантій у сфері безпеки України після настання миру, сказав журналістам у Вільнюсі канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Для нас важливо, щоб були обіцянки безпеки для України, які можуть бути ефективними після настання миру. І для цього ми також наразі укладемо необхідні домовленості, в плані того, що потрібно в мирній ситуації", - сказав він.

За його словами, "держави G7 складуть тут спільну декларацію, в якій це буде виражено і яку потім підтримають окремі країни в дуже конкретних термінах", - сказав він.

Шольц також підтвердив надання Україні пакету допомоги на 700 мільйонів євро

Франція передасть Україні ракети дальнього радіусу дії

++13.25++

Франція ухвалила рішення про передання Україні ракет дальнього радіусу дії, повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

"Франція робить основний внесок у зміцнення НАТО на її східному фланзі. І тоді, зважаючи на ситуацію і контрнаступ, який веде Україна, я ухвалив рішення збільшити постачання озброєнь і техніки, і надати українцям можливості дальнього удару, зберігаючи водночас ясність і послідовність нашої доктрини, тобто даючи змогу Україні захищати свою територію", - сказав Макрон у Вільнюсі.

"Тому ми ухвалили рішення про постачання в Україну нових ракет дальнього радіусу дії", - зазначив президент Франції.

Німеччина підготувала для України потужний пакет допомоги

++13.15++

Німеччина надасть Україні озброєння та військову техніку на суму майже 700 мільйонів євро. Про це пише dpa у вівторок, 11 липня.

Серед іншого, Україна отримає від Бундесверу додатково 40 бойових машин піхоти Marder, 25 бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для ЗРК Patriot. Крім того, буде передано 20 тисяч артилерійських боєприпасів і 5 тисяч димових боєприпасів, також розвідувальні дрони і засоби захисту від безпілотників.

++12.50++

Прапори України і НАТО у Вільнюсі Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

Союзники з НАТО засуджують заяви РФ про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі і "зберігають пильність", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Поки що ми не бачимо жодних змін у позиції РФ щодо розміщення ядерного озброєння, які потребували б якихось змін із нашого боку. Але ми зберігаємо пильність і забезпечимо свою готовність захищати кожного союзника з НАТО від будь-якої потенційної загрози", - сказав Столтенберг у Вільнюсі.

Він також наголосив, що РФ має вивести свої війська із Запорізької АЕС.

++12.30++

Немає жодних ознак того, що найманці ПВК "Вагнер" перебувають у Білорусі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Вільнюсі. За його словами, наразі там не спостерігається жодних пересувань. Після невдалого заколоту Євгена Пригожина з'явилася інформація про те, що засновник ПВК "Вагнер" і бойовики угруповання отримають притулок у Білорусі. Це викликало занепокоєння не тільки в України, а й у країн-членів НАТО, що межують із Білоруссю: Польщі, Литви та Латвії. Однак кілька днів тому в Мінську заявили, що Пригожин і його найманці перебувають у Росії.

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++12.00++

Саміт НАТО у Вільнюсі уже увійшов в історію щодо Швеції, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг під час відкриття заходу у у вівторок, 11 липня. Генсек привітав згоду президента Реджепа Таїпа Ердогана якомога швидше передати до турецького парламенту Акт про приєднання Швеції до Альянсу.

Він також анонсував ключові рішення щодо України. На саміті члени Альянсу надішлють чітке повідомлення про те, що "ми стоїмо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", а також покращимо політичні зв'язки з Києвом, зокрема на установчому засіданні Ради Україна-НАТО з президентом Володимиром Зеленським, йдеться на сайті НАТО.

Столтенберг також наголосив, що члени Альянсу узгодять більш амбітну обіцянку щодо інвестицій в оборону. Генеральний секретар також привітав те, що до союзників блоку приєднаються лідери Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

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Чи чекати Україні запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video