НАТО - Організація Північноатлантичного договору, в Україні прийнято говорити також Північноатлантичний альянс.

НАТО є міжнародною міжурядовою організацією. НАТО діє на підставі Північноатлантичного договору, підписаного 4 квітня 1949 року у Вашингтоні. Північноатлантичний альянс розуміє себе не лише як оборонний союз, але також як військово-політична організація, мета якої полягає в гарантуванні безпеки країнам-членам НАТО, а також піклування про збереження стабільності в світі. До складу НАТО входять 29 європейських та північноамериканських країн.