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НАТО

НАТО - Організація Північноатлантичного договору, в Україні прийнято говорити також Північноатлантичний альянс.

НАТО є міжнародною міжурядовою організацією. НАТО діє на підставі Північноатлантичного договору, підписаного 4 квітня 1949 року у Вашингтоні. Північноатлантичний альянс розуміє себе не лише як оборонний союз, але також як військово-політична організація, мета якої полягає в гарантуванні безпеки країнам-членам НАТО, а також піклування про збереження стабільності в світі. До складу НАТО входять 29 європейських та північноамериканських країн.

Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder

Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder 10.05.2022

Rheinmetall має на складах запаси уживаних бойових машин, які можна привести до бойового стану, кажуть у компанії. Крім України, цю техніку бажають мати й інші країни.
Генсек НАТО закликає надалі постачати Україні важкі озброєння

Генсек НАТО закликає надалі постачати Україні важкі озброєння 07.05.2022

Єнс Столтенберг очікує загострення ситуації в Україні та застерігає РФ від використання ядерної зброї. Україні терміново потрібне подальше постачання важких озброєнь, наголошує генсек НАТО.
NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні

NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні 05.05.2022

США передавали українським військовим розвіддані, які допомогли їм завдати ударів по КП, внаслідок яких загинуло кілька російських генералів, повідомила The New York Times.
Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО

Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО 05.05.2022

Фінляндія та Швеція побоюються за свою безпеку у процесі вступу до НАТО, що може тривати місяці. Вашингтон і Лондон обіцяють їм допомогу у разі ворожих дій з боку Росії.
Коментар: Путінська війна в Україні проходить зовсім не за планом

Коментар: Путінська війна в Україні проходить зовсім не за планом 04.05.2022

Російський президент серйозно прорахувався. Війна в Україні проходить зовсім не так, як він собі уявляв, і триватиме, доки українці будуть готові боротися, вважає Міодраг Шоріч.

Чому українські біженці повертаються назад попри війну? - "Європа у фокусі" (02.05.2022) 02.05.2022

Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.
МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ у зв'язку з порушенням повітряних кордонів

МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ у зв'язку з порушенням повітряних кордонів 02.05.2022

Посли Росії в Копенгагені та Стокгольмі викликані після того, як російський розвідувальний літак Ан-30 увійшов у повітряний простір Данії, а згодом і Швеції.
Великобританія відправить вісім тисяч солдатів на навчання до Східної Європи

Великобританія відправить вісім тисяч солдатів на навчання до Східної Європи 29.04.2022

У найбільших з часів "холодної війни" маневрах візьмуть участь близько восьми тисяч британських солдатів, 72 танки, 120 бойових броньованих машин, а також артилерія, гелікоптери та безпілотники.

Важкі озброєння з Німеччини: Бундестаг - за, що тепер? (28.04.2022) 28.04.2022

Німецький Бундестаг ухвалив резолюцію із закликом до уряду ФРН розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння. Військові експерти зазначають, що це може змінити перебіг бойових дій. Як саме? І що спонукало уряд ФРН змінити своє ставлення до поставок важких озброєнь Україні?
Чому Швейцарія відмовила у постачанні боєприпасів Україні?

Чому Швейцарія відмовила у постачанні боєприпасів Україні? 27.04.2022

Швейцарія відхилила два запити Німеччини щодо реекспорту боєприпасів швейцарського виробництва в Україну. Цей крок спричинив дискусію щодо політики нейтралітету, якої традиційно дотримується Швейцарія.
Історична зустріч у Рамштайні країн-партнерів України

"Історична" зустріч у Рамштайні країн-партнерів України 27.04.2022

На зустрічі на військовій базі США в німецькому Рамштайні сформувалася нова проукраїнська коаліція: 40 країн домовилися координувати військову допомогу Києву для відбиття російської агресії.
США: Партнери України зібрали п'ять мільярдів доларів військової допомоги

США: Партнери України зібрали п'ять мільярдів доларів військової допомоги 26.04.2022

На базі армії США у німецькому Рамштайні 40 міністрів оборони країн НАТО та запрошених держав обговорюють надання допомоги Україні у війні з Росією.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

Зеленський вибачився за нахабну поведінку в іноземних парламентах

Зеленський вибачився за "нахабну" поведінку в іноземних парламентах 24.04.2022

Україна змогла згуртувати навколо себе країни Європи та весь світ, запевнив президент України Володимир Зеленський. Заради цього "іноді" доводилось поводитись "нахабно", визнав він.
Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022)

Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022) 22.04.2022

Німеччина озброюється. Країні потрібні нові літаки і танки, а також протиракетні системи. Через війну Росії проти України уряд ФРН оголосив про масштабне збільшення витрат на оборону. На що підуть мільярди євро і чи відновлять призов?

Шольц пояснив свою позицію щодо постачі важких озброєнь Україні

Шольц пояснив свою позицію щодо постачі важких озброєнь Україні 22.04.2022

За браком часу Україні найкраще надавати озброєння радянського зразка, з яким українські військові добре знайомі, вважає канцлер ФРН Олаф Шольц.
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