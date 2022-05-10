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НАТО - Організація Північноатлантичного договору, в Україні прийнято говорити також Північноатлантичний альянс.
НАТО є міжнародною міжурядовою організацією. НАТО діє на підставі Північноатлантичного договору, підписаного 4 квітня 1949 року у Вашингтоні. Північноатлантичний альянс розуміє себе не лише як оборонний союз, але також як військово-політична організація, мета якої полягає в гарантуванні безпеки країнам-членам НАТО, а також піклування про збереження стабільності в світі. До складу НАТО входять 29 європейських та північноамериканських країн.
Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.
Німецький Бундестаг ухвалив резолюцію із закликом до уряду ФРН розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння. Військові експерти зазначають, що це може змінити перебіг бойових дій. Як саме? І що спонукало уряд ФРН змінити своє ставлення до поставок важких озброєнь Україні?
Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.
Німеччина озброюється. Країні потрібні нові літаки і танки, а також протиракетні системи. Через війну Росії проти України уряд ФРН оголосив про масштабне збільшення витрат на оборону. На що підуть мільярди євро і чи відновлять призов?