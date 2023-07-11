Гарантії для України і вступ Швеції: як стартує саміт НАТО

На саміті НАТО у Вільнюсі можуть ухвалити рішення прискорити процес вступу України за рахунок відмови від Плану дій щодо членства.

Глави держав і урядів 31 країни НАТО зустрічаються в столиці Литви, де у вівторок, 11 липня, розпочинає свою роботу дводенний щорічний саміт Альянсу. Як очікується, основними темами стануть питання членства України в НАТО та приєднання Швеції.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський усе-таки приїде до Вільнюса - його спільний виступ із главою альянсу Єнсом Столтенбергом заплановано на 12 липня.

Раніше український лідер заявляв, що не поїде на саміт, якщо Україна там не отримає реальних результатів щодо вступу до НАТО. Очікується, що Київ не отримає запрошення приєднатися до Альянсу в рамках саміту. Проти вступу до НАТО країни, яка перебуває у стані війни, за даними агентства AFP, виступають, насамперед, США і Німеччина. Але з високим ступенем ймовірності, буде ухвалено рішення прискорити процес за рахунок відмови від Плану дій щодо членства (ПДЧ). Це програма, за допомогою якої кандидати на вступ демонструють свою готовність до членства, наприклад, у військовій і розвідувальній сферах або в боротьбі з корупцією. У випадку з Фінляндією і Швецією НАТО вже відмовлялася від ПДЧ, щоб прискорити процедуру прийому.

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Зеленський зустрінеться з Байденом

Крім того, можливо, Києву буде запропоновано гарантії безпеки на кшталт тих, які має Ізраїль. Раніше з такою пропозицією виступив президент США Джо Байден, який зустрінеться з Володимиром Зеленським 12 липня.

На думку США, Німеччина та інші країни "Великої сімки", включно з Великобританією та Францією, могли б дати Україні аналогічні обіцянки. За даними німецьких урядових джерел, очікується ухвалення спільної заяви.

Планується також створення Ради Україна - НАТО та обговорення нових військових постачань Києву. НАТО хоче ухвалити рішення про багаторічну програму допомоги Україні, покликану допомогти Києву замінити радянську військову техніку на сучасну техніку НАТО. На ці цілі спочатку передбачається виділити 500 мільйонів євро.

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Ердоган зніме бар'єр для Швеції

Після кількох місяців протидії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв забезпечити ратифікацію турецьким парламентом Акта про приєднання до Альянсу Швеції, яка подала свою заявку ще минулого року. Про це напередодні повідомив Єнс Столтенберг за підсумками посередницької зустрічі. Очікується також ратифікація Акта Угорщиною, що дасть змогу Швеції стати 32 членом НАТО.

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