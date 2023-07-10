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Вступ України в НАТО підтримують 89 відсотків українців

Анастасія Шепелева
1 год. тому

За два роки кількість тих, хто підтримують вступ України в НАТО, збільшилася на 41 відсоток. Сприяла цьому російська повномасштабна агресія, зазначили соціологи.

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Прапори України та НАТО
Прапори України та НАТОФото: Petras Malukas/AFP/Getty Images

Більшість українців, а саме 89 відсотків населення, хочуть бачити Україну у складі Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у понеділок, 10 липня.

"Зараз 89 відсотків українців хочуть бачити Україну в складі НАТО, причому у всіх регіонах абсолютна більшість підтримують такий крок: від 79 відсотків на Сході до 93 відсотків на Заході. Тобто наразі суспільство нарешті консолідувалося з цього питання та демонструє єдиний погляд", - йдеться на  сайті КМІС.

Пожертвувати приєднанням до Альянсу заради миру готові лише 18 відсотків українців, з яких більшість на Сході та Півдні. Водночас 76 відсотків населення виступили проти таких поступок.

Українці скептичні до гарантій безпеки

Також більшість українців перестали підтримувати заміну "гарантіями безпеки" повноцінного членства в НАТО, зазначають у КМІС. Якщо в травні 2022 року 39 відсотків опитаних наполягали на вступі до НАТО, а 42 відсотків вважали прийнятним отримати натомість "гарантії безпеки", то до травня 2023 року громадська думка помітно змінилася.

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"До 58 відсотків зросла частка тих, хто наполягає саме на членстві в НАТО. Водночас до 29 відсотків знизилася частка тих, для кого прийнятними будуть "безпекові гарантії", - зазначили соціологи.

РФ сприяла консолідації українців щодо вступу в НАТО

У КМІС наголошують, що саме російська агресія проти України стала каталізатором суспільної підтримки євроатлантичної інтеграції. "При цьому чим довше триває війна, тим більше українців наполягають саме на повноцінному членстві в НАТО, а "безпекові гарантії" від інших держав виглядають менш переконливо", - зауважив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилося з 26 травня по 5 червня 2023 року серед 1029 респондентів з усіх підконтрольних уряду регіонів України методом телефонних інтерв'ю. Похибка за звичайних обставин не перевищує 3,4 відсотка.

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