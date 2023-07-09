Підготовка до саміту НАТО: Вільнюс перетворився на фортецю

Щоб забезпечити захист саміту, країни НАТО доправили до Литви ЗРК Patriot і NASAMS, бойові гелікоптери і літаки. Сама Литва посилила кордони з Росією і Білоруссю.

Через проведення 11-12 липня саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який знаходиться за 32 кілометри від кордону з Білоруссю і за 151 кілометрів від кордону з Росією, запроваджені безпрецедентні заходи безпеки, повідомляє у неділю, 9 липня, агенція Reuters.

Для охорони саміту 16 країн НАТО спрямували до міста близько 1000 військових. Також союзники розмістили у столиці значні сили протиповітряної оборони: Німеччина розгорнула 12 пускових установок зенітного ракетного комплексу Patriot, Іспанія привезла ЗРК NASAMS.

Також Франція, Фінляндія та Данія спрямували до Литви військові літаки, Польща та Німеччина - гелікоптери. Великобританія і Франція забезпечили засоби боротьби з безпілотниками. Крім того, Париж надав самохідні артилерійські установки Caesar, інші країни - обладнання для боротьби з потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.

Значна частина центру Вільнюса буде перекрита під час саміту, тому мер столиці запропонував мешканцям виїхати на відпочинок за межі міста, якщо вони хочуть уникнути перешкод.

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Литва посилила кордони

Сама Литва втричі збільшила кількість прикордонників на кордонах з Білоруссю та Росією, залучивши до охорони також офіцерів з Латвії та Польщі. Ці країни країни також направили поліцію для допомоги у патрулюванні Вільнюса. "Ми готуємося до різноманітних провокацій", - заявив начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас.

Він додав, що побоюється нових хвиль мігрантів на кордоні або його порушення, чи появи військової техніки біля кордонів без пояснення причин.

На час підготовки до саміту також було відновлено контроль на кордонах Литви з Польщею та Латвією.

"Було б надзвичайно безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли приїжджають Джон Байден і лідери 40 країн", - заявляв напередодні президент Литви Гітанас Науседа.

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Байден виступить з публічною промовою

Президент США Джо Байден окрім безпосередньої участі у саміті, у середу, 12 липня, планує виступити з публічною промовою у Вільнюському університеті.

"Литва є близьким союзником і партнером, а зв'язок між нашими двома країнами сильніший, ніж будь-коли. З нетерпінням чекаю взяти участь у цій історичній події разом з народом Литви", - наголосив посол США у Литві Роберт Гілхріст.

В американському посольстві у Вільнюсі уточнили, що захід буде відкритим для публіки, пускатимуть на нього за принципом живої черги.

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