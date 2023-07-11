Ердоган закликав відкрити Туреччині дорогу в ЄС

ЄС має відкрити Анкарі шлях до вступу в ЄС до того, як турецький парламент схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО, цитує президента Туреччини Reuters.

Європейський Союз має відкрити Анкарі шлях до вступу в Європейський Союз до того, як турецький парламент схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО. Про це в понеділок, 10 липня, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Стамбулі перед від'їздом на саміт НАТО у Вільнюсі.

"Звертаюся до цих країн, які змушують Туреччину чекати біля дверей Європейського Союзу впродовж більш ніж 50 років, - сказав Ердоган. - Спочатку відкрийте Туреччині дорогу до Європейського Союзу, а потім ми відкриємо шлях для Швеції (до НАТО. - Ред.) - так само, як це було зроблено для Фінляндії". При цьому турецький лідер додав, що повторить свій заклик під час саміту Північноатлантичного альянсу.

Туреччина - кандидат у члени ЄС із 1999 року

Туреччина - кандидат у члени Євросоюзу з 1999 року, проте зрушень у переговорах, на думку спостерігачів, не спостерігається багато років. Протягом тривалого часу Ердоган також не виявляв підвищеної зацікавленості в тому, щоб процес зближення знову набрав обертів, зазначає агентство Reuters.

Фінляндія і Швеція оголосили про намір вступити в НАТО в травні 2022 року на тлі повномасштабного російського військового вторгнення в Україну. Для прийому цих країн, однак, була необхідна згода всіх 30 членів Альянсу. У підсумку Туреччина ратифікувала заявку Фінляндії.

Водночас Анкара досі не дає згоди на прийом Швеції, дорікаючи Стокгольму, що той нібито не виконує своїх зобов'язань у сфері "боротьби з тероризмом". Насамперед Туреччина домагається від Швеції жорсткішого курсу щодо курдських активістів, яких турецька влада вважає "терористами".

Столтенберг хотів зробити ще одну спробу посередництва

Генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово висловлював надію на те, що Швеція стане 32-м членом альянсу на саміті у Вільнюсі 11-12 липня. У понеділок, 10 липня, Столтенберг хотів зробити ще одну спробу посередництва в переговорах. У Вільнюсі Ердоган мав також зустрітися з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Читайте також: Саміт НАТО у Вільнюсі: безпека України, роль Німеччини та непоступливий Ердоган