Столтенберг: Рішення про скасування ПДЧ ще не ухвалено

Рішення про скасування Плану дій щодо членства для України на шляху приєднання до НАТО ще не ухвалено, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Переговори щодо заключної декларації саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) щодо України ще тривають, тож поки зарано коментувати формулювання, які там будуть прописані. Про це на пресконференції у понеділок, 10 липня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Консультації тривають, і сьогодні відбудуться інші зустрічі. Але я впевнений, що всі союзники погодяться щодо дуже чіткого повідомлення також, коли йдеться про Україну. Жодного остаточного рішення ще не було ухвалено. Але на саміті, і я в цьому абсолютно впевнений, що в нас буде єдність і сильний меседж щодо України", - сказав він, коментуючи заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби про те, що країни-члени НАТО домовилися скасувати ПДЧ для України.

При цьому Столтенберг зауважив, що серед союзників є консенсус прийняти Україну до Альянсу. "Я впевнений, що саміт ухвалить рішення, які будуть сильними і позитивними для України... Але знову, остаточне рішення буде ухвалено, коли ми всі погодимося, і лідери зустрінуться завтра. Тому ще занадто рано оголошувати конкретні рішення", - наголосив він, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

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Пакет для України з трьох елементів

Також Столтенберг нагадав, що в Осло на неформальному засіданні міністрів закордонних справ Україні було запропоновано пакет, який включає "три елементи". Перший, за його словами, передбачає практичну підтримку для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими військами та силами НАТО. "Інший елемент - створення Ради НАТО - Україна для консультацій, а також для спільного ухвалення рішень, і третій елемент полягав у тому, щоб зняти вимогу щодо Плану дій щодо членства, перетворивши процес членства для України з двоетапного процесу на одноетапний", - зазначив генсек НАТО.

Нині йде обговорення елементів цього пакету та точного формулювання, додав Столтенберг.

Нагадаємо, процес втілення ПДЧ передбачає конкретні критерії та реформи й може тривати роками, а подеколи й навіть десятиліттями.

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У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Україна просила, але не отримала ПДЧ. Тоді проти виступили Німеччина та Франція. Без ПДЧ, за прискореною процедурою, приєдналася до НАТО у 2023 році Фінляндія.