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Кулеба: У НАТО домовилися про скасування ПДЧ для України

Анастасія Шепелева
18 хв. тому

Країни НАТО досягли консенсусу щодо скасування кроку з надання "плану дій щодо членства" для України на шляху приєднання до Альянсу, заявив глава МЗС.

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Дмитро Кулеба
Дмитро КулебаФото: Johanna Geron/REUTERS

Після інтенсивних переговорів країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) домовилися про скасування кроку щодо надання Україні "плану дій щодо членства" (ПДЧ) на шляху до приєднання до Альянсу. Про це у понеділок, 10 липня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент для того, щоб внести ясність щодо запрошення Україні стати членом Альянсу", - написав Кулеба у Twitter.

У НАТО готові полегшити вступ України

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) припускав, що союзники по НАТО можуть погодитися на усунення окремих формальних перешкод на шляху України до цієї оборонної спільноти. 

За даними ЗМІ, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висунув у Білому домі пропозицію, згідно з якою Альянс визнає, що Україна досягла прогресу на шляху до членства, і їй не потрібно буде виконувати поетапний процес ПДЧ, через який пройшли інші східноєвропейські члени перед вступом. Сам процес втілення ПДЧ передбачає конкретні критерії та реформи й може тривати роками, а подеколи й навіть десятиліттями.

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У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Україна просила, але не отримала ПДЧ. Тоді проти виступили Німеччина та Франція.

Без ПДЧ, за прискореною процедурою, приєдналася до НАТО у 2023 році Фінляндія.

Вашингтон натякав, що виступає проти подібної спрощеної процедури для Києва. Водночас деякі експерти вважають, що у ПДЧ немає потреби, оскільки армія України вже стала однією з найсильніших у Європі та отримує зброю з країн Альянсу.

Чи чекати Україні запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі

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Дмитро Кулеба

Кулеба: У НАТО домовилися про скасування ПДЧ для України

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