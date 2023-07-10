Джо Байден прибув до Вільнюса на саміт НАТО
Президент США Джо Байден увечері понеділка, 10 липня, прибув до Вільнюса. Як повідомляє кореспондент DW, кортеж Байдена був помічений на Кафедральній площі Вільнюса о 20:07 за київським часом.
Американський президент прибув літаком у міжнародний аеропорт Вільнюса, де його зустрів президент Литви Гітанас Науседа, пише агенція dpa. Разом з Байденом прибув і держсекретар США Ентоні Блінкен.
У Литві американські високопосадовці візьмуть участь у саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО), який пройде 11-12 липня. Також Байден має виступити з промовою у Вільнюському університеті. За словами радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, промова охоплюватиме бачення американського президента "сильної, впевненої Америки, оточеної сильними, впевненими союзниками та партнерами, які вирішують значні виклики нашого часу, від агресії Росії в Україні до кліматичної кризи".
Читайте також: Саміт НАТО у Вільнюсі: безпека України, роль Німеччини та непоступливий Ердоган
Візит Байдена до Великобританії
До Вільнюса Байден приїхав із Великобританії, куди він прибув 9 липня. Там він провів зустрічі з британськими прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III. Зокрема, із Сунаком Байден обговорив посилення НАТО, підтримку України і вступ Швеції до Альянсу.
Останньою зупинкою Байдена перед поверненням до Вашингтона стане Фінляндія, яка нещодавно стала членом НАТО. 13 липня він візьме участь у саміті з лідерами країн Північної Європи.