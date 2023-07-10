Джо Байден прибув до Вільнюса на саміт НАТО

Після зустрічі з британським королем Чарльзом III і прем'єр-міністром Ріші Сунаком Джо Байден приїхав на саміт НАТО у Вільнюсі. Після цього він попрямує на зустріч лідерів країн Північної Європи і США в Гельсінкі.

Президент США Джо Байден увечері понеділка, 10 липня, прибув до Вільнюса. Як повідомляє кореспондент DW, кортеж Байдена був помічений на Кафедральній площі Вільнюса о 20:07 за київським часом.

Американський президент прибув літаком у міжнародний аеропорт Вільнюса, де його зустрів президент Литви Гітанас Науседа, пише агенція dpa. Разом з Байденом прибув і держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Литві американські високопосадовці візьмуть участь у саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО), який пройде 11-12 липня. Також Байден має виступити з промовою у Вільнюському університеті. За словами радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, промова охоплюватиме бачення американського президента "сильної, впевненої Америки, оточеної сильними, впевненими союзниками та партнерами, які вирішують значні виклики нашого часу, від агресії Росії в Україні до кліматичної кризи".

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Візит Байдена до Великобританії

До Вільнюса Байден приїхав із Великобританії, куди він прибув 9 липня. Там він провів зустрічі з британськими прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III. Зокрема, із Сунаком Байден обговорив посилення НАТО, підтримку України і вступ Швеції до Альянсу.

Останньою зупинкою Байдена перед поверненням до Вашингтона стане Фінляндія, яка нещодавно стала членом НАТО. 13 липня він візьме участь у саміті з лідерами країн Північної Європи.