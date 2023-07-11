  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНорвегія

Норвегія збільшить допомогу Україні на 239 мільйонів доларів

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Осло збільшує військову допомогу Києву на 239 мільйонів доларів, у такий спосіб загальна сума підтримки країни досягла 960 мільйонів доларів, йдеться на сайті уряду.

https://p.dw.com/p/4Tihq

Норвегія збільшує свою військову підтримку Україні на 2,5 мільярда крон (239 мільйонів доларів) в цьому році, що сукупно досягне 10 мільярдів крон (960 мільйонів доларів). Про це йдеться на сайті уряду країни у вівторок, 11 липня.

"Україна зараз має гостру потребу у більшій військовій підтримці та матеріальній допомозі. Тому Норвегія збільшує свою військову підтримку Україні на 2,5 мільярда норвезьких крон до 10 мільярдів норвезьких крон до 2023 року", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на пресконференції, присвяченій відкриттю саміту НАТО у Вільнюсі.

На сайті уряду уточнюється, що збільшення бюджету допомоги відбуватиметься у рамках ухваленої раніше програми про військову та цивільну підтримку України в розмірі 15 мільярдів крон щорічно.

Збільшення видатків до фонду підтримки України НАТО

Крім того, Норвегія також ухвалила рішення про збільшення відрахувань до натівського фонду підтримки України НАТО до 300 мільйонів крон (29 мільйонів доларів) щорічно.

"Норвегія збільшує свій внесок у фонд підтримки НАТО для України. Норвегія надасть 300 мільйонів норвезьких крон у 2023 році і внесе загалом 1,5 мільярда норвезьких крон протягом п'яти років. Це чіткий сигнал про довгострокову підтримку України в проведенні реформ, який ще більше пов'яже Україну з Альянсом", - наголосив глава норвезького уряду.

Читайте також: Саміт у Вільнюсі: Берлін підготував для Києва пакет допомоги

НАТО створить центр з підводної інфраструктури

Також в Осло вирішили збільшити витрати на власну оборону до двох відсотків ВВП. За словами Стере, на саміті буде ухвалено рішення про створення центру НАТО із критично важливої підводної інфраструктури.

"Війна в Україні ще раз показала, що захист критичної інфраструктури має велике значення для політики безпеки. Як найбільший постачальник газу в Європу, Норвегія має особливу відповідальність за захист підводної інфраструктури...Зараз НАТО створює окремий центр із захисту критичної підводної інфраструктури", - зазначив прем'єр Норвегії.

Читайте також: Норвегія підтримає коштами ядерну безпеку України

Саміт НАТО: три сценарії для України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Держсекретар США Ентоні Блінкен (л) та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)

Блінкен: На саміті НАТО Україна отримає потужну підтримку

Політика22 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українське село Невір, що в трьох кілометрах від кордону з Білоруссю

Як живуть прикордонні з Білоруссю українські села

Як живуть прикордонні з Білоруссю українські села

Суспільство8 год. тому
external

Що залишила після себе повінь у Херсоні

Що залишила після себе повінь у Херсоні

Суспільство24 год. тому02:54 хв.
Висотна будівля у Вільнюсі, де відбудеться саміт НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі: Україна у центрі уваги

Саміт НАТО у Вільнюсі: Україна у центрі уваги

Конфлікти10 липня 2023 р.
Танк Leopard 2 на навчаннях у Німеччині (архівне фото)

Чому танки Leopard з українського фронту досі не ремонтують

Чому танки Leopard з українського фронту досі не ремонтують

Політика10 липня 2023 р.
Шавкат Мірзійоєв

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Політика9 липня 2023 р.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Політика7 липня 2023 р.
На головну сторінку