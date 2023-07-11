Норвегія збільшить допомогу Україні на 239 мільйонів доларів

Осло збільшує військову допомогу Києву на 239 мільйонів доларів, у такий спосіб загальна сума підтримки країни досягла 960 мільйонів доларів, йдеться на сайті уряду.

Норвегія збільшує свою військову підтримку Україні на 2,5 мільярда крон (239 мільйонів доларів) в цьому році, що сукупно досягне 10 мільярдів крон (960 мільйонів доларів). Про це йдеться на сайті уряду країни у вівторок, 11 липня.

"Україна зараз має гостру потребу у більшій військовій підтримці та матеріальній допомозі. Тому Норвегія збільшує свою військову підтримку Україні на 2,5 мільярда норвезьких крон до 10 мільярдів норвезьких крон до 2023 року", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на пресконференції, присвяченій відкриттю саміту НАТО у Вільнюсі.

На сайті уряду уточнюється, що збільшення бюджету допомоги відбуватиметься у рамках ухваленої раніше програми про військову та цивільну підтримку України в розмірі 15 мільярдів крон щорічно.

Збільшення видатків до фонду підтримки України НАТО

Крім того, Норвегія також ухвалила рішення про збільшення відрахувань до натівського фонду підтримки України НАТО до 300 мільйонів крон (29 мільйонів доларів) щорічно.

"Норвегія збільшує свій внесок у фонд підтримки НАТО для України. Норвегія надасть 300 мільйонів норвезьких крон у 2023 році і внесе загалом 1,5 мільярда норвезьких крон протягом п'яти років. Це чіткий сигнал про довгострокову підтримку України в проведенні реформ, який ще більше пов'яже Україну з Альянсом", - наголосив глава норвезького уряду.

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НАТО створить центр з підводної інфраструктури

Також в Осло вирішили збільшити витрати на власну оборону до двох відсотків ВВП. За словами Стере, на саміті буде ухвалено рішення про створення центру НАТО із критично важливої підводної інфраструктури.

"Війна в Україні ще раз показала, що захист критичної інфраструктури має велике значення для політики безпеки. Як найбільший постачальник газу в Європу, Норвегія має особливу відповідальність за захист підводної інфраструктури...Зараз НАТО створює окремий центр із захисту критичної підводної інфраструктури", - зазначив прем'єр Норвегії.

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